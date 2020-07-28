希捷資料新思維報告：顯示高達 68% 的企業可得資料未被使用

希捷科技發表《資料新思維：全面啟動企業資料—從邊緣到雲端》調查報告。該報告基於希捷委託研究機構IDC針對全球1,500位企業領導人所做的問卷調查而成，內容揭示現今企業在資料管理遭遇的重大挑戰及相應的解決方案，同時精準指出在企業可取得的資料中，有高達 68% 完全沒有被使用。

調查結果的重大發現包括：

資料量暴增使得資料管理的重要性與日俱增。IDC預測未來兩年企業資料量將以42.2%的年增率成長。

在企業可取得的資料中，只有32%獲得運用，其餘68%完全沒有被使用。

企業運用資料的前五大障礙為：使蒐集到的資料具可用性；管理儲存蒐集到的資料；確保蒐集到所需的資料；確保蒐集到的資料安全；使不同的資料孤島可以互通取用。

未來兩年，企業預期管理多雲和混合雲上的資料將是首要的資料管理挑戰。

三分之二的受訪者表示資料安全性不足，使得資料安全成為討論資料管理效能時不可或缺的一環。

希捷執行長Dave Mosley表示，本報告和調查結果清楚指出，成功的企業必須擁有強健的大規模資料維運 (data operations）操作實務。企業從資料汲取的價值，直接攸關企業的成敗。

報告發現資料管理遺失的關鍵環節：資料維運，或稱為DataOps。IDC將DataOps定義為「連結資料生產端和資料使用端的方法」。雖然大多數的受訪者認為DataOps－非常重要和極重要，但僅有10%的組織已全面部署DataOps。

調查顯示配合其他資料管理解決方案，DataOps 可創造更好的具體營運成果，包括提高客戶忠誠度、營收、利潤、節省成本、以及其他更多效益。

IDC研究總監暨本報告首席分析師Phil Goodwin表示，研究結果發現在企業可取得的資料中，有超過三分之二在組織中荒廢無用，此事實看似令人困擾，但亦彰顯出企業唾手可得的機會和潛在利益有多大。無論資料是在核心、雲端或邊緣，能從資料汲取價值的組