與AI共贏的五項前瞻行動

從AI治理到AI營運，從IT架構現代化到建置混合雲環境，網路安全到永續符規等，在一連串受AI技術驅動的轉型中，我們揮別了2024年。

當生成式AI朝向更有智慧、自主性更高的Agentic AI發展，如何在2025年與AI共贏？IBM 商業價值研究院（IBV）建議企業採取以下五項行動。

行動1：Agentic AI 驅動新一波轉型；企業當務之急是培養具備AI相關技能的員工

2024年IBM全球CEO調查結果顯示，近半數（47%）的高階主管認為其員工應用AI的知識與能力不足；估計需要取得AI新技能的工作者約佔全球勞動力的三分之一，相當於10億人口。然而，目前僅有兩成（22%） 的企業將AI列為員工教育訓練的必修課。

行動2：避免繼續高築「技術債」

高達近八成（77%）的企業希望藉由建置生成式AI應用，加速取得競爭優勢；但僅有25%的企業其現行IT架構足以支持全企業的AI應用。在AI開發應用上採取「短打」策略，也許有立竿見影的成效；但從長遠來看，「短線操作」卻可能讓企業的技術債居高不下。IBM顧問提醒，企業投身AI轉型，必須同時妥善興建IT基礎工程，維穩IT架構。例如採行基於雲的混合設計，不僅可獲得三倍的投資報酬率，更可以避免技術債台繼續高築。

行動3：AI應用因地制宜

地理定位行銷是數位行銷的重要手法之一；「地點」對AI應用的發展也舉足輕重。2024年，近九成（86%）的企業表示營運選址受地緣政治因素影響最大，67%的企業也表示會隨著營運地點調整AI應用內容。這兩個數字在今年預期還會繼續攀升；因為「地點」不僅代表AI人才庫的質與量、數據與其生態系、IT架構的成熟與韌性，AI應用更受到當地市場環境、消費者行為、政策與法規的交互影響。

行動4：採開放模式與敏捷開發，讓生成式AI創新「自給自足」

企業積極導入生成式AI的結果之一，是IT預算超支；甚至「排擠」了其他必要的IT支出。調查顯示，僅有18%的生成式AI投資屬於新增經費。在生成式AI技術尚無法自證能夠持續創造投資效益之際，建議企業採用開放創新模式與敏捷開發，搭配基於實證的決策流程，將有限的企業資源，聚焦於有機會產生最大效益的生成式AI專案。

行動5：除了AI產品與服務創新，更專注於建立AI商業模式

創新商業模式是全球CEO們咸認自己與企業未來三年要面對的最大挑戰。滿足客戶需求的最好方式是採取「聯合作戰」—透過開放的商業模式，整合、串連企業內外部的能力、專業與資源，提升創新能量，提供最佳體驗。

＜本文作者：李正屹現為台灣IBM公司總經理＞