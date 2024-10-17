數據驅動多元場景　緯謙與重症醫學會共辦 AI+BI 競賽

AI、大數據浪潮推動智慧醫療蓬勃發展，緯謙科技（WiAdvance）與重症醫學會、急救加醫學會合作，舉辦「BI運營管理與AI輔助預測多元應用競賽」，近日於2024 SECC急重症聯合年會期間盛大舉行決賽。參賽隊伍歷經激烈評選後，最終由台北慈濟醫院「雲端視覺化加護病房即時平台：一個創新可發展的智慧管理系統」脫穎而出榮獲冠軍，亞、季軍分別由臺大醫院「BI護航ICU：重症照護數據智能管理」、振興醫院「整合優化預測分析技術的院內感染多重抗藥性菌株病房監測：導入PWHT-XGBoost之住院病患感染風險機器學習模」奪得。佳作為臺大醫院新竹分院「運用ChatGPT完成表單自動化整理結省資料收集時間」。

在醫療人力與資源吃緊、人口結構高齡化的環境下，利用人工智慧、生成式AI、數據技術減輕臨床醫護人員的壓力是不可忽視的任務，為了推動急重症醫療領域的創新發展，並促進醫療機構間的合作與交流，辦理本次競賽以鼓勵醫療機構專業人士，運用BI數據視覺化分析與AI人工智慧技術，探索更多醫療數據價值與創新應用。

緯謙科技副總經理羅傳璽表示，AI與數據是智慧醫療的關鍵基礎，我們很高興今年再次與協會攜手號召國內優秀照護機構、醫事機構參與競賽，可以看到各團隊在ICU臨床應用、照護平台、病歷摘要、臨床決策都有更多嶄新嘗試。AI技術持續進步，如何將橫向與縱向的數據充分加值應用，將是提升醫療照護效益的關鍵。

重症醫學會副理事長洪芳明表示，AI是智慧醫療未來趨勢，透過這次競賽足見已有許多醫療院所積極投入AI與BI數據應用，期待透過這場良性交流與經驗交換，縮短國內醫療機構的摸索期，加速AI智慧醫療的實踐。

不管是重症醫療、急診照護、ICU加護病房，面對病情複雜變化快速和人力不足的狀況，如何以新科技提升診療品質，並有效降低第一線工作人員的負荷相當重要，大數據和機器學習（ML）是發展AI的重要環節，面對智慧醫療發展，醫療資料互通已成關鍵，作為AI+數據整合的雲端服務專家，緯謙科技以FHIR Portal平台助力多家醫院打通醫資整合障礙，加速導入效率並降低技術門檻，未來將在此平台上發展更多AI創新應用，驅動智慧醫療創新。