數發部致力推動生態鏈　引領產業邁向AI數位經濟

隨著資通訊技術不斷演進，物聯網、雲端運算、邊緣運算、人工智慧（AI）等新興應用場景，正逐漸在各行業的數位轉型計畫中扮演關鍵要角。數位發展部運用政策措施持續地推動台灣產業朝向數位化發展，並致力於建立完善的產業生態系統，以加速產業創新和結構優化。

全球經濟正在經歷數位轉型帶來的變革，儘管台灣製造業在國際市場中占有重要地位，但毛利率普遍偏低。數位發展部部長黃彥男觀察，當前全球盈利能力最強的公司莫過於Google、Microsoft、Amazon等科技巨擘，其主要收益來源並非實體商品，而是透過資料和技術創造的經濟價值。這些公司的成功，說明了資料和數位技術的應用，對於創造經濟利益的重要性。

台灣推動數位經濟可說勢在必行，產業必須進行轉型，扭轉傳統製造業的思維模式，不僅可提高毛利率，更重要的是降低遭遇地緣政治等外部因素影響的程度。黃彥男指出，台灣在半導體和資通訊產業方面的領先地位，對於推展數位經濟必要的資料處理，具有獨特的優勢。如何在現有的基礎上再進一步利用資料推動產業發展，將是重要的契機。

數位發展部部長黃彥男指出，AI與資安將在推動數位經濟發展上扮演關鍵角色。借助AI技術，產業有機會將軟體能力與硬體優勢結合，創造出完整的解決方案，更有潛力推向國際市場拓展商機。

資料的處理依賴於技術進步，尤其是AI技術的應用，它能夠快速地從大量資料中提取價值，進而豐富商業服務項目。然而黃彥男不諱言，發展過程中也存在諸多挑戰。高效能的AI技術首先面臨的就是需要大量運算資源，假設執行Llama 3模型訓練需要超過一萬片GPU，這不僅需要龐大的設備投資，同時也需有充足的電力支持。

另一項重大挑戰則是資安問題。台灣由於地緣政治因素，經常為國外駭客組織攻擊的目標。持續加強資安防護力是政府、民間、學術界及研究單位必須共同努力的目標，才能確保數位經濟發展不至於因資安問題而受限。

跨域人才集結AI生態園區

目前數位發展部（以下簡稱：數發部） 推動發展數位經濟的重點在於建立一個強健的AI與資安產業生態系，從技術層面到服務層面，乃至於國際市場的拓展，都需有所規畫和推動實行。對此，數發部正在積極地建構AI生態園區，旨在從基礎技術的研發到應用服務的實現，形成完整的產業鏈。這種整合不僅僅限於軟硬體，更包括將服務推向國際市場，擴大客群。

黃彥男認為，AI的核心技術涉及大量的資料處理和演算模型，需要強大的硬體支持與軟體開發能力。而從AI技術到具體應用的轉化，例如金融服務或醫療分析，需要端到端的整合解決方案來發揮價值。「AI生態園區的設立，不僅是實體基地的建設，更是一個虛實整合的平台。這個平台不僅讓不同地區的專業人才能協同工作，也允許彈性工作安排，如遠距工作或彈性辦公。」

以AI生態園區的首站台南沙崙為例，主要是台南沙崙有充足的基礎設施和空間。儘管園區在台南，但不代表所有員工都必須到相同地點工作，主要是根據產業需求來調整配置人力。

這種跨地域的運作模式不僅提高了運營效率，也使得AI技術的應用和服務更加靈活且擴展到國際市場。從AI技術的發展到全球市場的推廣，台灣需要把握這股趨勢，以建構強大且具有競爭力的數位經濟產業。這將是推動台灣數位經濟發展的關鍵策略。

