加密敏捷推進後量子遷移

量子運算技術持續演進，使現行公開金鑰密碼體系面臨未來遭破解的風險。隨著後量子密碼（PQC）進入企業治理議程，企業推動PQC遷移，須兼顧營運穩定、加密敏捷性與供應鏈準備度。工業技術研究院資訊與通訊研究所副所長黃維中主持「台灣企業PQC遷移的挑戰與策略」焦點對談時指出，金融、高科技製造與技術供應端條件不同，共同課題都涉及管理階層授權；技術落地可先以試點累積經驗，再擴大範圍。

金融監督管理委員會資訊服務處處長林裕泰認為，若只能優先處理一件事，關鍵是先完成政策定調。金管會於2026年6月18日發布《金融業後量子密碼遷移參考指引》，將PQC政策與治理、密碼技術資產清單（CBOM）、加密敏捷性（Crypto-Agility）、生態系協作、風險排序、供應鏈管理，以及測試切換與營運韌性納入架構。即使量子威脅成形時間延後，仍可提升密碼資產可視性、可替換性與IT營運韌性。

中國信託商業銀行副總經理暨資安長吳佑文分享，中信銀真正展開PQC實作，是配合金管會2025年7月籌組的PQC遷移先導小組，但更早已推動密碼敏捷工程，將不同軟體開發套件（SDK）、API與硬體設備使用的密碼服務平台化，再以微服務提供應用系統呼叫。

密碼敏捷降低系統改版牽動

吳佑文說明，平台化可降低應用程式與底層密碼元件的耦合。未來切換後量子密碼演算法時，主要調整可集中在中介層或共通平台，降低應用系統逐一更換SDK或改寫介接方式的需求；部分應用可能僅須調整參數與呼叫設定。

在對外連線方面，吳佑文表示，目前部分網站已透過集中式閘道器處理傳輸層安全性協定（TLS），啟用TLS 1.3並支援模組格基礎金鑰封裝機制（ML-KEM）相關機制，將密碼協商集中於閘道層，後端應用維持既有介接。他並以零信任導入經驗說明，可先選擇高風險場域試行，再逐步擴大，形成適合自身環境的遷移方法。

林裕泰提醒，試點不能停留在單一設備或TLS介面的成功驗證，應沿完整服務路徑盤點裝置與系統，建立CBOM。依金管會指引，CBOM還應涵蓋演算法與參數、憑證鏈與金鑰來源、供應商版本與支援狀態，並納入切換、回退與共同驗證。指引亦將硬體安全模組（HSM）、TLS終端設備、簽章SDK與憑證管理平台列為重要驗證元件。

Thales台灣區應用及資料安全業務總監高士崑指出，PQC遷移也考驗人才累積。資安人員須理解應用系統、密碼服務與底層硬體相依關係，並累積跨團隊整合經驗。他建議成立跨部門PQC小組，盤點傳輸中、儲存中與使用中的資料，依資料價值辨識保護優先序，銜接既有資料安全、零信任及雲端治理機制。

金融樞紐與製造供應鏈走出不同路徑

金融業具有高度互聯的交易與信任體系。林裕泰表示，金管會發布指引只是第一階段，後續可由具樞紐角色的機構接續推進生態系協作，參與機構配合整體遷移計畫。依金管會指引，樞紐與節點模式可建立共同盤點語言、版本基準與測試方法，降低各機構重複定義規格與分頭測試造成的重工。大型金融機構也能分享盤點與實作經驗，協助其他機構縮短準備時間。

工研院資訊與通訊研究所副所長黃維中（左起）、金融監督管理委員會資訊服務處處長林裕泰、中國信託商業銀行副總經理暨資安長吳佑文、Thales台灣區應用及資料安全業務總監高士崑、合勤投資控股董事長室資安長游政卿，共同解析台灣企業PQC遷移的政策治理、技術實務與供應鏈挑戰。



吳佑文補充，金融業較複雜的環節可能落在公開金鑰基礎建設（PKI）與憑證生態系。PQC導入牽涉憑證機構（CA）、演算法識別、硬體載具、晶片、SDK、作業系統及應用程式支援度，任何環節版本若未就緒，都可能形成瓶頸，因此需要憑證服務、共通基礎設施與關鍵供應商共同對齊。

驅動高科技製造業導入PQC的因素更直接連結市場與客戶。合勤投資控股董事長室資安長游政卿表示，企業資源分配仍須回到董事會與經營管理層，資安長必須說明PQC與產品安全、客戶信任、市場進入條件及供應鏈競爭力的關係，才能取得預算與跨部門支持。他以歐盟網路韌性法案（CRA）為例，說明出口導向企業須關注產品生命週期安全、漏洞處理及合規要求，並據此判斷整備速度。

依歐盟現行時程，CRA針對遭主動利用漏洞與嚴重資安事件的通報義務將於2026年9月11日起適用，主要義務於2027年12月11日起適用。CRA採風險導向資安要求，法規文本未直接指定企業必須採用特定PQC演算法。就PQC整備而言，製造業更實際的課題是產品密碼機制、晶片與安全元件能否支援後續演算法升級，以及供應商能否提出可驗證的更新路徑與測試證據。

游政卿指出，客戶已開始追問晶片端PQC支援、安全元件管理、更新方式與前期路線圖。這些問題會延伸至晶片商、韌體、憑證、金鑰管理與產品更新機制，單一企業難以獨立完成。PQC也逐漸成為檢驗供應鏈信任能力的重要項目。企業須提前掌握上下游產品的PQC支援與更新能力，降低後續標準演進及供應鏈元件調整時的系統改版、相容性驗證及營運切換風險。

2026 PQC Taiwan｜企業後量子安全高峰論壇特別報導—會後報導：