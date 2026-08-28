資安院補助每家業者5萬元，推動產品資安大健檢

為鼓勵國內軟體業者主動強化產品安全，國家資通安全研究院（資安院）持續推動產品資安漏洞獵捕，今年以「產品資安升級行動」為主題辦理第二屆活動，邀請軟體廠商提供產品作為受測標的，由紅隊研究員進行漏洞獵捕，協助業者提前發現並修補產品漏洞，提升產品防護力。

本屆活動推出加碼方案，每家參與廠商之漏洞獎金，由本院優先補助5萬元，超過5萬元部分，再由廠商依原設定之獎金機制支付，降低企業參與門檻，鼓勵更多軟體業者透過漏洞獵捕為產品進行資安健檢。

延續首屆活動成果，本屆持續透過紅隊研究員以攻防角度協助業者檢視產品安全，及早掌握潛在風險並進行改善。參與活動之藍隊廠商將獲發專屬「活動參與證明」，展現企業主動投入產品資安、強化產品防護的行動與成果，有助提升客戶對產品的信任。資安院持續推動產品及供應鏈安全，透過漏洞獵捕與漏洞通報等機制，提升國內產品整體資安防護能力。

為擴大軟體業者參與，本屆藍隊廠商報名期限延長至9月15日。資安院廣邀國內軟體業者加入「產品資安升級行動」，把握加碼補助機會，提前發現產品風險、強化防護，並取得專屬活動參與證明，提升產品安全與市場信任。

活動名稱：產品資安升級行動

活動官網：https://www.twcert.org.tw/tw/cp-203-11016-a0432-1.html

藍隊報名對象：國內軟體產品提供者、開發商、維運商、代理商或經資安院認定具管理、維護或修補責任之單位

藍隊報名期間：115年7月1日至115年9月15日

紅隊報名對象：國內資安研究員、學研團隊及白帽駭客

紅隊報名期間：115年9月1日至115年9月30日

活動期間：115年10月1日至115年11月30日