Vibe Coding開發神速　資安技術債同步高速累積

對許多團隊來說，Vibe Coding就像魔法一樣。開發變得更快，原型幾乎可以在一夜之間轉變為產品，開發軟體的門檻降到了前所未有的低點。然而，Vibe Coding的出現也同時存在了一些不容忽視的現實。

用簡單的自然語言描述你的需求，然後讓AI為你生成程式碼。這正是Vibe Coding所承諾的。對許多團隊來說，這就像魔法一樣。開發變得更快，原型（Prototypes）幾乎可以在一夜之間轉變為產品。開發軟體的門檻降到了前所未有的低點。透過大幅降低產出程式碼的成本，AI提高了軟體變更的數量與速度，其速度已超過大多數團隊能夠審查、治理或是完全理解的能力。然而，Vibe Coding的出現也同時存在了一些不容忽視的現實：

Vibe Coding不只加速開發，它也加速了風險的產生

這並不是因為AI「不擅長寫程式」或是扮演反派角色，而是因為Vibe Coding改變了軟體的建構方式、審查方式與責任歸屬。所謂Vibe Coding，指的是這樣的工作流程：開發者或代表開發者行動的AI代理，從自然語言提示詞中生成具有實際用途、可進入正式環境的程式碼，而且通常缺乏逐行的細緻檢視。這與單純的自動補全或標準IDE輔助不同，而這樣的轉變帶來了對資安的影響。

缺乏理解的速度，Vibe Coding壓縮了這整個流程

傳統的開發流程本身帶有「摩擦」。你撰寫程式碼、你審查它、其他人再審查一次。你測試它，甚至為它爭論。只有在這些過程完成之後，程式碼才會被發布。

當程式碼是從提示詞生成時，開發者往往只關注一個問題：它能運作嗎？而不是：它是否安全？我是否完全理解這段程式碼在做什麼？

在許多情況下，負責發布應用程式的人並沒有逐行撰寫這些程式碼，若被詢問，也未必能輕易解釋。這並不代表他們疏忽，而是因為他們是人。Vibe Coding並沒有移除既有的控制機制，而是讓更多變更以更快的速度通過這些機制，進而暴露出審查、政策與核准流程中的延遲、人工處理或彼此脫節的問題（圖1）。

圖1 傳統開發流程與AI Vibecoding流程比較。

Vibe Coding所帶來的助益是推進速度，而不是審慎檢視

這樣的工作流程所帶來的結果是，程式碼在功能上符合預期，也通過基本測試，但卻未經深入審查、威脅建模或資安驗證。功能成為終點線，而安全則變成「之後再處理的事情」。

每一個提示詞帶來的，比你想像的更多

AI並不是在孤立的情況下生成程式碼。一個提示詞（Prompt）很少只產生商業邏輯，通常還會附帶框架選擇、輔助套件，以及可能從未被有意識審查的實作捷徑。

在實務上，Vibe Coding可能引入：

‧非預期的相依性：如一個用於OAuth登入的Prompt，可能會引入開發者未明確選擇的輔助函式庫或範本。

‧風險性預設設定：生成的服務可能繼承過於寬鬆的日誌權限、廣泛的網路綁定，或過於寬鬆的驗證機制，這些在示範環境中或許可行，但在正式環境中並不安全。

‧薄弱的機密處理：範例程式可能將占位用的密碼、測試用憑證，甚至記錄機敏資料的行為視為常態。

‧僅考慮正常情境的邏輯（Happy Path）：程式碼雖能滿足一般使用情境，但卻忽略授權邊界、濫用防護機制，以及異常或錯誤處理。

而因為這些變更看起來很小，例如「只是個輔助函式」或「只是快速新增一個API端點」，以至於很容易低估其風險。這正是資安技術債形成的方式：不是來自一次災難性的錯誤，而是來自數百個在壓力下為了快速上線而做出的合理決策（圖2）。

