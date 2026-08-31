PQC遷移進入跨域治理實作期

後量子密碼遷移已進入治理實作期，金融與製造等產業已著手同步盤點密碼資產、供應鏈及系統相依性，為後續驗證與切換建立治理基礎。

隨著量子運算硬體技術持續推進，現行RSA與橢圓曲線密碼學（ECC）等公開金鑰機制面臨長期安全風險。全球後量子密碼（PQC）標準與政府遷移政策陸續成形，各國也陸續針對政府、關鍵系統與產業提出遷移目標及階段性時程，密碼安全逐步進入轉型階段。

面對先竊取後解密（HNDL）等長期風險，企業若僅將後量子密碼視為演算法抽換，恐低估系統相依性引發的營運衝擊。日前舉辦的「PQC Taiwan 2026企業後量子安全高峰論壇」邀集多位跨領域專家分別就金融生態系協作、企業信任治理、PQC標準與技術研發、評測驗證機制及製造工控防禦等面向，解析遷移技術路徑與策略思維。

PQC Taiwan 2026企業後量子安全高峰論壇邀集產官研各界專家領袖，左起為：振生半導體共同創辦人暨技術長羅宇呈、Thales大中華區資深技術顧問陳昶旭、工業技術研究院資訊與通訊研究所副所長黃維中、中國信託商業銀行副總經理暨資安長吳佑文、數位發展部數位產業署署長林俊秀、主辦單位新電子／網管人／新通訊雜誌社長王智弘、金融監督管理委員會資訊服務處處長林裕泰、合勤投資控股董事長室資安長游政卿、F5資深解決方案技術顧問姜景懷。

金融生態協作與產品信任進入治理

金管會資訊服務處處長林裕泰表示，金融業的特殊性，在於加密機制廣泛存在於網路通路、內部資訊系統、後端基礎設施、金鑰管理與第三方服務，同時金融交易高度仰賴跨機構連線。無論ATM跨行交易、證券下單與支付清算都涉及樞紐機構及會員金融機構共同運作，因此PQC遷移無法由單一機構各自推進，必須建立共同盤點、介接測試與切換協調機制。

金管會資訊服務處處長林裕泰指出，金融業PQC遷移須採風險導向盤點，並透過樞紐機構協調生態系共同推進。

金管會自2025年7月籌組金融PQC遷移先導小組，納入銀行、保險、證券、周邊機構、ICT供應商與產學研單位，透過定期討論累積盤點與試作經驗。林裕泰指出，實際執行後最明顯的問題，是加密資產遠比既有清單複雜。除了憑證、金鑰管理系統（KMS）與網路設備，部分密碼機制可能散落在應用程式、原始碼、第三方軟體套件、雲端服務或多年未改動的舊系統內，甚至以硬編碼方式存在。若要求盤點完全結束才啟動其他工作，遷移計畫恐將長期停留在清查階段。

因此，金管會於2026年6月18日發布《金融業後量子密碼遷移參考指引》，將專業人力、演算法、採購策略、系統資源差異與供應商準備度納入技術及管理規畫。建議金融機構應採風險導向方式，先辨識高價值資料、長期敏感資訊、對外曝露服務與關鍵交易介面，再逐步擴大盤點範圍，同時建立可持續維護的加密技術清單。

林裕泰強調，PQC遷移也須納入跨部門治理，資訊、資安、業務、法遵、採購及管理階層都要參與。對跨機構服務，可由財金公司、證交所等樞紐機構先盤點其服務與對接系統中的密碼使用情境，會員機構再依盤點結果確認自身介接項目，形成生態系協同遷移。大量既有系統則可把PQC要求納入設備汰換與系統升級週期，對HNDL風險較高的對外連線與共同服務另行安排優先專案，切換時同步準備回復與補償性控制措施。

合勤集團資安長游政卿則由產品信任治理切入。他表示，客戶真正關注的重點包括企業做出的安全承諾能否兌現、產品能否持續更新，以及所有措施是否具備可稽核證據。畢竟對資通產品型企業而言，一旦PQC進入網通、資安或OT產品，密碼機制便會牽動產品支援期限、韌體更新、裝置身分、信任根與市場准入條件。

合勤集團資安長游政卿建議，PQC應納入產品信任治理，以可更新設計與可驗證證據回應客戶及市場要求。

游政卿指出，企業不宜用單一Q-Day日期決定投資，而應依資料保密年限、產品支援期限、法規及客戶要求、信任資產壽命與供應商成熟度排序。治理上要先回答哪些產品與資料優先、由誰負責、預算如何配置，以及採購條件要新增哪些要求。密碼技術資產清單（Cryptography Bill of Materials，CBOM）不能只列出演算法名稱，還要連結服務、設備、版本、權責單位、用途與例外處理，才能支援排序、追蹤與驗收。

他進一步表示，產品生命週期中的密碼設計要保留可替換、可更新、可監控與可復原能力。企業可透過穩定的密碼服務介面降低應用程式對特定演算法與硬體的相依，並以KMS或憑證生命週期管理（CLM）治理金鑰與憑證；演算法或政策變更也應納入持續整合與持續交付（CI/CD）測試。若採集中簽章服務，開發端只提出簽章請求而不直接持有私鑰，簽章端依政策選擇演算法並保留稽核紀錄，驗證端再依最低安全版本拒絕未授權降級，較能支撐後續演算法變動。

