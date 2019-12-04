借鏡星展銀行談成功之鑰　解析企業轉型常見錯誤

星展銀行學到數位轉型重點不是技術與科技，而是心態的改變，其最成功的地方是由上到下都深信創新會幫助星展銀行存活下來，繼續成長。

數位轉型可望為企業改變競爭格局，但平心而論，推動數位轉型並非沒有風險，根據一項調查指出，有70%的轉型計畫，最終並未能實現其目標。HPE亞太區解決方案業務暨技術創新中心總經理Kong Hoe Chan觀察，企業在數位轉型的過程中，常犯下四種常見錯誤。首先是新奇事物症候群。不少企業一味只是追求標新立異，一聽到新技術，就立刻想要嘗試，卻從來沒有深入思考真正需要追求的成果。

其次，在追求數位轉型時，應先瞭解數位經濟的運作邏輯，企業必須牢記數位化對消費者帶來的價值，遠高於對企業所帶來的價值。第三，現今競爭的態勢已然轉變，企業並不是跟同業競爭，而是與數位服務的平台業者競爭。最後一個常見的缺點或壞處就是只做表面工夫，有許多數位轉型專案其實非常表面，只進行周邊的數位化，若是真要建立競爭優勢的話，必須從數位一路做到核心。

Kong Hoe Chan以星展銀行為例，說明星展銀行為何能從最後一名的客戶滿意度，一路到滿意度居冠，甚至到2019年獲得最佳銀行獎項的原因，關鍵就在於星展銀行透過數位轉型創造了價值。他提到，在決定大幅投入數位化之前，星展銀行已經擬定了數位轉型的三大策略，希望藉此能轉變成隱型但無所不在的銀行。他們認為，如果要做到數位轉型，就必須一路做到核心，其次希望能常伴客戶的消費旅程，最後一項策略是，若想讓企業變革，就必須改變企業文化。

基於這三項策略，星展銀行一改早期委外服務的作法，決定自行控制數位資產，到了2017年，已經有85%的業務在行內處理。在此同時，也逐漸減少舊系統，尤其是大型主機，預計2020年時將會只剩下20個應用服務運行在大型主機上。另外，也大幅採用開源技術。為了要無縫接軌到消費者的消費旅程，星展銀行成立了一個規模龐大的開放API平台，現在至少有50家公司與其合作，開發新的解決方案。同時也改變了銀行的流程，讓流程變得簡單。

此外，星展銀行也成立了數據團隊，建立起數據中樞（Data Hub），以便在行內進行許多新的應用開發，不只如此，還透過許多機制來改變公司文化，例如員工創業計畫，允許員工可以放一段時間的有薪假，讓員工在這段時間開創新的事業，同時提供加速器以及導師的服務讓這些新創事業可以更快成功。又或者是甘道夫計畫，員工可以申請一筆學習金買書、上課或聽講座，唯一的條件是要把所學教給同事，透過這些機制大幅改變了組織的心態，員工也樂於持續學習與創新。

Kong Hoe Chan強調，星展銀行學到數位轉型重點不是技術與科技，而是心態的改變，其最成功的地方是由上到下都深信創新會幫助星展銀行存活下來，繼續成長。「只要有正確的心態，清楚想解決的商業問題，轉型自然可以水到渠成。」