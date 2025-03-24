是德科技推 AI 網路可視性解決方案強化網路安全

是德科技（Keysight Technologies）宣布擴展其Vision網路導流設備（NPBs），推出全新AI Insight Brokers。這款強化版NPBs專爲提升AI驅動的網路安全運作效能而設計，包括威脅偵測、事件回應和數位鑑識分析。AI Insight Broker旨在支援並發揮AI軟體的優勢，包括是德科技最新研發的AI Stack。

隨著網路攻擊手法日益進化，企業需要尋找更有效的方法來加速威脅偵測。企業IT和安全營運（SecOps）團隊可以透過AI和機器學習（ML）來強化監控和故障排除能力，以預防網路攻擊，並確保營運規模和合規性。

是德科技的強化版NPBs專為支援AI安全和效能監控軟體而設計，具備更高效的記憶體與儲存效能。此外，這些NPBs還可整合是德科技AI stack，提供異常偵測、動態應用程式識別以及預測性品質和威脅分析。透過在效能和資安監控流程的早期階段應用AI，這項新解決方案可為客戶提供更強大的防護能力，並及早診斷效能問題，以防範潛在網路威脅，並提升偵測能力。

强化版網路導流設備（NPBs）的主要優勢包括：

加速分析：通過網路和雲端資料的即時擴充，客戶可透過超大規模資料湖獲得洞察，同時最佳化工具處理中的資料量。

降低成本：透過使用AI驅動的資料分析和資料量縮減，降低運算需求，進而減少雲端服務成本。

彈性擴充：透過是德科技AI Stack的隨選啟用功能，輕鬆配置AI Insight Broker，並整合多種合作夥伴應用程式，以實現所需的可視性和監控功能。

是德科技網路可視性解決方案副總裁兼總經理Recep Ozdag表示，資安供應商持續仰賴AI來加速威脅偵測與應對。是德科技AI Insight Brokers超越傳統導流設備，通過在網路邊緣處理資料，大幅減輕資安工具的負擔，並顯著加快分析速度。如今，具備執行AI軟體的能力，能為企業提供功能更強大的產品，以滿足不斷演進的資安需求。