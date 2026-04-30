APMIC 助力金融大語言模型發展　強化金融 AI 應用基礎

APMIC加入台灣首個金融大語言模型專案，該專案由金管會指導成立之金融科技產業聯盟主導，攜手產官學夥伴推動在地化金融AI基礎建設。此專案聚焦打造具備金融知識理解、法規遵循與業務推理能力的專屬大語言模型，透過整合多元資料來源，強化模型能力。APMIC以其企業AI平台與模型蒸餾技術優勢，協助金融機構提升資料應用效率與決策品質，加速產業邁向可控管且可規模化的AI發展。

隨著生成式AI技術快速演進，金融業正邁入由數位化走向智慧化的關鍵轉型階段。因應金融場景高度專業、合規要求高與在地語境複雜等特性，APMIC於此次專案中發揮其AI模型落地的整合優勢，基於金管會、金融研訓院、數發部主權AI語料庫等在地化語料，與知識建構、模型微調與蒸餾專屬化模型，強化模型在金融語境與法規理解上的能力，建構完善的金融產業模型。

APMIC創辦人暨執行長吳柏翰表示，金融業對於AI的需求，不僅在於提升效率，更關鍵的是『可信任』與『可控性』。我們觀察到，通用型模型在金融領域仍存在在地化不足與專業知識落差等挑戰，因此APMIC致力於透過專屬模型建構與資料治理能力，協助產業打造真正可落地的AI模型。此次專案的重要性，不僅在於單一技術的開發，而是整合資料與模型的系統性工程，將有助於強化台灣金融產業在AI時代的核心競爭力。

目前，APMIC所打造的繁體中文AI模型已通過政府 AIEC 可信任測試，能協助金融機構建立合規且可信任的AI應用基礎。金融大語言模型將針對在地金融語境優化，使模型具備初階銀行從業人員四種能力，包含「理解金融知識查詢與證照學習」、「法規判讀與合規控管」、「授信與財務分析」、「投資與市場分析」等，進一步提升應用準確度。此外，透過支援私有部署與在地運行架構，模型可於封閉環境中運作，有效確保機敏資料安全，同時兼具高效能與彈性，回應金融業對資安與風險控管的高度要求。

展望未來，金融大語言模型將不僅止於單一應用工具，而是逐步發展為支撐金融服務創新的關鍵基礎。隨著應用場景持續擴展，皆可望透過AI技術實現更高的效率與精準度。APMIC將持續深化在企業AI平台與AI架構上的布局，協助金融、政府與更多產業建構專屬AI能力，推動台灣在全球AI發展浪潮中建立具競爭力的技術與應用優勢。