SAP 攜手哈佛商業評論公佈《鼎革獎》

SAP台灣與哈佛商業評論全球繁體中文版攜手舉辦數位轉型《鼎革獎》今（2024）年已邁入第四屆，數位轉型專案報名件數共達230件，透過產官學界專家嚴謹的評選過程，於頒獎典禮中揭示55件年度台灣企業創新變革，表彰在數位轉型表現傑出的機構及領導人，持續展現各行各業數位轉型步伐加速之最佳實踐與永續智慧企業標竿典範。

因應極端氣候與地緣政治的不可預測性，加上台灣社會高齡少子化現象，供應鏈彈性及充沛人才庫，攸關企業能否永續經營、靈活應對整體環境的挑戰與機會；今年《鼎革獎》與時俱進新增「韌性供應鏈」、「人資管理」獎項，將企業在該兩大關鍵面向的轉型成果納入評選範疇。

SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟在評選過程觀察，整體而言，台灣企業在數位轉型加速的需求上，已經意識到建立單一資料分析平台、打通資料壁壘的必要性，今年更看見領導者積極探索AI重新定義企業營運，特別是在供應鏈與人資應用領域，已有多元實績可讓產業借鏡；AI已全面加速融入各面向營運流程，建議企業打造數據驅動的資訊環境，並以『場景先行，技術相隨』原則，優先盤點自身業務場景需求，確定哪些目標適合由AI提升效率或加值，再尋找合適的技術方案，實現營運智慧升級順勢推動商業模式轉型。

根據KPMG最新（9月）發表的《2024年KPMG全球CEO前瞻大調查》，供應鏈挑戰和營運問題成為影響企業成長的首要風險。面對複雜多變的國際規範與淨零減碳要求、產業鏈重組等一系列挑戰，企業須加速供應鏈轉型進程，實現數據透明化與即時性，並期望借助AI簡化供應鏈和製造流程，持續優化進出貨營運場景；SAP與全球IDC合作報告指出，63％的供應鏈高階主管，已開始制定與營運目標相關AI策略，並期望透過AI洞察賦能供應鏈決策。陳志惟提到綜觀今年《鼎革獎》韌性供應鏈組的專案亮點，共同特性為期望「以大帶小」攜手產業上下游夥伴一同建構數位供應鏈韌性，並且朝向低碳的永續智慧轉型。

人力資本管理作為企業競爭的基石，亦成為企業領袖推動數位轉型日益關注的重要議題。面對勞動市場人才稀缺挑戰，實踐人資轉型並強化以人為本的員工體驗，成為現代企業必修課。事實上，人才管理數位轉型涵蓋人才招聘、培育、員工發展、留任等繁複流程，陳志惟補充，企業人資今日已可透過將AI融入人才管理流程，加速打造高度客製化的職缺描述、識別員工技能，並根據人才角色、責任、經驗和成就，提供組織在全球範圍內的技能視覺圖譜，給予人才客製化的學習和發展計畫，進而促進員工成長，也協助企業有效調度組織內部人才、優化跨國佈局並與績效結合，提升員工留任率及人資日常作業效率的雙軸效益。

為幫助更多台灣企業將AI應用至財務、採購、供應鏈、人資、永續及IT等營運管理場景、打造永續發展競爭力，SAP持續深化在地服務能量，包含於今年9月在高雄啟用SAP全球首座ESG暨AI研創中心，作為AI及永續應用引入與落地的重要基地；SAP將運用其130個AI應用場景助攻客戶實現營運升級，並持續發展商業AI、數據與雲端解決方案，加速台灣企業接軌國際、邁向永續智慧企業。