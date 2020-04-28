軟協新任理事長沈柏延上任　力助產業數位轉型

中華民國資訊軟體協會（簡稱中華軟協），第十五屆理事長由大同世界科技股份有限公司（簡稱大世科）沈柏延董事長榮膺理事長。上任記者會中經濟部工業局呂正華局長特地蒞臨支持，會中表示全力協助資服業積極展開數位轉型大業，同時資服產業的好夥伴-資策會卓政宏執行長也特別到場，表達資策會將與軟協共同為資服產業而努力。

沈理事長配合經濟部中小企業處及理監事的支持推出「明日之星計畫」，此計畫將透過中企處資服業青創貸款，由軟協補助部份貸款利息、拉動業師給予財務及行銷的指導、推薦資服業者洽談合作方案，此計畫將可匯集政府及民間資源，營造有利青年創業環境，共創青年創業生態圈，期待培育更多明日之星。

2020是台灣結構性調整的關鍵年，關鍵在產業及GDP結構調整使整體競爭力提高，數位技術是驅動轉型的關鍵決策，亦是台灣產業刻不容緩的議題，沈理事長指出數位轉型的重點在於重塑各類產業的價值鏈結構，而數位技術則是驅動轉型的關鍵決策。軟協的重點工作就是推動資訊軟體系統應用與產業數位轉型結合，成就台灣資服業及各產業都有國家代表隊，成為產業星群的亮點。

有鑑於此，沈理事長一上任就提出「數位轉型，軟協與您共行」，將透過三大策略展開六項重點工作，三大策略分別為：一、促進政府數位政策發展；二、提升產業數位轉型；三、擴大市場及會員服務，並因應這三大策略提出對應的六項重點工作。一、全力協助執行政府政策，提升國家資訊競爭力；二、推廣電腦軟體應用及人才培訓；三、促進工商產業升級；第四是擴大資訊軟體應用市場；第五推動國際交流，及第六促成同業合作，謀求共同利益。

面臨此次新冠病毒造成的疫情打亂民間交流與國際生產秩序，中華軟協為協助會員廠商渡過疫情影響，與產業共體時艱，立即提出三項因應方案。一、會費優惠方案：新會員免入會費、常年會費8折優惠，舊會員續會常年會費8折優惠、已繳費之續期會員延長會籍3個月；二、中華軟協目前積極拍攝防疫系列法律相關微影片，讓會員可因應在疫情期間合約、勞資情況處理，共同為防疫盡一份心力；三、擔任資服產業紓困窗口，協助受衝擊會員了解相關政府紓困振興措施，提供管道解決業者困難。

未來，沈理事長將帶領軟協更盡力串連會員生態關係中的價值鏈，累積秘書處的核心能力，強化會員服務機能，擴大既有會員基礎，兼顧會員老樹及新苗，強化產業交流，深化產業系統整合，全力帶領中華軟協成為台灣資服產業最優質的協會，促成資服業成為台灣產業的星群亮點。