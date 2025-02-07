Progress Data Cloud 打造加速 AI 策略和數位轉型的新平台

Progress推出Progress Data Cloud，這是一款託管的資料平台即服務，目標是簡化雲端的企業資料和人工智慧（AI）操作。透過Progress Data Cloud，客戶可以加速數位轉型和AI計劃，同時降低營運複雜性和IT負擔。

隨著全球企業擴大其資料營運並採用AI，強大的雲端資料策略已成為成功的基石，使企業能夠充分利用資料的潛力進行創新和成長。Progress Data Cloud透過提供統一、安全且可擴展的平台來建置、管理和部署資料架構和AI專案，同時免除管理IT基礎架構的負擔，滿足企業的關鍵需求。

Progress應用與資料平台總經理兼執行副總裁John Ainsworth表示，企業越來越認知雲端和AI是大規模釋放商業價值的主要關鍵。Progress Data Cloud透過為資料和AI操作，提供無縫的端到端體驗，消除基礎設施複雜性的障礙，同時提供卓越的效能、安全性和可預測性，幫助企業實現這一目標。

Progress Data Cloud是一個資料平台即服務（Data Platform as a Service），可支援託管完整功能的Progress Semaphore and Progress MarkLogic實例，並計劃在未來支援更多Progress產品。核心優勢包括：

簡化操作：透過隨時可用的的基礎設施管理、監控服務、持續的安全掃描和自動化產品升級，消除基礎設施的複雜性。

成本效益：透過可預估的定價、透明的資源使用的資訊，和沒有增額的向外傳輸費用來降低 IT 成本和瓶頸。

增強安全性：透過符合SOC 2 Type 1標準的企業級安全模型，強化安全防護能力。

可擴展性與性能：提供卓越的可用性和可靠性，支援關鍵任務業務營運、GenAI的需求和大規模分析。

簡化用戶管理：自助存取控制和租戶管理，提升可視性與客製化能力。

Progress Data Cloud透過為Progress MarkLogic Server資料庫和Progress MarkLogic Data Hub解決方案，提供具有完整功能的託管服務來加速生產。客戶可以從增強的可擴展性、安全性和無縫部署選項中受益。

Progress Data Cloud取代了Semaphore Cloud，提供新一代雲端平台，該平台具備現有的Semaphore所有功能，以及用於提高效能、安全性、可靠性、用戶管理和SharePoint Online整合的新功能。

Progress Data Cloud是基於雲端的託管服務，用來提供Progress Data Platform平台內核心產品的託管。

Progress亞太及日本區銷售副總裁John Yang也指出，深刻了解亞太區市場的多類型化需求，因此Progress Data Cloud的發布，將改變亞太區企業應對數位轉型與AI策略的方式，提供高靈活與先進技術，幫助企業快速回應市場需求，達成創新的成功策略。