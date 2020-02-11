區塊鏈結合AI影像辨識　三階段建置擴大產業應用

區塊鏈科技之應用，雖然喊得震天乍響，但如同當年的網際網路發展，剛開始使用者並不了解具體內容。本文希望透過坊間已成熟之AI影像辨識技術，結合區塊鏈之去中心化、不易竄改，且可有效協助多方溝通等特質，具體說明如何與區塊鏈結合與其可能之應用情境，以利相關應用持續推展。

近年來，由於影像辨識技術逐漸成熟，搭配人工智慧（AI）、物聯網（IoT）甚至區塊鏈之應用，已應用於各項商業模式之推展，如識別車牌以利停車計時收費、辨識人臉以解鎖智慧型手機或門鎖、協助判讀CT或MRI等醫療影像以發現病灶等等。為利於管理及保護個人隱私，美國早在2015年3月針對車牌辨識之商業應用，要求業者必須進行隱私影響評估（PIA），並於2017年12月公告更新相關要求（DHS-ICE-PIA-039）。

去年11月間，我國交通部鐵道局規劃建置「智慧型影像監控系統工程」，原欲運用於台鐵相關車站，協助營運安全、落軌偵測、侵入警戒線警示等。然經媒體報導指出，此一智慧型影像系統和設備因有人臉辨識功能，產生侵犯隱私之疑慮，故人臉辨識功能遭停止使用。因我國個資法規定，倘屬於得以直接或間接方式識別該個人之資料，如透過該影像系統辨識出特定之個人，其於處理或利用時，以該法第16條第一項觀之：「公務機關對個人資料之利用，除第六條第一項所規定資料外，應於執行法定職務必要範圍內為之，並與蒐集之特定目的相符」，於規劃科技應用之情境時應特別注意。

倘能符合法規要求，如前所述，AI影像辨識技術可協助諸多業務及商業模式之推展，以結合區塊鏈科技為例，其應用可用於跨企業的資料交換，及建立企業資料共享社群。不過，區塊鏈科技應用如欲結合不同企業或設備之影像辨識所得之資料，須先進行二項作業流程，以利後續整合，包含訂定資料交換機制標準與流程，讓資料在跨不同企業間交換時，可以確保資料的機密性和安全；以及建立一套資料分享的作業流程，包括資料作業流程試用、建立資料主題、資料準備，到如何資料再利用，及資料驗證程序等。

資料交換平台建立步驟說明

完成前述作業流程後，欲透過區塊鏈應用，協助串接不同企業或組織間資訊，或進一步建立資料交換平台，建議之具體步驟說明如下：

1.利用區塊鏈技術來打造分散式資料利用平台

區塊鏈所使用之分散式帳本技術，適合用以不同系統、設備間之資訊整合或同步，如主管機關中央儀控設備、路旁之監視攝影機、或私人停車場之車牌影像識別系統等。以AI車牌影像辨識技術為例，透過區塊鏈作為底層技術建立平臺（基礎層），以及上開共通的標準資料集描述方式，讓提供者快速將自己能釋出的資料集，打包成標準化、方便流通的共享資料包（平台層），並可視主管機關或企業等需求協助API串接。將不同資料集間的關係視覺化，讓有意利用者更容易也能更清楚地掌握這一批資料集間的相互關係（應用層），摘要說明如表1。

2.分階段建置區塊鏈及所需節點

為便於建立分散式資料利用平台，預計分為三個次階段。第一次階段為建立需准許始能加入之區塊鏈（私鏈或聯盟鏈），對於掛有車牌之自用或營業車輛，依車牌設定可識別之身份及發放代幣（Token），一車一身分，以利後續運作及管理。且考量車牌等資訊不宜置於公鏈上，故以透過私鏈或聯盟鏈（加入者須取得許可）之方式，先建立一條可容納相關節點的Ethereum私有鏈（PoA），並規劃進行概念驗證（PoC），以確認先完成平台建置與資料上鏈等各項基本功能之測試。

第二次階段為規劃橫向擴充。當第一次階段測試完成後，即可基於原本的鏈進行橫向擴充（增加節點），如結合主管機關或企業營運需求，協助業務或商業模式之推展。也由於各節點（類似P2P功能）可協助資訊整合與同步，如能符合個資法之特定目的等法令遵循需求，甚至可透過車牌結合監理行政、消費者行為分析等資訊，並將其上傳至區塊鏈供查詢或運用，藉以解決維修保養、行政規費，及促進觀光行銷、節能減碳等等。

舉例而言，自車輛駛入停車場開始，除可自動辨別車牌號碼、導引至停車空格，離場時以App及車牌進行雙重驗證並扣款，駕駛人不用下車取票或卡，也不用離場前去投幣。另外，由於車輛的行車路徑可以透過公路資訊、衛星導航資訊等協助定位，在取得駕駛人的同意下，可以利用其地理位置、消費喜好，結合地方政府或商圈活動，推送當地消費折扣或行銷相關資訊，而不待駕駛人之主動查詢，以促進商機。

第三次階段為跨鏈或跨機關／企業之應用，當前述一、二次階段之各項應用與鏈的使用穩定時，甚至可根據新鏈與其他應用的需求，進行跨鏈整合。如透過相關資訊整合功能，可以提供駕駛人對車輛使用狀況與安全性的掌握，因連結監理機關、維修保養、或保險資訊等，駕駛於使用車輛時，可適時查詢或者接收有關規費未繳、保養或保險到期等之提醒，以確保行車安全。甚至連結其他部會之區塊鏈，如衛福部醫療相關資訊，在急難救助等場合可派上用場。

結語

區塊鏈科技之應用，雖然喊得震天價響，但如同當年的網際網路發展，剛開始使用者並不了解具體內容。本文希望透過坊間已成熟之AI影像辨識技術，結合區塊鏈之去中心化、不易竄改，且可有效協助多方溝通等特質，具體說明如何與區塊鏈結合與其可能之應用情境，以利相關應用持續推展。

＜本文作者陳宏志，目前服務於資策會服創所區塊鏈科技組。資策會服創所區塊鏈科技組長期投入國內外區塊鏈科技之研發與應用，提供政府部門、企業組織與區塊鏈相關之教育訓練、專案諮詢、概念或服務驗證，並協助取得可能資源。＞