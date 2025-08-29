AI工作流程的儲存與運算

筆者歸納七步，剖析了在大型資料庫的AI工作流程。HBM、DRAM負責高速暫存，本機SSD提供快速中繼儲存，硬碟則給予具成本效益的大容量長期儲存，指出了AI不再單靠算力，儲存資料也極為重要，是不可或缺的一環。

隨著大型資料中心擴大其AI功能，AI應用不再單純倚靠運算能力，儲存叢集也扮演關鍵角色。其包含採用網路介面連接的高容量硬碟和固態硬碟（SSD），主要任務是接收來自運算叢集的資料，並將其長期儲存於大容量硬碟中。

AI工作流程在資料消耗與生成間無限循環運作，每個階段環環相扣，接下來將進一步探討運算和儲存在各階段所扮演的角色。

步驟一：取得資料。該階段需要定義、探索和準備資料，以供AI分析。GPU負責加速預處理與轉換，與CPU協同處理重複性任務。而採用網路介面連接的SSD負責快速存取，適合作為即時資料層；硬碟則具備高容量與可擴充性，適合長期保存與保護原始資料。

步驟二：訓練模型。該階段透過儲存的資料進行反覆試錯，使模型收斂並透過檢查點保護進度。GPU處理深度學習任務，CPU管理資料流，高頻寬記憶體（HBM）與DRAM負責高速暫存，本機SSD則提供快速中繼儲存。此時，硬碟提供大容量儲存，SSD則頻繁寫入檢查點，兩者搭配確保模型資料的完整性與追溯性。

步驟三：建立內容。此階段涉及推論程序，運用已訓練完成的模型產出結果。GPU負責推論應用，CPU執行背景任務，而HBM、DRAM與本機SSD則提供即時記憶體與高速I/O支援，成為此階段的主要儲存裝置。

步驟四：儲存內容。此階段儲存新建的資料，以供往後持續完善模型。GPU和CPU藉由其高速處理能力，在儲存前協助資料壓縮或加密，加速內容進入歸檔流程。此時，結合採用網路介面連接的SSD之高速存取與硬碟的大容量優勢，能即時處理並長期保存AI生成內容。

步驟五：保存資料。此階段複製的資料集會被跨區保留。採用網路介面連接的SSD作為效能緩衝，連接硬碟與本機SSD，協助資料在整個系統中順暢流動。

步驟六：重複使用資料。此階段GPU執行再訓練與推論，而CPU負責資料查詢與協調系統，HBM快速載入資料集，加速流程重啟。採用網路介面連接的SSD加速資料擷取、硬碟提供大容量支援，讓模型能高效且低成本地持續最佳化。

從上述步驟也不難想見，除了內建記憶體與SSD提供高速效能，硬碟憑藉高成本效益的擴充性，成為AI工作流程不可或缺的一環。

＜本文作者：黃又青現為Seagate台灣區總經理＞