量子風險促企業啟動加密盤點

後量子密碼（PQC）正逐步從概念走向實務導入階段。Thales大中華暨韓國區解決方案顧問陳昶旭表示，量子技術正朝工程化發展，政府計畫與民間投資持續增加。企業若仍把2029年或2030年視為遙遠期限，可能低估密碼資產盤點、互通性測試與架構調整所需時間。

陳昶旭指出，現階段最值得關注的是先竊取後解密（HNDL）風險。攻擊者可先蒐集今天傳輸的高機密資料，待未來具備足夠密碼分析能力的量子電腦出現後再嘗試解密，因此曝險窗口已經展開。TLS、公開金鑰基礎建設（PKI）、虛擬私人網路（VPN）、電子郵件加密及文件簽章等使用RSA、ECC或ECDH的場景，都應列為優先盤點範圍；AES-256等對稱式加密目前相對低風險，仍須持續監測。 PQC遷移可視為多年期營運韌性工程。陳昶旭認為，企業需要建立加密敏捷性（Crypto Agility），讓演算法、金鑰、憑證與密碼函式庫可在標準調整或新弱點出現時持續替換。前提是建立可維護的加密資產登錄冊，記錄使用位置、負責人、保護資料、相依關係、變更限制與機密性年限，並整理雲端、SaaS與合作夥伴等互通性需求。

Thales大中華暨韓國區解決方案顧問陳昶旭指出，企業應及早盤點加密資產並建立加密敏捷性，降低量子風險。



為避免全面盤點造成停滯，陳昶旭建議以90天計畫驗證可行路徑。前30天定義範圍與負責人並建立初版加密資產登錄冊，接續30天選定兩項試點，一項聚焦PKI、TLS或簽章等內部信任路徑，另一項挑選企業可掌控的關鍵網路連線；最後30天累積效能、互通性、營運與監控紀錄，形成結構化、受治理且可量測的證據包，再逐步擴大範圍。

實務架構可採雙軌並行。靜態資料與使用中資料應檢視資料、身分、交易及關鍵應用的加密方式，並將金鑰託管與簽章錨定於硬體安全模組（HSM）等信任根；傳輸中資料可優先挑選跨機房、跨資料中心、雲端與災難復原等企業可控制兩端的連線進行試點，以降低HNDL曝險。

陳昶旭提醒，加密資產探索只是起點，盤點結果會隨憑證、金鑰、SSH金鑰、密碼協定與加密函式庫變更而失效，因此需要集中化管理與持續更新。他以自家方案為例展示一套量子防禦架構，傳輸中資料可使用Thales High Speed Encryptors（HSE），靜態資料透過CipherTrust Data Security Platform（CDSP）保護，使用中資料與金鑰則由Luna Hardware Security Modules提供保護。

陳昶旭表示，企業現在可先建立優先順序、選定試點、啟動供應商溝通並保護可控範圍，逐步形成可稽核證據與營運經驗。當量子技術、監理要求或標準再次變動時，能否縮短應變時間，取決於加密資產可視性與加密敏捷性是否已納入日常治理。

2026 PQC Taiwan｜企業後量子安全高峰論壇特別報導—會後報導：