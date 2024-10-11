人工智慧（AI）躍升全球關鍵字，駕馭AI的能力攸關國力，也成為企業必備競爭力，如何加速搭乘AI應用浪潮，採取正確的策略思維為首要關鍵。企業導入AI要「以終為始」、專注自身商業目標來擘劃AI藍圖，依循關鍵路徑實現「場景先行、算力隨行」，方能走得更快且更遠。

目根據人工智慧科技基金會發布的「台灣產業AI化大調查」，在AI導入方面，還有近四成的企業仍在觀望，雖然生成式AI工具的出現，使得企業更願意嘗試，但後續是否能對企業經營或決策流程帶來改變，仍是業界最重視也還在持續觀察中的議題。

SAP做為企業永續智慧轉型賦能者，歸納企業部署AI可善用以下三個步驟。首先是「打造AI Ready的資訊環境」，數據成為企業取得AI競爭力的關鍵，企業應加速將營運核心轉型上雲，打通各個系統壁壘，讓資料彼此串聯整合，避免資料斷點而影響運算結果，確保資料來源與AI分析結果的可靠性。

第二步是「場景先行，技術相隨」，企業決策者應先依據自身商業目標、營運挑戰，找出最需要AI賦能的既有營運流程和重點場景。最直觀的評估指標像是商業管理的「產銷人發財」，盤點財務、採購、供應鏈、人資、行銷與銷售、永續、IT等多個流程中，哪些最棘手「痛點」須解決，或哪些場景最直接影響營收獲利；釐清優先順序並計算可投入資源後，就能更精準選擇合適的AI技術與解決方案。

第三個環節則是「訂定階段性目標，小步快跑」，企業決策者應由上而下，在風險可控的環境下，授權內部團隊進行小規模的專案測試，並設定階段性成效目標，讓AI為公司帶來的效益更能被衡量並加速見效。企業亦可將該專案作為最佳實踐（Best Practice)，擴展至內部其他專案，如此，也能幫助企業成員更加認同AI為流程優化、工作生產力提升帶來的價值。

透過上述三步驟，企業可加速將AI融入營運流程，並為整體競爭力帶來幾項明確價值。第一是實現數據驅動（Data Driven）的營運洞察力，讓AI分析與營運直接相關的數據，並提供策略性建議，幫助企業更快速精準做出決策；再來是提升掌握未來趨勢的預測力，藉由AI預測市場需求或消費者行為，超前搶佔先機；第三為強化風險管理的敏捷力，利用AI進行多種策略情境分析，快速找出風險並執行決策規劃，保持領先地位。

《與成功有約》書中提及高效能人士運用「以終為始」思維來釐清人生定位；同樣概念移植於企業AI策略同樣有效。決策者應優先專注於自身的營運需求和業務場景目標，接著依循階段性策略目標快速執行及驗證檢核，最後則是覆盤流程，讓AI應用情境從小專案擴大到全面導入。企業擁抱AI從場景開始，立足變革時代穩健邁向未來。

＜本文作者：陳志惟現為SAP全球副總裁、台灣總經理）＞