先建立低碳永續意識　新世代醫院引智慧科技

在實現永續發展目標上，透過創新和智慧化措施將有助於達到節能管理、永續採購以及減少醫藥品浪費等等。而數位醫療與AI技術，例如數位病理、醫療聯網、電子病歷、虛擬手術等等，也將協助驅動醫療照護產業變革，不僅可簡化流程，還能優化診療服務、提升患者的照護品質。

根據勤業眾信（Deloitte）近期發布的《2024醫療照護產業展望》報告，全球醫療照護產業正受到「創新、成本管理、人力資源彈性、社會關懷融合、永續發展」五大構面影響，逐步形塑未來樣貌。未來新世代醫療照護必須兼具永續、智慧、創新和韌性，在以病患（人）福祉為基礎的核心中，藉由治理與管理結合環境與自然保護來加以實現。

醫療照護過程中不只涉及患者隱私、資安、合規要求與人員管理，供應鏈的合規也是其中一環。此外，環境意識的建立與作為也至關重要，在實現永續發展目標上，透過創新和智慧化措施將有助於達到節能管理、永續採購以及減少醫藥品浪費等等。而數位醫療與AI技術，例如數位病理、醫療聯網、電子病歷、虛擬手術等等，也將協助驅動醫療照護產業變革，不僅可簡化流程，還能優化診療服務、提升患者的照護品質。

缺乏專業人力、經費資源不足

勤業眾信永續轉型服務團隊執行副總經理李介文觀察，隨著永續議題的關注度逐漸受到各個產業重視，再加上主管機關的積極推動，近年來，醫療產業才開始關注永續與減碳課題，不過由於醫療院所並非以營利為目的，對於節能減碳會有更多的考量。

新世代醫療照護路徑。（資料來源：勤業眾信）



舉例而言，醫療院所最大的碳排放源就是用電，然而基於照護病患的職責，空調、照明以及醫療設備這三者都不容妥協，不管是降低手術室照明或是醫院空調的溫度都有可能損害病人的權益，甚至有機會讓醫院成為病菌傳染的溫床。因此，面對ESG永續要求，往往有些窒礙難行之處。

而實務上，醫療院所在落實ESG永續過程中也面臨到不少挑戰，首先是專業人力的缺乏，由於醫院內部的人力絕大部分都是醫護人員，包含醫師、藥劑師、醫檢師等等，行政人員要處理這麼龐大的體系並且進行精準管理確有其難度，幾乎沒有辦法再挪出更多的人力，專門委派進行收集資料或監控。其次，就是資源不足，不管是節能的改善或是採購綠電憑證來抵減，都需要投入一定的成本預算，而有些醫院確實受限於經費沒有辦法做很多轉型，相關的老舊設施在不影響醫療服務的情況下還是要持續使用。即便有些經費，這些經費是否可用於尋找顧問團隊協助，以及如何找到適合提供服務的顧問團隊也會是挑戰之一。

非核心業務著手也能有不錯成效

數位轉型與永續結合已成為未來醫療院所的一大發展方向。位於中東的阿聯酋醫療集團PureHealth，是永續倡議的先行者，也是第一家依循SBTi訂下科學減碳目標的醫療服務業者。為了在2040年實現淨零排，PureHealth制定了排碳路線圖以及一系列的實踐作法，在遠距醫療方面，PureHealth以虛擬護理服務、遠距數位門診，將預防性醫療推到醫院與門診之外，以降低患者再次入院機率；而在智慧醫療方面，也運用人工智慧、遠端監控、穿戴式裝置將醫療服務推向偏遠地區；此外也利用物聯網設備來監控、調整用電，同時導入再生能源以及儲能設備。

醫療院所可從現狀盤點到未來規劃完成碳管理藍圖。（資料來源：勤業眾信）

「如果醫療院所擔心對核心業務進行任何的醫療減碳改善方案，可能會影響到醫療服務，其實可以從非核心業務著手，先從邊緣採取改善行動就可以收到不錯的減碳成效，」她舉例，像是調整交通車時段，在可以服務到病患與醫療人員的前提下減少班次也是一項作法，或者也可以開始考慮採用電動巴士的車種；餐廳、停車場都是非核心的場域，都算是醫院經營的範圍之一。另外，無紙化病歷或是流程優化也有助於減少碳排放，有些醫院會提供遠端醫療來減少患者通勤時間，對降低總體碳排量也有幫助。「目前有一些研究是利用AI幫患者設想預後情形，如此醫護人員就可以做比較精準的準備，減少無效醫療，而這也可能是醫療AI未來可能可以實現的方向。」

三階段規劃碳管理藍圖

現狀盤點是減碳的第一步，由於醫院本身會採用一些特殊的醫療氣體，或是鍋爐、空調、照明背後也會搭配一些運作設施，因此進行全面的碳盤查就有其必要，唯有先了解能源與氣體耗用的情況，才能從中找出不必要的浪費並且加以改善。對於醫療院所而言，碳盤查的範疇還包含範疇三，諸如接駁車或是採購的醫材都在此範疇中，加以盤查後，才會知道過去採購的品項有無浪費，也才能用數位的方式來加以改善，對供應鏈進行調整。

李介文強調，ESG永續已成全球賽局，醫療照護產業也無法置身事外，建立低碳永續的意識將非常重要，而且是要從院長開始就要具備這樣的意識，不妨多參與針對醫療產業舉辦的減碳活動、與同業交流或是跟輔導顧問公司多些互動，對於意識的建立將會有些幫助。

建立低碳永續意識後，在醫院的人員組成中就要考慮是否有人能夠擔任永續管理的角色，而後才是落實減碳管理，進行溫室氣體盤查，唯有數據夠精準，才能進行後續的應用與管理。她提到，一般而言，從現狀盤點到規劃碳管理藍圖可能會經過三個階段。第一階段是排放熱點分析，依盤查目的選用國際標準，蒐集醫院碳排放活動數據，針對範疇一、二、三排放源進行熱點分析。第二階段則是淨零路徑與內外成本評估，透過比對預期碳排及SBTi目標路徑，分析減碳缺口並計算綠電與碳稅費等成本。第三階段則是減碳策略藍圖與管理指標設計，在這個階段可依醫療產業特性及現狀設計減碳行動，並建立短中長期執行單位管理指標（KPI）。