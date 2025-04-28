破除SIEM/SOAR侷限　XDR打造網路資安新未來

網路資安情勢正在快速演變，而延伸式偵測及回應（XDR）正處於轉型的最前線。傳統上，資安營運中心已具備SIEM與SOAR工具。然而，XDR有望透過將功能整合至單一平台來重塑這些市場。這樣的演進不僅是一種技術轉變，更是一種策略性的調整。

網路資安情勢正在快速演變，而延伸式偵測及回應（XDR）正處於轉型的最前線。傳統上，資安營運中心（SOC）已具備資安資訊與事件管理（SIEM），與安全編排、自動化及回應（SOAR）工具。然而，XDR有望透過將功能整合至單一平台來重塑這些市場。這樣的演進不僅是一種技術轉變，更是一種策略性的調整，預計將重塑網路資安產業。

SIEM和SOAR的限制

SIEM和SOAR工具在將資安事件資料集中，並將回應工作流程自動化方面發揮了重要作用。儘管這些工具相當實用，但卻面臨了重大挑戰：

‧資料超載：SIEM平台通常會產生過多的警訊通知，讓SOC團隊負擔沉重，並導致警訊疲勞。

‧整合複雜性：SOAR非常仰賴與各種工具的無縫整合，但這個過程往往既複雜又耗費時間。

‧營運孤島：這兩種技術都需要大量的手動作業來交叉關聯數據並協調回應，導致事件回應的效率不足。

儘管這些工具仍具有價值，但其分散的偵測及回應方法卻讓XDR有機會提供更具統一的解決方案。

XDR如何彌補差距

XDR結合了SIEM和SOAR的優勢，同時針對弱點進行改進。XDR的設計提供了：

‧整合資料關聯：XDR能彙整並交叉關聯端點、網路、電子郵件及雲端環境資料，消除個別SIEM解決方案的需求。

‧整合自動化：XDR平台內建自動化功能，減少對外部SOAR工具來進行協調回應的依賴。

‧簡化維運：XDR能將多重資安功能整合至單一平台，降低SOC團隊的維運複雜性並提升效率。

根據趨勢科技的分析，XDR提供了更廣的可視性與情境，將整個資安生態系資料連結，提供更快、更準確的威脅偵測及回應。

整合案例探討

XDR取代SIEM和SOAR，不僅是技術上的必然發展，也是出於經濟和運營的需求。應考慮到以下趨勢：

‧成本效益：將資安功能整合至XDR平台，消除了對多種工具的需求，從而降低授權成本與管理負擔。

‧廠商整合：企業希望簡化廠商關係，因此讓XDR這類全方位平台更具吸引力。

‧更快實現價值：XDR平台具備預先建置的整合與現成功能，讓企業能比傳統SIEM或SOAR解決方案更快達成營運準備。

真實世界的影響：XDR實際運作

從SIEM和SOAR轉向XDR的過程已經開始，例如：

‧事件回應：採用XDR平台的SOC團隊因可視性與自動化提升，平均偵測時間（MTTD）與平均回應時間（MTTR）大幅減少。

‧威脅追蹤：XDR透過全方位資料交叉關聯能力，能主動追蹤威脅，而這功能因SIEM和SOAR的孤島特性而受限。

‧營運效率：採用XDR的企業已簡化了工作流程，讓分析師能夠專注於處理高到優先等級的威脅，而非過濾誤判。

產業觀點剖析

研究支持XDR將重塑網路資安情勢的概念。根據Gartner指出，XDR已成為改善現代化SOC威脅偵測及回應功能的主要選項，並降低了對SIEM和SOAR工具的依賴。另外，根據Forrester的報告指出， XDR能將偵測及回應整合到各種環境，使其成為取代傳統資安。

對於考慮採用XDR的企業來說，轉型過程包括：

‧評估現有工具：評估當前對SIEM和SOAR的依賴程度，以找出差距和重複之處。

‧選擇適合的XDR平台：選擇一套能與現有基礎架構無縫整合的解決方案，且同時提供強大的偵測及回應功能。

‧訓練SOC團隊：培養資安分析師的技能，使其能夠充分利用XDR的潛力，包括進階威脅追蹤與自動化。

結語

XDR的崛起，象徵著SIEM和SOAR所主導的分散式資安架構的結束。XDR能將核心功能整合至單一平台，提供更有效率、可擴充且更有效的網路資安防護。隨著企業逐漸採用XDR，網路資安產業必須調整以應對這一變革，積極推動整合和創新，以應對迅速演變的威脅環境。

＜本文作者：Trend Micro Research 趨勢科技威脅研究中心 本文出自趨勢科技資安部落格，是由趨勢科技資安威脅研究員、研發人員及資安專家全年無休協力合作，發掘消費者及商業經營所面臨層出不窮的資安威脅，進行研究分析、分享觀點並提出建議。＞