圖2 資安技術債形成方式。

沒有人談論的責任歸屬問題

Vibe Coding最大的風險之一，不是沒有人負責程式碼，而是責任被切割得過於零散。

提交程式碼的人或許清楚，但其設計意圖、生成過程、相依性選擇的原因，以及審查是否獨立，往往不明確。責任分散在Prompt的撰寫者、AI代理、審查者與服務負責人之間。

原始開發者可能已經離開。程式碼對任何人來說都不熟悉，邏輯也未必符合團隊既有的模式。於是，一個「小問題」的修復，可能變成一場尋寶遊戲：

‧這段程式碼是誰生成的？

‧為什麼會加入這個函式庫？

‧這個行為是刻意設計的嗎？

‧我們可以安全地修改它嗎？

用來釐清這些問題的時間，往往遠超過一開始預防問題所需的時間。

即使能夠辨識責任歸屬，審查的獨立性仍可能失效。團隊越來越依賴同一套AI系統來同時生成與驗證變更，形成看似有審查、實則缺乏職責分離的情況。

Vibe Coding不是在破壞安全控制，而是在做壓力測試

AI讓產出程式碼的成本大幅下降，也讓軟體變更的速度與規模快速膨脹。一旦審查、責任機制與治理能力跟不上這個節奏，團隊最終將無法掌握究竟有哪些程式碼被推上線。

此時，真正的風險，不只是程式碼不安全，而是軟體變更失去控制。

這些風險並非全新。開發者一直以來都會重用函式庫、繼承預設設定，並在壓力下交付程式碼。AI改變的是規模、速度，以及引入這些風險的「感知成本」。當生成可運作的程式碼幾乎沒有成本時，團隊會更頻繁地進行更多變更，但更少進行審查步驟，且既有控制機制也因此承受前所未有的壓力。

在Vibe Coding的世界中，當問題被發現時，往往已經太晚

當問題浮現時，程式碼已經進入正式環境，開發當時的背景已經消失，修復變得困難且具破壞性。這時候，資安看起來就像阻礙，而不是保護機制。

在Vibe Coding時代真正有效的方法

如果Vibe Coding已經成為趨勢（而事實確實如此），那麼資安就必須適應現代軟體的開發方式。這意味著四個實務上的轉變：

‧更早發現問題（而不是事件發生後大量的警告）：早期訊號勝過事後警報。

‧讓防護機制自動化：資安不能依賴開發者在撰寫Prompt時記住所有規則。

‧聚焦於共享脈絡：開發與資安團隊需要看到相同的問題，而不是來回交接。

‧優化流程（而非增加摩擦）：應採用能融入既有流程的控制機制。

為何平台開始變得重要

這正是平台（而非單點工具）開始重要的原因。當程式碼安全被整合進團隊既有的風險管理環境，並直接嵌入CI/CD工作流程中，它就成為軟體開發的一部分。

這些工作流程的改變，正是整合式程式碼安全平台變得重要的原因（圖3）。TrendAI的觀點是，資安必須嵌入開發流程，使審查、政策與責任歸屬能隨著AI生成的變更一起擴展。

圖3 整合式程式碼安全平台示意圖。

關鍵不在於功能清單，而在於時機。及早出現的資安是引導；太晚出現的資安則成了阻礙。

問題不在Vibe Coding，而在於對其風險視而不見

Vibe Coding具備強大的能力與創造力，正在改變誰能參與軟體開發，以及創意轉化為產品的速度。然而，缺乏防護機制的速度，不只是加快進程，也同步放大風險。

真正能成功的組織，不會選擇禁止這項技術，而是能及早辨識風險，並提前把風險設計進流程中。

因為歸根究柢，Vibe Coding的真正風險，不在於AI產生了不安全的程式碼，而在於人類在沒有機會確保安全的情況之下，就已經將程式碼推上線。

＜本文作者：TrendAI Research TrendAI威脅研究中心本文出自趨勢科技資安部落格，是由趨勢科技資安威脅研究員、研發人員及資安專家全年無休協力合作，發掘消費者及商業經營所面臨層出不窮的資安威脅，進行研究分析、分享觀點並提出建議。＞