資金挹注促進產業升級

數發部推展AI生態園區的另一項計畫是「加強投資AI新創實施方案」，已於日前獲得行政院國家發展基金管理會決議通過，匡列了100億元額度，辦理年限為10年（前7年投資期，後3年處分期）。數發部正啟動方案推動投資前置作業，包括商討細部作業規定與信託管理委託採購事宜，力拼2024年完成相關行政程序，並期盼於2025年可正式受理投資案件的申請。透過整合國內現有產業鏈，吸引外商來台投資數位創新產業，可望引領本土企業走向AI經濟的新時代。

除了引入直接的投資外，數發部還扮演輔導和媒合的角色，依據產業需求對接供需，確保產業鏈的有效整合。這不僅包括市場面的對接，還涉及技術和商業行為的指導，幫助新創公司在激烈的市場競爭中站穩腳跟。人才培育也是數發部的一大重點領域。透過與學校、研究機構的合作，培育符合產業需求的高技能人才，並將這些人才引導至適合的新創公司，形成健全的人才生態系統。

另外，為鼓勵中小企業運用AI達到數位轉型的目的，數發部的作法是建造運算力資源平台，由數發部數位產業署建置，投入新台幣6,500萬元，共有5台Supermicro專業伺服器，配備32片Nvidia H100、8片AMD MI300X。2024年目標是補助60家公司可免費使用6周時間，藉此節省概念驗證階段的投入資金，推動中小企業也能跟上AI這股浪潮。

黃彥男觀察，台灣的軟體產業過去因市場規模和國際競爭力限制，發展相對緩慢。然而，AI技術的快速進展為軟體產業帶來了重要的轉機。結合台灣在硬體製造上的優勢，若能夠提供完整的解決方案，將更有機會將產品和服務外銷到世界各地，提高台灣的國際競爭力。

AI與軟體的整合發展，使得AI技術不僅是自成一格的產業，而且與其他技術領域如資安、數據分析等相互促進，共同成長。隨著AI應用的普及，資安產業也必然跟隨成長，因為資料的保護與隱私安全將更受到重視。此外，政府及產業界須攜手把握AI技術快速發展的趨勢，透過政策支持、資金投入和技術創新，促進數位經濟的整體成長。

接軌國際規範 提高關鍵設施安全等級

隨著物聯網（IoT）、AI技術快速發展，新的資安威脅亦隨之而來。物聯網裝置普遍搭載開放原始碼作業系統，而由於裝置資源有限，通常無法增添足夠的安全防護機制。這使得攻擊者能夠輕易利用安全漏洞來控制聯網裝置，進而發動攻擊。對此，黃彥男說明，數發部已成立專門檢測實驗室，例如財團法人電信技術中心（TTC）旗下的資通安全檢測實驗室、物聯網資安聯合檢測中心、無人機資安聯合驗測實驗室等，有助於提升聯網設備的安全程度。

他進一步提到，AI技術加入物聯網應用場域，將會成為一把雙面刃。一方面，AI可以輔助分析判斷物聯網裝置收集到的大量數據，提高安全偵測的效率和準確性。然而，如果資料來源遭到污染，AI的判斷可能導致錯誤，進而引發防護失靈或更嚴重的安全事件。例如在交通應用領域，監控攝影機或感測器收集的環境數據若被惡意竄改，恐釀成車禍事故。因此，物聯網設備的安全檢測成為重要的議題。

由於物聯網應用場域的安全性涉及軟硬體設計、製造、部署及營運等多個環節，欲提升安全可靠度不能僅靠單一廠商或組織來完成。透過政策引導，可促使公私部門協同合作，共享漏洞情報，進而減少因產品漏洞所導致的損失。例如由數發部指導國家資通安全研究院（資安院）執行之TWCERT/CC服務，負責物聯網產品漏洞的通報及處理，並擔任通報者與物聯網設備廠商之溝通橋梁，讓廠商可加快修補程序，共同提升應用場域安全等級。

至於物聯網產品的安全品質，全球各國政府與組織有不同規範，例如美國國防部為提升國防安全而設計的網路安全成熟度模型認證（CMMC）框架，藉此要求供應鏈須符合法規規範。台灣未來亦可採取類似的措施，保障油、水、電等關鍵基礎設施的安全等級，防範各式威脅手法的襲擊。