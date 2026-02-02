架構債務阻礙企業AI落地

在全球AI浪潮推進下，AI已成為企業提升效率、強化安全與加速創新的關鍵。台灣數位發展部也以「推動AI產業發展、強化資安韌性、落實打詐」為施政方向，顯示台灣正全面朝向AI驅動的數位未來。

儘管企業對AI充滿期待，但多數現有的基礎架構難以支撐AI需求。根據思科2025《人工智慧準備度指數》，僅有32%的台灣企業能以足夠規模與速度部署AI。長期在網路彈性及資安等的投入不足，使企業累積大量「AI架構債」，阻礙AI策略落地。

我們觀察企業在導入AI多半面臨兩大挑戰。第一是當前網路架構難以承受AI工作負載。僅11%的台灣企業具備足以支撐AI的網路架構，儘管逾四成預期未來工作負載將大幅提升。在老舊架構上堆疊AI專案，短期雖能啟動，長期將成為效能瓶頸與營運風險，使AI難以擴展。

第二是資安信任不足。AI正帶來前所未有的資安風險，傳統資安措施難以應對。AI系統高度的不確定性和非決定性，使資安防護更複雜。此外，隨著企業不斷將AI融入營運，一旦AI系統遭遇威脅，價值數百萬的企業決策和操作將瞬間受影響。然而，僅29%的台灣企業高度關注AI風險，僅33%能妥善確保AI安全。

企業若想真正釋放AI潛能，需要積極化解網路架構與資安信任上的「AI架構債」。首先，強化網路架構。隨著資料量與模型規模成長，企業需要更彈性的網路架構。以Cisco Nexus 9000系列資料中心交換器為例，搭載多項因應AI需求的最新技術，可實現高效能、高密度並降低延遲與傳輸壓力。

其次，將資安融入基礎設施。單點防護已無法有效應對AI安全風險。企業必須以零信任為核心，將資安無縫整合進基礎設施與網路之中。例如，思科的混合網狀防火牆和通用零信任網路存取等解決方案，將零信任安全框架深度嵌入網路架構，以實現更全面、更高效的防護。

最後，持續優化AI模型。部分AI模型效能會隨時間下降，需持續監控系統並自動化模型再訓練，以更有效應對模型效能衰退問題。 從「AI就緒」真正邁向「AI落實」，是一場從基礎到策略的全面升級。唯有強化基礎架構與安全體系，企業才能在可持續、可治理且可信任的基礎上推動創新，讓AI成為驅動產業升級與提升台灣競爭力的關鍵動能。

＜本文作者林岳田現為思科台灣總經理＞