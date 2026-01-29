企業競爭力的五個新指標

在心理學上有這麼一說：不確定性是人類焦慮的根源，但也是成長的起點。從企業經營的角度來看，不確定性已經從障礙與阻力變成驅策企業轉型的催化劑。例如，全球市場波動促使企業加速採用新科技應變。

IBM商業價值研究院（IBV）發布的報告《2026年企業趨勢》指出，決策與執行敏捷度、員工職能、企業透明度與信任、AI主權與韌性、及量子生態協作等，將是新年度評估企業競爭力的五項新指標。

發展「行動型AI」：高達95%的全球高階主管認為，快速決策與執行是企業生存的關鍵能力。2026年，七成企業將建置具備獨立行動力的代理式AI。台灣企業應從採用「輔助型AI」走向「行動型AI」，並重塑組織架構，讓AI不僅提供建議，更能在安全、可用、可信的前提下，自動執行決策。

深化「人機協作」程度：企業員工的心態轉變，不再認為AI是威脅，而是機會。81%的受訪員工認為自己對於公司使用的AI技術「游刃有餘」，63%願與AI共事，甚至接受AI管理。台灣企業應積極制訂有彈性的職能框架，規劃「尚未出現的職位」，並投資全員AI教育訓練，提升全企業的競爭力。

守護AI的「生命線」—信任：消費者可以體諒AI應用不盡完美，但不能容忍它缺少透明度。超過80%的消費者表示，如果企業隱瞞產品與服務中使用的AI，會傷害對品牌的信任與忠誠。台灣企業必須將透明度融入產品設計，協助客戶理解決策流程、掌握答案的可追溯性，尊重與保護其個人數據與資料的主控權。

AI主權與韌性：93%的受訪企業主管認為，AI主權必須納入企業策略。企業AI的自主性與韌性，成為業務連續性的最新子題；企業必須始終確保掌控數據、洞察、流程、系統與基礎設施的安全、透明度、可解釋性與可信任度。這不僅是技術議題，也是信任與合規的基礎。

生態協作「催生」量子優勢：「量子優勢」預估將在今年年底實現；舉世皆期待量子與AI整合運用，產生更大創新突破。然而，量子的規模化應用無法單憑任何組織一己之力，需要生態系統支持。企業應選擇具有開放精神與互補能力的夥伴與生態圈，可降低研發量子的成本與風險，提升導入技術的效率與成效。

＜本文作者：李正屹現為台灣IBM總經理＞