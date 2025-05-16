戴爾首款 Nutanix 平台整合外部儲存解決方案

搭載Nutanix雲端平台的Dell PowerFlex專為重視韌性、安全性、可擴充性與效能的大型關鍵任務環境而設計。這套軟體定義解決方案結合Dell PowerFlex的可擴充性與高效能，以及Nutanix成熟的虛擬機管理程式、整合式災難復原和網路安全功能。PowerFlex透過與Nutanix雲端平台的深度整合，現在可為Nutanix AHV提供更廣泛支援，為企業提供更靈活的虛擬機管理程式選項，以因應各種需求。該解決方案的關鍵優勢，包括：

：PowerFlex將虛擬化與裸機關鍵任務工作負載整合於單一平台，消除資料孤島並降低營運成本。其運算及儲存具獨立可擴充性，讓企業得以輕鬆調整運算與儲存資源，確保企業在運作不中斷的情況下適應不斷變化的需求。

：管理複雜的IT環境，可能是一項需要投入大量時間與資源解決的難題。透過自動化工具如PowerFlex Manager和Nutanix Prism Central，企業可提升營運效率。這些工具簡化了更新、資源分配與日常管理等IT流程，同時讓IT團隊可專注於具高價值業務成果的策略性優先事項。

：PowerFlex與Nutanix雲端平台的整合具備可支援現代化工作負載的高效能和企業級安全性。企業可藉此整合各種工作負載、彈性擴充並自動化執行關鍵程序，同時透過內建網路韌性與災難復原機制提供企業強大的資料保護。客戶可以放心其關鍵應用程式將持續具備安全性及高可用性，且能適應不斷變化的需求，在瞬息萬變的數位環境中提供無與倫比的可靠性與靈活性。