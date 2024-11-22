AI驅動的供應鏈自主化

供應鏈管理日益險峻，AI將扮演企業邁向永續供應鏈的Game Changer！

IDC 2024的供應鏈調查發現，63%供應鏈決策者表示已制定與商業目標緊密結合的AI策略，藉此提升營運效率、增強業務韌性，並提高員工生產力。這幾年企業積極建立現代化供應鏈，運用三大關鍵策略讓轉型路徑從「數位化」邁向「適應化」最終踏上「自主化」旅程。

根據《2024年KPMG全球CEO前瞻大調查》，供應鏈挑戰成為全球企業心目中的首要風險。供應鏈管理的複雜性來自產品研發、採購、生產、分銷等多個環節；再加上天災與地緣政治的不可預測性，促使勞力、設備及材料的供應穩定更具挑戰。如果供應鏈全貌不夠透明化、內部各業務團隊各自目標不一致，企業更容易產生決策失準而導致成本失控。

AI正在改變供應鏈管理，透過分析大量數據，幫助企業更清楚理解供應鏈各環節的關聯，提升營運透明度，為決策提供更精確的依據。根據麥肯錫報告，早期願意投資AI的企業，整體的物流成本降低15%、庫存水位下降35%、服務品質滿意度提升65%。然而，許多企業可能仍不確定其供應鏈是否已經準備好應用AI技術，或如何將AI擴展至各業務層面以發揮最大價值。

針對此情境，建議企業落實3C關鍵策略，加速實現AI驅動永續供應鏈。第一個是以供應鏈為核心，串聯其他各個業務流程（Connect），舉例來說，把供應鏈因素融入到營運流程的每一階段，從產品構想與研發、製造檢驗、訂單履行到資產報廢，串聯每個流程的資訊、數據，幫助團隊協作溝通、建立回饋機制以改善績效。

第二個關鍵是落實場景決策（Contextualize），也就是將各業務流程整合後，完整蒐集內外部真實且即時的場景數據，再用AI協助制定決策、避免錯誤發生、降低風險。舉例來說，AI 能協助解讀並分析當下某地區自然災害等外部數據及內部生產製造流程數據，並於偵測到斷鏈風險後，快速進行多個情境模擬，幫助決策者加速做出精準的判斷。

第三關鍵則是優化與商業生態夥伴的合作（Collaborate），以因應地緣政治、人口紅利等多項因素對供應鏈版圖帶來的改變與挑戰。企業應以更數位化的方式串聯、整合並管理日益複雜的供應鏈生態系，透過與供應鏈上下游夥伴的部分資料共享，提升協作效率以達到準時交付；同時亦可利用AI預警、策略調整建議等功能控制潛在風險，強化避險與永續經營。

轉型是一條無止盡的旅程，最後一哩路是朝向自主化，透過數據驅動智慧化及情境化決策，強化預測性洞察能力，讓供應鏈管理以最少人為干預模式實現自主化運作。

<本文作者：陳志惟現為SAP全球副總裁、台灣總經理>