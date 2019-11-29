數位平台實現供應鏈轉型

全球經濟情勢動盪不安，帶動世界工廠分工邏輯重整，也為全球供應鏈帶來巨大衝擊。從過去集中生產、大量製造、全球分銷的供應模式切換到貼近各地市場、少量多樣、大量客製的消費場景，不僅大幅提高供應鏈快速反應市場的難度，也讓傳統商業模式產生根本質變。

面對全球供應鏈破碎化現況，台灣製造業在跨國佈局生產與採購同樣也面臨嚴峻挑戰，如何在各地區找到優質供應商，包含原料供貨、穩定生產及採購是否符合當地法規等等，都是製造業亟需克服的問題。目前仍有許多製造業仍然以人工方式進行並管理全球採購相關環節，因語言溝通障礙、資源落差等而導致作業難度加深，甚至可能導致品牌形象受損、營收降低，無形中讓企業營運變得滯礙難行。

綜觀全球產業現況，企業採購人員的作業目標早已脫離單純詢價、比價和議價的狹隘範疇，建議業者應重新思考供應鏈管理的定位與價值，將採購轉變為可協助企業規劃如何運用最有效率的方式，掌握產業上下游、原料廠之間買家與賣家錯綜複雜的網絡，並善用數位科技落實智慧採購理念，以加速交貨流程、新品上市時程，創造更多利潤。

而邁向智慧採購的第一步，建議從內部採購流程優化著手。透過單一數位平台，整合戰略、尋源、詢價、議價、立約、採購、付款、發票處理等採購步驟，讓流程化繁為簡。而企業採用系統化的一站式管理，不僅可降低人工疏失、節省營運成本，還可將採購人員的工作時間重新分配，專注於分析性和策略性任務上，提高企業生產力，從採購端加速優化營運效率。

再者，優化外部供應商管理亦為實現智慧採購重要關鍵。藉由單一數位平台上對外集中化採購，協助企業串起龐大供應鏈網絡，僅須透過生產物料的戰略搜尋及採購資料的管理，企業便可即時且輕鬆地找到符合期待的合作夥伴，大幅降低時間成本。更重要的是，優質供應商讓企業在跨國佈局時，可符合法律合規性，並避開潛在的財務及生產風險，以協作滿足全球化治理需求。

全球化工產業翹楚BASF（巴斯夫股份有限公司）便是善用創新科技轉型採購流程及供應商管理，以穩固競爭利基，成功提升獲利的典型案例。BASF每年直接、間接及服務採購的成本高達300億歐元，由於其非常重視產品的環保性及安全性，因此將供應商物料安全認證的流程，整合進SAP單一採購平台，用一套系統管理全球供應商，並確保所有產品都能符合安全法規，成功從採購角度顛覆產業。許多台灣企業的產品需要外銷到歐美，產品環保認證一向是痛點之一，企業不妨借鏡BASF營運模式，運用智慧採購來獲取更多效益。

<本文作者：謝良承現為SAP全球副總裁、台灣總經理>