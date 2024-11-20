視電子簽章為突破性科技　金融業須化疑慮為行動

銀行業在討論導入電子簽章適合的應用場景時，勿陷入替代性的迷思，故停滯在評估階段很長一段時間，仍需借重高層的策略指引，方能往下繼續推動。若將電子簽章視為一項「突破性科技」，而非僅僅是現有技術的延伸或升級，或許能以不同的策略觀點，重新思考其潛力。

銀行業在討論導入電子簽章適合的應用場景時，需要留意勿陷入替代性的迷思，擔心既有客戶的行為不易被引導改變（例如交易對手企業的法務單位仍採用傳統紙本審閱合約條款等），企劃單位擔心轉換率及效益分析不佳，故停滯在評估階段很長一段時間，仍需借重高層的策略指引，方能往下繼續推動。

然而，如果我們能將電子簽章視為一項「突破性科技」，而非僅僅是現有技術的延伸或升級，或許能以不同的策略觀點，重新思考其潛力。

電子簽章在金融業的應用

本文將從《創新的兩難》這本書的觀點，分析電子簽章在金融業的應用，從以下幾個特色，來探討其作為突破性科技的優勢：

突破性科技的缺點即是其優勢

可從以下兩點來做說明：

1. 安全性與可追溯性：傳統簽名可能被偽造或丟失，而電子簽章提供了更高的安全性，因為它包含加密技術，甚至數位簽章包含了身分驗證過程。雖然電子簽章初期可能被認為不夠直觀或過於複雜，但這些特性反而是其優勢，因為它們確保了簽章的真實性和完整性。

2. 接受度與信任建立：初期使用電子簽章時，消費者和企業可能會對其可靠性存疑。然而，這種懷疑促使技術提供者不斷改進安全協議和用戶體驗，最終建立起更強的信任。

突破性科技比既有科技更簡單、便宜、可靠與便利

以下詳細加以說明：

1. 簡單與便利：使用電子簽章，客戶不需要親自到銀行辦理手續，這大大簡化了流程。文件可以線上簽署，節省時間和精力，尤其是國際金融業務，更是大幅提升效率。

2. 成本效益：傳統的紙張簽署需要大量的紙張、打印、郵寄和儲存成本，而電子簽章省去這些開支費用。銀行和客戶都能從中受益，降低了整體運營成本。

3. 可靠性：電子簽章減少了人為錯誤，因為所有過程都是自動化的且有記錄，這提高了文件處理的準確性和效率。

4. 永續效益：減少紙張使用有助於環保，這也符合現代企業社會責任的趨勢。

綜上所述，電子簽章在銀行業的應用正是突破性科技的一個典型例子。它將最初的缺點轉化為優勢，並提供一個更簡單、便宜、可靠和便利的解決方案。

未來發展策略從三方面著手

從《創新的兩難》所提出的觀點來看，電子簽章作為突破性科技，未來的發展策略可從產品研發、技術提升與市場推廣三個方面著手。

產品研發策略

在產品研發策略上，可採用以下的辦法：

1. 針對未被滿足的市場需求：鎖定那些對傳統簽署方式不滿意的使用者，如小型企業或數位原住民，以快速測試和迭代產品。

2. 快速迭代與使用者回饋：建立快速迭代的開發流程，收集使用者回饋，持續改進電子簽章的安全性和易用性。

科技策略

在科技策略部分，可採用以下的步驟：

1. 提升安全性與合規性：投資於先進的加密技術和多因素身分驗證，以提高安全性並滿足各地法律和監管要求。

2. 強調技術的可靠性與擴展性：確保系統的穩定性和可擴展性，以應對不斷增長的使用者需求。

通路策略

可採行以下的幾個通路策略：

1. 與現有銀行系統整合：開發API、SDK或其他技術手段，使電子簽章能夠無縫整合到現有的銀行系統中，順暢整體使用者流程，降低切換成本。

2. 教育和市場推廣：透過教育和培訓，讓潛在使用者了解電子簽章的優勢，消除對新技術的疑慮。

3. 探索新興市場：將電子簽章推廣到新興市場，這些市場可能對數位解決方案的接受度更高，並且需求未被充分滿足。

基於以上策略，電子簽章可以更有效地在市場中立足，並由低階市場（新市場）逐步進到高階市場，以取代傳統簽署方式。