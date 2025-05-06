COMPUTEX AI NEXT FORUM「AI生態系關鍵時刻」

COMPUTEX與新創特展InnoVEX主辦單位之一TCA（台北市電腦公會）表示，近年來生成式AI（GenAI）、大型語言模型（LLM）、視覺語言模型（VLM）等各類AI科技持續快速發展，讓不少企業主管深入研究AI科技對企業運作的影響層面。

為讓各大產業主管與相關ICT產業人士，更加了解在AI 2.0時代下的雲地端AI應用，進而依照企業營運特性規劃AI導入策略，TCA辦理「COMPUTEX系列論壇活動—AI NEXT FORUM」，上午場聚焦「AI生態系關鍵時刻」，邀請英特爾亞太暨日本區總經理莊秉翰、AWS台灣暨香港總經理王定愷、緯穎董事長暨策略長洪麗寗、McKinsey & Company全球董事合夥人李曉廬等產業專家，分別從AI晶片技術、AI算力革新、企業雲端AI創新、全球AI算力產業格局、全球AI生態系發展、企業AI轉型契機等面向進行專題演講。

台北市電腦公會理事長彭双浪開場致詞時指出，今（2025）年COMPUTEX以「AI NEXT」為主題，聚焦AI運算、未來移動、先進通訊與綠能永續；新增「AI服務技術區」與「機器人與無人機區」，由AWS、所羅門等企業展示生成式AI、代理式AI與智慧機器人技術；超過六成展位聚焦AI相關技術，從核心硬體到跨域解決方案，全面展現AI驅動下的創新潛力。先進車用科技主題館也將呈現智慧座艙與未來移動的應用實例。

同期舉辦的InnoVEX新創展會，也將有450家新創團隊參展，可看到多元AI創新動能，像是美國Edge AI基金會主題館，以及國科會的IC Taiwan Grand Challenge（ICTGC）主題館。此外，今年大會官方獎項「Best Choice Award」中，超過一半的得獎產品也與AI應用相關，凸顯AI已成為帶動產業發展的重要引擎。

今天的AI NEXT論壇，聚焦AI 2.0時代的技術策略，涵蓋生成式AI、企業資料中心、公私雲部署、AI伺服器與大語言模型的整合應用。邀請來自英特爾、AWS、緯穎、McKinsey & Company、資策會、研華、華碩與台達等業界領袖，共同分享實戰經驗，激盪更多轉型思維與合作契機。

英特爾亞太暨日本區總經理莊秉翰在主題演講中指出，隨著AI技術的快速發展與複雜的使用情境，企業需要更開放且多元的解決方案，以提升效率和成本效益。英特爾致力於整合CPU、GPU、NPU、FPGA等異質運算資源，以滿足各種應用需求。同時，英特爾透過推動開放的生態系，如促進開放平臺聯盟（Open Platform for Enterprise AI，OPEA）的發展，並提供標準化與一體化的開發環境，讓開發者能在不同架構間無縫創新，協助企業從資料中心、雲端、PC到終端設備，都可靈活部署AI解決方案，確保最佳化的運算效能與商業價值。