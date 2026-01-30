解鎖QLC技術在關鍵任務工作負載中的真正價值

長期以來，QLC用於主要儲存的討論，往往被視為在成本、效能與可靠性之間的取捨。然而，透過正確的創新技術，QLC不僅能達到媲美TLC快閃記憶體的次毫秒等級效能，也能符合具備高度韌性的主要儲存環境所需的嚴格標準。

隨著QLC正式導入Dell PowerMax平台，透過軟體層面的創新，戴爾科技成功釋放QLC在關鍵任務級儲存中的潛力，在提供低延遲與高耐用度的同時，也實現更優異的總持有成本（TCO）。其架構兼顧高效能與資料減量能力，使QLC在實際應用中具備可與TLC相比擬的企業級表現。



QLC（Quad-Level Cell）是一種NAND Flash技術，每一個儲存單元可儲存4個位元資料，相較於前一代技術，能在相同晶片面積下提供更高的儲存密度。由於單位容量成本較低，QLC長期被視為容量導向的快閃記憶體選項。



TLC（Triple-Level Cell）是目前企業主要儲存系統中最常見的快閃記憶體類型，每個儲存單元可儲存3個位元資料，在效能、耐用度與成本之間取得相對均衡的表現。

重新檢視QLC：從既有敘事走向事實

QLC能滿足高需求交易型工作負載對次毫秒等級低延遲的要求。將其效能限制歸因於技術本身的觀點，實際上反映的是舊有系統架構的設計瓶頸。透過先進的軟體管理與架構設計，PowerMax的智慧化設計成功釋放QLC在關鍵任務級環境中的真正潛力。

PowerMax軟體如何釋放QLC潛力

對於QLC在高強度工作負載下的耐用度疑慮，確實有其合理性。正因如此，Dell PowerMax採用一套深度整合的軟體創新設計，專注於優化儲存媒體壽命，並確保穩定且可靠的高效能表現。

以快取為核心的架構：PowerMax具備大型、全域共享的快取機制，是其在大規模環境中維持高效能的關鍵，系統平均可達50%以上的讀取快取命中率。所有寫入資料會先在快取中進行鏡像處理，並透過寫入折疊（write-folding）機制，優化資料回寫至快閃儲存媒體的流程。高讀取命中率帶來卓越效能，而寫入優化則有助於延長底層媒體壽命，使QLC符合關鍵任務級儲存對效能與可靠性的嚴格要求。

智慧化寫入減量：PowerMax透過智慧型軟體設計，將儲存媒體的磨耗降至最低。寫入折疊可整合對同一資料區塊的多次更新，這項機制不僅適用於本地儲存陣列，也同樣作用於透過SRDF連線傳送的資料。此外，寫入合併（write-coalescing）能將多筆零散的小型寫入整合為單一較大的寫入作業。這兩項技術可大幅降低寫入放大效應，進而提升耐用度與整體運作效率。

領先業界的資料減量能力：PowerMax對可進行資料減量的資料提供5:1的資料減量率保證。更高的資料減量代表降低實際寫入至儲存媒體的次數，可進一步提升耐用度，並有效降低整體總持有成本。

除了上述功能之外，戴爾科技也持續監控PowerMax各個子系統的健康狀態。若分析結果預測PowerMax儲存媒體可能出現提前磨耗的情況，戴爾科技將在影響營運之前，主動與客戶聯繫並提出相應的改善與處置計畫。這種前瞻且主動的合作模式，能確保用戶的環境長期維持高度可靠性與效能。

從更宏觀的角度思考儲存策略

在規劃基礎架構時，建議從以下幾個面向出發，以協助企業為未來做出最合適的決策：

效能：對於主要儲存工作負載而言，TLC與QLC在效能表現上具備可比較性。在PowerMax系統中，兩種技術皆能穩定支援優於毫秒等級的回應時間，兩者之間的延遲差異幾乎不可察覺。

架構才是關鍵：並非所有儲存系統都具備相同的設計基礎。儲存陣列內所蘊含的智慧化架構與技術，其重要性遠高於儲存媒體本身。企業應深入檢視各家供應商的系統架構，才能真正理解其能力上限與潛在限制。

善用專業資源：建議運用戴爾科技先進的容量與效能評估工具，並與售前專業團隊密切合作。透過深入了解實際工作負載與容量需求，將能協助選擇最適合的解決方案，確保技術配置真正符合企業業務需求。

＜本文作者：廖仁祥現為台灣戴爾科技集團總經理＞