技鋼科技攜手 Empyrion Digital　共創台灣AI就緒資料中心

技鋼科技於宣布與Empyrion Digital達成戰略合作，計劃於內湖科技園區打造Empyrion Digital在台灣的首座AI就緒資料中心TW1。TW1將提供高達7MW的IT運算力，預計於2025年動工，2027年啟用；整體AI運算架構將採用技嘉GIGAPOD解決方案，由技鋼提供從規劃、部署到驗收的一站式服務，確保資料中心達成運行效率與永續發展的目標。

GIGAPOD是以256顆GPU為基礎的模組化運算叢集方案，核心設備採用技嘉G4L3液冷伺服器。這款4U機箱伺服器提供了配置上的靈活彈性，讓單一個42U機櫃能容納64顆功耗1,000瓦的GPU，一組完整的GIGAPOD僅需五座機櫃即可建成；這樣的設計不僅整合了IT硬體設備以確保效能穩定性和易維護性，更顯著減少資料中心占地需求。G4L3液冷伺服器利用液體的高導熱效率進行快速散熱，能維持穩定高效的運算環境，同時顯著降低能源消耗，協助TW1實現1.33以下的電源使用效率（PUE）。此外，TW1在冷卻與水資源利用效率（WUE）方面也將成為行業典範，彰顯永續發展的實踐。

技鋼科技總經理侯智仁表示，TW1位於內湖這一網絡密集區，具備東西方電纜登陸匯聚於此的戰略優勢，結合GIGAPOD的高效能運算，TW1將成為亞太地區結合AI和GPU雙重運算能力的數位基礎架構中心。期待透過這項合作，為台灣及整個亞太市場提供穩定、高效且永續的運算基礎設施。

Empyrion Digital執行長Mark Fong補充道，技嘉的GIGAPOD解決方案完全符合建設AI就緒型資料中心的策略，並維持資料中心在效率與性能方面的最高標準。這項合作能夠滿足日益增長的AI需求，同時確保資源的最佳化利用。

Empyrion Digital目前已在新加坡運營一座7.7MW的資料中心，同時在韓國首爾進行一座29.4MW的設施興建以及東京一座25MW資料中心的規劃，該公司還宣佈計劃在泰國曼谷建設一座12MW以上的資料中心。未來隨著TW1的啟動，Empyrion Digital將進一步強化其在亞太市場提供雲計算與AI基礎設施服務的能力。此外，TW1不僅採用了先進的冷卻與建築集成光伏技術（BIPV），還將申請台灣綠色建築金牌認證，彰顯Empyrion Digital對永續發展的承諾。