標準落地需整合盤點與持續驗證

工研院資訊與通訊研究所副經理蔡宜璋表示，美國國家標準暨技術研究院（NIST）已完成FIPS 203 ML-KEM、FIPS 204 ML-DSA與FIPS 205 SLH-DSA等核心標準，企業實作時仍須考量部分PQC演算法的公開金鑰、密文與簽章尺寸較現行機制增加，可能牽動頻寬、記憶體、儲存空間與處理效能。

工研院資通所副經理蔡宜璋認為，PQC導入須兼顧混合式加密、密碼敏捷性及系統效能，並透過盤點掌握遷移條件。

蔡宜璋認為，過渡期間可採符合規範的混合式金鑰交換機制（Hybrid Key Exchange），同時結合傳統演算法與PQC機制，降低遷移期間對單一演算法的依賴；長期則須建立密碼敏捷性（Crypto-Agility），透過模組化架構、集中金鑰管理、演算法協商及自動化盤點，保留快速替換能力。這項能力也回應PQC標準仍在持續演進的現況，企業必須預留未來演算法再度調整的空間。

在盤點方面，蔡宜璋說明，可結合拓撲、黑箱與白箱三類方法。拓撲掃描透過SNMP與LLDP掌握設備連接關係，黑箱掃描分析TLS與SSH等網路通訊使用的密碼機制，白箱掃描則以原始碼靜態分析找出未上線或網路隔離設備中的密碼使用情形。三類結果整合後，可補足單純網路掃描看不到的OT與IoT資產。後續遠端更新機制也須納入PQC遷移評估，包含通訊通道身分驗證、更新清單簽章與檔案完整性驗證，並確認相關密碼機制具備後續替換能力。

資策會資安科技研究所技術總監張文村指出，標準正式發布只代表企業有了演算法選項，真正導入仍須確認既有環境、適用情境及準備度。企業需要釐清哪些系統仍使用RSA或ECC，哪些設備具備更新能力，哪些元件受外部供應商控制，再依應用情境判斷適合ML-KEM、ML-DSA或混合式機制，並確認供應商是否能提供升級、測試與備援方案。

資策會資安所技術總監張文村表示，PQC導入後仍須驗證功能、效能與實作安全，以持續評測降低遷移風險。

張文村強調，PQC產品可以正常運作，仍不等於實作安全已經成立。功能面須檢查金鑰產生、封裝/解封裝、簽章與驗章結果是否正確；效能面要量測延遲、頻寬、記憶體與運算資源；程式實作還要檢視亂數、記憶體處理、錯誤處理與敏感資料清除；若涉及晶片與硬體，旁通道分析（Side-Channel Analysis）、錯誤注入與驗證流程繞過也需納入安全評估。產品支援PQC，也要確認既有PKI、TLS、VPN、SSH、KMS、HSM與憑證鏈能否整合。

因此，張文村建議以規畫、執行、查核、改善（PDCA）循環推進PQC遷移，讓密碼敏捷性同時成為技術能力與組織密碼風險管理框架。場域端可利用非侵入式流量收容與加密傳輸特徵分析建立CBOM，持續追蹤遷移狀態；供應端則應進行演算法正確性、邊界條件及旁通道攻擊等預檢測，透過標準化測試與第三方驗證縮小產品宣稱與實際安全能力的落差。 OT長生命週期考驗密碼敏捷能力

DataBrushing.AI創辦人暨執行長呂佳諺表示，高科技製造的PQC遷移還要面對OT設備生命週期長、更新頻率低，以及營運可用性、製程穩定與安全要求。工業控制系統（ICS）內的PLC、HMI、SCADA及嵌入式設備，常使用即時作業系統（RTOS）與受限硬體資源，現場也可能受到停機風險、相容性及維護窗口限制，因此難以套用一般IT系統頻繁修補與快速升級的方式。

DataBrushing.AI創辦人暨執行長呂佳諺指出，OT設備生命週期長，應結合CBOM與威脅建模掌握IT與OT介接風險。

呂佳諺指出，IT與OT介接邊界應成為早期盤點重點。攻擊者可能先利用IT環境的帳號、網路服務或供應鏈弱點取得立足點，再跨越信任邊界影響OT設備。企業可參考MITRE ATT&CK for ICS建立攻擊情境，進行威脅建模（Threat Modeling），據此判斷哪些連線、裝置身分、韌體簽章與安全啟動鏈需要優先保護。對短期內無法升級的設備，可透過零信任架構（ZTA）、網路區隔與微分段降低攻擊擴散範圍，為後續更新爭取時間。

他建議企業以階段方式逐步推進成熟度，先成立由高階主管負責的跨部門工作小組，把PQC納入資訊安全管理制度並啟動人才培訓，再依使用情境建立CBOM，進一步執行風險評估、概念驗證與Secure by Design。能升級的系統可逐步導入混合模式與可替換密碼介面，裝置端則應關注安全開機、裝置身分、硬體安全模組（HSM）與信任根（Root of Trust）等機制。

從多位講者提出的觀點可發現，企業要先掌握自身密碼使用位置、服務與供應鏈相依關係及優先資產，才能決定演算法、設備與切換方式。標準提供了技術方向，但真正影響遷移風險的仍是治理責任、密碼敏捷性、測試證據與營運回復能力。愈早把PQC要求納入採購、開發、升級與供應商管理流程，愈有助於降低後續面對標準演進與產品汰換時的集中改造幅度與營運風險。



2026 PQC Taiwan｜企業後量子安全高峰論壇特別報導—會後報導：