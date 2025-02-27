開源工具成企業AI利器

過去一年，AI科技持續翻轉商業面貌，驅動企業轉型。而AI應用在企業端也加速發展，積極著手規劃、建置與擴大應用AI科技以求取得與保持企業的競爭優勢。

根據去年IBM與Morning Consult合作發表的全球企業AI投資回報調查報告，結果顯示，在受訪的2,400餘家企業中，即使近六成表示其公司的AI專案從試點到正式上線還不到一年，但八成的公司已經從先期AI投資專案中獲利（47%）或達到收支平衡（33%）。

從這份報告中，也可看到全球企業在充分利用AI科技驅動創新轉型之際，值得國內企業參考與對標的共通行動重點。

趨勢1：加強投資AI應用，且更聚焦在與企業本身發展策略相關的應用

近三分之二（62%）的受訪企業表示2025年將增加投資AI，其中四成的增資幅度在25%到50%之間；其餘三成持平。超過六成的受訪企業指出，AI投資將用於強化IT營運效能，其次是資料治理（46%）與產品或服務創新（41%）；其中，實際提升IT營運效能更是受訪者認為其企業AI策略成功與否最重要的指標。當被問及新的一年將進行哪些策略性IT轉型？受訪企業提出的前三名的專案分別為：採行雲端代管服務（51%）、聘用AI專才（48%）以及使用開源軟體（48%）。

趨勢2：開源工具與平台成為AI敏捷創新與快速取得投資回報的主要助力

超過八成的受訪企業表示，其AI解決方案或平台至少有四分之一是基於開源軟體開發；且採用開源軟體的比例隨著企業規模而增加。2025年，預計超過四成（41%）的企業級AI解決方案將採用開源工具與平台開發；更有近五成（48%）的受訪企業計畫藉助開源生態系資源，優化自己的AI建置與應用。

趨勢3：企業逐漸採用「非傳統」標準評估AI投資報酬

論到投資發展AI應用的目的，超過四成（41%）的受訪企業表示他們是「既要又要」—既希望藉由AI科技驅動組織創新，也期待從投資中取得經濟效益；較重視企業創新能力（31%）與在意投資報酬者（28%）則旗鼓相當，分別佔約三成。除此之外，我們也看到一個趨勢：在制訂AI投資回報指標、認定企業AI投資是否具備商業價值時，企業看重採用AI以提升組織效率與生產力所創造的效益，更勝於量化的成本節約。

雖然硬性的AI投資回報尚未反映在每一份企業損益表上，全球大多數企業卻並未因此停下執行AI策略的腳步。新的一年繼續加碼，利用混合雲架構與開源工具推動AI創新，期待更快實現「既要與又要」的業務目標。

＜本文作者：李正屹現為台灣IBM公司總經理＞