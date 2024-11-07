華芸NAS新系列　兼顧性能保護

在數位化潮流以及AI應用的驅動下，企業資料量不僅呈現指數型增長，對效能的要求也不斷攀升，與此同時，網路攻擊與資料外洩的風險也與日俱增。有鑑於此，華芸（ASUSTOR）也在近期發布四款全新桌上型Lockerstor Gen3/AS68系列NAS儲存設備，包含AS6804T、AS6806T、AS6808T以及AS6810T，以滿足企業對容量、效能以及資料保護的需求。

此系列全員均搭載AMD Ryzen 6奈米製程V3C14四核心處理器，同時還配備雙10GbE與雙5GbE網路連接埠，可輕鬆打造高網速環境。此外，也內建16GB ECC等級DDR5-4800記憶體，可檢測並修復記憶體錯誤並提高系統穩定性和可靠性，確保企業儲存環境中的資料完整性。而4個PCIe 4.0 M.2插槽可彈性設定為系統儲存或讀寫快取，再搭配4至10個硬碟槽，兼具大容量與效能優勢。

不只硬體升級，AS68系列也同步採用最新ADM 5.0作業系統，除了使用介面、安全防護、監控管理優化，以提升使用者體驗之外，也將Linux Kernel升級，確保軟硬體運行的順暢及穩定。而隨著近幾年企業對資安越來越重視，ADM 5.0也提供WORM（Write Once, Read Many）的功能選項，進一步地保護資料安全，並且防範勒索軟體和其他惡意軟體攻擊篡改關鍵資料。

ADM Defender功能則可提供預設及自訂的防火牆設定規則，智慧安全防護可主動防堵可疑IP連線到NAS，同時能監測網路傳輸封包以攔截可疑的網路活動。目前已支援風險名單以記錄可疑IP，不過這項功能須透過AbuseIPDB的資料庫來過濾可疑的IP，以主動防堵有效降低NAS被攻擊的風險。另外，也可設定為只限內網連線來進行被動防禦。

華芸科技行銷業務處大中華區業務經理簡嘉弘指出，雖然Lockerstor Gen3算是創作者系列的升級版，但其實也很適合企業環境應用，尤其此系列在設計之初就是為了因應未來三、五年的需求，因此不管是在效能還是容量上都有大幅的提升。以10 Bay的AS6810T為例，現今單顆硬碟容量已到24TB，再加上4個M.2 NVMe插槽，可以彈性使用4支M.2 SSD作為讀寫快取，還有雙10GbE與雙5GbE網路連接埠，這些規格加總起來的表現，就足以因應企業在發展AI初期的需求。

華芸近期發布四款全新桌上型Lockerstor Gen3/AS68系列NAS儲存設備。

他提到，AI是現今非常熱門的議題，就架構面來看，現今企業若想要部署到生產環境，那麼儲存設備就必須能夠跟上NVIDIA GPU，讓儲存、運算雙方能夠很即時地互動才行，在此情況下，第一線（Tier 1）的儲存設備絕對是優先的選項。「但問題是，企業現今面臨的最大挑戰是根本還沒有想法，不知道該如何著手，此時讓企業投入較大的成本採購第一線的儲存設備，並不是好的作法。華芸NAS在此時就可以幫得上忙，」簡嘉弘解釋，包含前期的資料蒐集、清洗，找到正確的資料進行初步訓練試驗等等，華芸NAS其實就能滿足企業需求，等到企業有了明確的想法，這時就可以投入預算採購最佳儲存設備。「而且也不用擔心既有的投資會浪費，就算不再應用於AI環境，還有備份等許多用途。」