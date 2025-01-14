Sophos MDR 全新強化功能

Sophos宣布其Sophos Managed Detection and Response（MDR）服務已達成重要里程碑，2024年客戶數量成長高達37%。這項成就突顯市場對Sophos主動且由專家引領的安全解決方案需求日益成長，該解決方案能協助所有規模的組織全天候防禦日益複雜的網路威脅，包括最先進的勒索軟體攻擊、商業電子郵件詐騙（BEC）和網路釣魚攻擊。

Sophos MDR提供一套全面的功能，不僅具有標準的威脅遏制，還涵蓋全方位的事件回應服務，包括根本原因分析、移除攻擊者使用的惡意工具或檔案，以及在客戶環境中進行深入調查，以確保完全驅逐攻擊者並防止再次攻擊。Sophos的另一個顯著優點在於，這些事件回應服務皆包含於Sophos MDR中且無使用次數限制，無需支付額外費用，事件回應工時也沒有上限。

此外，Sophos MDR Complete還提供一項高達100萬美元的資料外洩保障，可用於涵蓋事件回應相關費用。此外，Sophos 還提供與MDR分析師合作的彈性選項，包括允許預先授權分析師遏阻作用中的威脅。

Sophos在其MDR服務上進行大量投資，包括強化分析師陣容、引入AI輔助工作流程、新增功能以及擴展整合等，以便透過改進的威脅防護、偵測和調查，提供最佳的安全效果。Sophos新增了以下全新功能：

價值證明：全新的Sophos MDR服務見解，說明MDR團隊的行動，包括摘要出投入於威脅捕獵及建立與調整偵測功能的人力時數。非常有價值的儀表板強化功能，包括Sophos MDR團隊主動威脅捕獵中揭露的MITRE ATT&CK策略細節、MDR分析師監控的範圍、案例調查摘要，以及一個帳戶健康檢查狀態。

針對Microsoft客戶的強化安全性：全新Sophos專屬偵測功能適用於Microsoft Office 365，能識別包括商業電子郵件詐騙和中間人帳戶接管攻擊等威脅，且不受限於Microsoft授權等級。

擴展與第三方的相容性：擴大的即時整合生態系統，涵蓋與第三方網路安全和IT工具的整合，且新增「備份與復原」整合類別。

主動漏洞緩解：Sophos Managed Risk搭載Tenable技術，為Sophos MDR客戶提供全新的託管式服務選項，進行受攻擊面漏洞管理。

效率與自動化：Sophos MDR新增了以AI驅動的工作流程，簡化營運流程並提升安全效果。此創新透過更高效的優先排序降低了平均回應時間（MTTR），同時確保能快速調查所有真正的威脅。這讓分析師能專注於其他任務，例如威脅捕獵、帳戶健康監控以及偵測工程。

Sophos大幅投資第三方整合功能，讓MDR能從更廣泛的工具和產品中接收並分析事件與警示，同時擴展針對Microsoft環境中可疑行為所識別的專屬偵測功能。這些整合包括：