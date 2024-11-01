Jamf 攜手公有雲夥伴打造企業零信任資安策略

近年來，隨著生成式AI（Generative AI）發展有著長足進展，駭客攻擊手法也日新月異，企業資安的防護更是刻不容緩；同時，當透過行動裝置辦公逐漸成為新常態，更考驗著企業如何善用工具，打造更具韌性與嚴實的保護機制。Jamf作為 Apple企業管理與安全領域的領導者，特別舉辦行動裝置管理與安全高峰會「Jamf Nation Live 2024」台北站，邀請到來自產官學界的意見領袖共襄盛舉，現場座無虛席，一同探討最新全球資安趨勢，國家資通安全研究院院長何全德也親臨現場分享AI對企業資安治理的課題與機會。

今年「Jamf Nation Live 2024」台北站特別針對企業、公部門及教育機構，以「行動裝置威脅防禦」、「零信任資安與AI」、「Apple最新科技」三大主題為核心，除了有多場論壇議程外，Jamf首席戰略官Henry Patel也特別來台，分享Jamf在生成式AI的應用與發展。為優化Apple管理工作流程，資安工程師需要一位專家能在一旁提供即時協助，而Jamf AI Assistant正是扮演該角色，其可加速工程師管理效率，助Apple實現開箱即合規。

Jamf首席戰略官Henry Patel表示，Jamf AI Assistant結合由RAG（Retrieval Augmented Generation）提供支援的龐大資料庫與Jamf產品API直接整合，不只能收集、分析與呈現最新訊息，亦可給予管理員建議加速決策腳步，有效提升資安工程師的工作效率。

Jamf全球副總裁黃新民表示，資訊安全與設備健康是Jamf解決方案圍繞的重點，特別在AI技術進步的此刻，病毒將因AI而減少、攻擊手法則因AI而更詭譎，不只為企業帶來機會也伴隨著資安挑戰。Jamf將積極攜手合作夥伴打造服務平台，協助企業組織落實零信任策略，集結產業關鍵夥伴，共同因應AI時代下更嚴峻的駭客攻擊，實現從裝置到雲端更全面的安全機制。

國家資通安全研究院院長何全德表示，產業需以生態系觀點重新審視資安挑戰，一己之力將難以應付AI時代下的資安攻擊，並從駭客角度重新部署企業防護機制，同時導入零信任創新資安架構，更應以AI資安治理對抗AI攻擊才能建構與時俱進的思維。

同時，Jamf也再次強調與合作夥伴的緊密關係，為企業提供安全的工作環境。有鑒於混合式工作已是常態，企業也需要將服務與資料上雲端，讓員工能不受場域限制隨時存取檔案以利日常業務進行。特別是當不同企業可能採取不同公有雲服務，包括Microsoft、Google及AWS，因此，Jamf發揮了提供裝置管理、使用者身份識別和端點保護的優勢，整合三大公有雲的服務打造零信任解決方案，協助企業資安人員可以有效監測，確保多平台設備皆能獲得更好的資安防護，確保內部機密資料安全，降低漏洞風險。

此外，Jamf也打造「Jamf Connect with Network Relay」服務，協助Apple實現軟硬整合「開箱即合規」的理想。不只是串接公有雲，Jamf看準資安防護也包括硬體設備的認證，因此協同Apple從後台雲端資料到地端設備認證進行串接，讓使用者必須在雙因子／多因子認證下存取企業內部資料，強化資安生態的防護滴水不漏。

Jamf一直以來視「教育」為重點關注的領域，不僅配合政府「生生用平板」的政策，透過資安防護網過濾不必要的資訊，讓學子們可以更專注於學習本業，更特別在「Jamf Nation Live 2024」台北站中與國立臺中教育大學合辦教育專場，邀請全台老師們、資訊組長們一同與會，為Jamf在教育場域的解決方案找出最適合的教學體驗。