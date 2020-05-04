大規模遠距辦公成隱憂　三套餐助業務不中斷

為了協助企業快速應變，確保業務持續營運，遠傳電信近期也分別針對不同企業規模與工作模式，規劃出適合的解決方案，在兼顧員工安全與健康的同時，還能助力數位轉型，在防疫期間也能維持生產力。

即便是行動化、BYOD盛行時期，大概也很難想像，有一天，全球成千上萬的企業組織會拋棄辦公室，要求員工遠距辦公或在家上班，而且這個狀況隨著各國政府祭出日趨嚴格的防疫措施之後愈演愈烈。許多企業措手不及，正在積極尋求解決方案，以便讓員工能夠在各種不同且安全的環境中進行高效地運作，確保業務持續營運。

遠傳電信企業暨國際事業群副總經理李明憲觀察，相較於美國大規模的施行在家上班，台灣企業目前施行在家上班的比例並不高，大部分是因為自我隔離或是基於較為嚴格的防疫政策，而鼓勵間接接觸的同仁在家上班。針對受到高度管制的產業，例如電信業或是金融、壽險業則是受到主管機關要求，執行異地辦公，以降低風險。但是隨著疫情詭譎多變，在家工作、異地／分流上班，以致於跨國跨海辦公的工作場景日漸增加，「會不會必須大規模在家上班，是現今企業正在因應或是思考超前部署的課題。」

從網路、協作到資安不同規模各有挑戰

原因在於，隨著疫情蔓延與擴散，很可能衍生出大量在家工作的需求，帶來基礎架構的營運風險。以大型企業為例，為了讓員工能夠遠端進入公司內網處理公務，通常都會透過VPN來實現。過去企業預留的容量可能只容許200人同時上線，這對平時或少量在家辦公的環境下，足以夠用。但若是企業全員在家遠距辦公，現有的容量很難因應幾千名員工同時上線。

遠傳電信企業暨國際事業群副總李明憲觀察，疫情蔓延與擴散很可能衍生大量在家辦公的需求，屆時企業將面臨網路、溝通協作與資訊安全等層面更嚴苛的挑戰。

「許多企業正在思考如何擴充容量，如若不然，只能藉由細部的管制手段讓某些員工使用，但IT人員現正頭痛的是，若是大量部署，投資成本勢必非常高昂，若是只提供給部分員工使用，又該如何區隔。」他繼續說明，另外，協作溝通工具的易用性也是一大挑戰。由於大型企業員工眾多，組織也較為複雜，如何在虛擬的辦公環境中找到正確的連繫窗口也攸關溝通成效；而透過VPN遠距辦公、遠端存取公司資料，企業面對大量遠距連線乘載量後的威脅性增加，資安議題也不容忽視。

不只大型企業面臨挑戰，中型或具備部分遠距辦公能力的企業同樣也會面臨資安議題，除了亟需解決快速部署內網與擴充企業連線的問題之外，員工對遠距協作工具熟練度也普遍不足。至於小型企業大多未導入遠距協同工具，而資料也僅儲存於公司內部的伺服器或員工的電腦中，對突如其來的黑天鵝事件，挑戰重點則在於如何透過遠距協作讓團隊的溝通，讓營運得以持續。李明憲補充，「像是新創公司或創意工作者，其業務模式主要以提供開發SaaS或專案服務為主，以往都是隨身攜帶筆電工作，即使在家工作還是能夠發揮生產力，解決客戶的需要與問題。諸如此類的應用情境，需要的是協作工具來保持同事之間的連繫，或是透過桌面共享的方式參與意見討論。」

雲端訂閱短期更適用

為了協助企業快速應變，確保業務續營運，遠傳近期也針對不同企業規模與工作模式，規劃出適合的解決方案，在兼顧員工安全與健康的同時，還能助力數位轉型，在防疫期間也能維持生產力。例如，針對大型企業，方案內容便囊括快速部署大規模內網連線需求、協同工具整合電信語音功能讓溝通無障礙，以及運用遠端桌面來保護重要資料如大型主機、資料庫或SAP系統等。

而中型企業，除了迅速部署企業內網之外，也提供雲端運算資源以及多功易用的協同作業方案，確保員工溝通不間斷。在小型企業部分，則兼顧企業成本與高效需求，搭配員工業務特性與內外勤差異，彈性搭配「分享通」服務。針對需要加強資安防護的企業，遠傳與子公司數聯資安推出「3S網路安全」訂閱式服務，不僅提供應用程式管控、網路入侵防禦、上網內容過濾、進階惡意程式防護、使用者辨識以及監控中心24小時的持續監控管理，還有資安防疫加購包，可作為企業因應短期個人型或多點小型的居家／分區／臨時點的辦公需求的資安方案。

他特別說明，即使透過VPN遠端存取系統資料，企業還是必須將內部系統區分為權限層級，一般來說，非常核心的系統不會允許員工透過VPN存取，反而比較外圍的系統，如業務常用的資源系統才會開放。但此時企業就會面臨一個挑戰，若是全部部署，如何區隔每一位員工可以行使的權限？這將會是一個浩大工程。這也是為何遠傳會搭配遠端桌面作為配套的原因，而且這些服務都是採取訂閱制，企業可以依據需求來取得授權，並不須綁定長約。企業可以先採用兩、三個月後，再來評估與決定是否要停止，倘若屆時疫情仍未趨緩，便可以再延長使用。「不過，經過這次考驗後，大部分的企業應該會考慮先預留一些方案，以便下回可以更快上線。」

除了連線的課題外，在企業溝通協作上，遠傳以Teams服務來解決遠端溝通協作需求，包括文字訊息、語音通話、共用檔案、管理團隊和商務應用程式功能，以及250人同時上線的視訊會議、大型線上教育訓練，企業均無須擔心會因為防疫在家工作或異地辦公而中斷。至於小型企業，則以「遠傳分享通」提供彈性服務，可讓企業依營運需求「自由配」，包括一號多裝置語音話務、顯示公司代表號、雲端總機、視訊會議等功能。

李明憲強調，一旦大規模在家上班被落實，幾乎所有員工都需要使用，這時能夠與AD伺服器、電子郵件高度整合的方案，對中大型企業而言就很重要，以遠傳為例，現今公司已經禁止十人以上的會議，而且盡量不要處於同一個會議室中，但有些大型專案還是需要很多人共同參與，這時Teams就能發揮成效，若是想要進行商業分析，也能結合Power BI工具進行分析預測。