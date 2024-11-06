親俄駭客大舉網攻台灣　重點目標炸完接著打企業

今年九月，親俄駭客組織NoName057對台灣政府、金融以及高科技產業發動分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，根據Akamai的觀察，NoName057發動的網路攻擊並未停歇，而且鎖定的對象除了重大基礎設施、重點產業和知名企業之外，還開始擴大到中小型企業及民間組織。

今年九月，親俄駭客組織NoName057對台灣政府、金融以及高科技產業發動分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，至少13家證券業者受害，損失金額超過200億元。但在事件發生一個月後，根據Akamai的觀察，NoName057發動的網路攻擊並未停歇，而且鎖定的對象除了重大基礎設施、重點產業和知名企業之外，還開始擴大到中小型企業及民間組織。

Akamai大中華區資深技術顧問王明輝指出，從監控NoName057的Telegram頻道中不難發現，攻擊標的範圍正在擴大，不只是學校、汽車產業，甚至連植物園都成為目標，「過去有些企業會認為，政治與自己所屬的產業完全沒有關聯，應該不會成為這類駭客的對象，但其實從NoName057的攻擊目標來看，早已沒有產業的分野，只要在網路上提供服務，就可能成為被攻擊的標的。」

三原因造成低流量攻擊奏效

當然，這並不是台灣第一次面臨大規模DDoS攻擊，以券商為例，2017年也曾發生集體遭DDoS攻擊勒索的事件。儘管其後企業紛紛加強防禦機制，也採取了可靠的對應方案，但此次NoName057的攻擊事件仍突顯出防禦尚有不足的現況。

親俄組織NoName057攻擊目標正在擴大。

根據Akamai分析NoName057九月對台發動的攻擊，其攻擊流量只有平常的兩倍，然而卻有不少單位因此中斷服務，王明輝推估，原因可能是預留的流量空間不足、缺乏防禦機制，或是防禦機制生效時間太慢，來不及因應所致。

他提到，儘管目前已有許多措施可針對DDoS的防禦，例如向電信商申請清洗流量、採用雲端解決方案或是運用本地端設備進行流量的監控與清洗。但不同的作法有其優缺點，舉例而言，電信商對外頻寬有限是既有的已知課題，一般而言，企業向電信商申請清洗流量，通常都有攻擊流量上限的要求，一旦超過設定的上限，可能仍會被迫斷線。而另一方面，一般事件處理耗時可能需要30分鐘，但是以現在攻擊的形式，大約15分鐘就會結束，時效性也明顯無法因應。

企業當然也可以自建防禦機制，不過同樣面臨對外頻寬必須加大以及成本的挑戰。此外，由於許多防禦機制仍集中在第三層（網路層）和第四層（傳輸層），而目前許多主要的DDoS攻擊卻針對第七層（應用層），加密內容無法偵測識別，也是導致防禦效果受限的原因之一。

王明輝認為，以雲端服務防禦DDoS攻擊的最大好處是「禦敵於境外」，在攻擊發動點就進行阻擋，例如Akamai的SLA是零秒啟動的防禦機制，以投資成本和時效性而言，都優於電信商和地端自建的作法。此外，Akamai在台灣也有設備可針對本地流量就近阻擋攻擊。

短中長期建議 應對多元攻擊手法

不同於由機器人或操控連網設備發動的攻擊模式，NoName057的最大挑戰在於真人化，其主要是透過在Telegram招募志願者參與DDoSia專案，目前志願者已超過數千人。而這些自願加入的攻擊者只要下載由NoName057提供的程式，就可以加入殭屍網路。而後攻擊者會透C2（Command and Control）伺服器發送指令給殭屍電腦，由它來攻擊終端用戶。而這種分散式的攻擊行為更加難以偵測和防禦，根據Akamai分析日前同遭攻擊的銀行業客戶發現，攻擊來自25個國家，其中也包括台灣本地流量，用於攻擊的User Agent將近70種，主要是瀏覽器和手機App。

由於許多國外客戶已有對應駭客組織NoName057的前例，Akamai顧問便能根據因應狀況與實務經驗，提出短中長期的對策建議。王明輝舉例，短期可進行三項措施，包含透過WAF進行涵蓋動態內容的精細緩存化及設置調整；重新審視WAF流量控制設置；或是引入CDN的故障轉移設定（在原始伺服器故障時向用戶提供適當告知）。

根據Akamai分析日前同遭攻擊的銀行業客戶發現，攻擊來自25個國家，其中也包括台灣本地流量，用於攻擊的User Agent將近70種，主要是瀏覽器和手機App。

中期則可考慮在緊急情況下通過WAF增加地理封鎖等存取限制；利用Client Reputation綜合考量；或是隱匿或混淆原始伺服器的主機名和IP，以防止駭客直接攻擊原始伺服器。也可以透過EdgeDNS防止DNS查詢型DDoS攻擊。

中長期來看，則可利用Bot Manager排除Bot的影響；透過MSS在Akamai SOCC進行緊急處理或是將原始伺服器設置在具備高DDoS耐受性的數據中心或網段（防止牽連攻擊）。

資安防護是永續營運重要關鍵

王明輝強調，企業永續經營並不是只有減碳，服務的可用性也是ESG其中一環。資訊安全的防護是企業永續營運的重要關鍵，舉例而言，駭客若是鎖定電子支付業者進行攻擊，其受影響的就不只是一家企業，而是數百家廠商沒有辦法結帳，影響不可謂不大。同樣的情景如果在電力、航空公司或是鐵路交通，將造成更大範圍的影響。

「就技術工具來看，WAF和流量速率管控機制是必備的防禦基礎，但長期而言，企業必須考量資料中心的防禦等級並採取相對建置；此外，由於當前主流攻擊是機器人類型，針對機器類型攻擊的防禦措施也必須到位。」他建議，企業應該要持續地進行攻防演練，真正請攻擊方不定期攻擊，才能檢查出自身的DDoS機制是否完整，若是流於形式的預告演練，雖然過程不會對企業既有服務造成影響，但同時也無法得知現有的防禦機制是否持續有效。畢竟，台灣身為網攻重災區的現況不會改變，無論哪個產業、無論規模大小，都必須有所防禦及準備。