超級模型預示未來資安

隨著AI驅動漏洞發現的新聞報導層出不窮，企業正從龐大資訊中篩選有價值內容。安全主管最關切AI改變網路安全的速度、幅度，以及企業應採取哪些措施。

近期報導指出，透過Glasswing項目，Claude Mythos Preview的存取權限將擴展至15個國家／地區的150家新機構，引發人工智慧輔助漏洞研究關注。若妥善運用，它能分析大型程式碼庫、關聯弱點並發現可利用漏洞，也意味攻擊者可用更快速度與更低成本發動攻擊。

首次部署後數週內，Glasswing合作夥伴已發現超過10,000個高危險或嚴重漏洞，顯示複雜數位環境仍有大量未知弱點。

台灣數位發展部資通安全署指出，AI改變的是攻擊速度與成本，資安基本原則並未改變。企業與政府機關應重新檢視策略，關注遭受攻擊後的恢復時間與損失控制能力。

Mythos可視為時間壓縮。漏洞始終存在，攻擊者尋找弱點，安全團隊則持續評估、修補與回應。現今差異在於，AI可在幾分鐘內完成過去需要數週的工作，安全團隊與攻擊者皆然。

企業需要未雨綢繆，聚焦三個方向。首先，加強應用程式、API、身分與執行環境的可視性。老舊應用程式、暴露伺服器與未管理API，常成為威脅行為者優先鎖定的環節。

其次，投資人類與非人類身分的治理及問責框架。AI工具嵌入業務流程後，可能接觸原始程式碼、機敏資料、客戶記錄與關鍵系統。企業除管控員工與特權用戶，也須納管機器身分、AI代理與自動化系統，持續驗證存取權限並確保操作可追溯。

第三，在維持人工監督與風險決策的同時，提高防禦性安全營運自動化程度。隨著AI縮短攻擊時間，企業需要縱深防禦、持續監控、自動化偵測與規範化補救。

台灣作為區域樞紐，經常面對直接攻擊及供應鏈迂迴滲透。韌性取決於組織在威脅出現時，能多快完成偵測、驗證與回應。

Mythos模型是一項重要訊號，顯示AI已開始改變網路攻防速度與規模。企業應建立具備韌性的數位信任架構，涵蓋身分安全、資料加密、金鑰管理、軟體供應鏈完整性與後量子加密轉型，以因應AI驅動的新一代資安威脅。

＜本文作者：Wayne Hui現為Thales應用與資料安全大中華區及韓國業務副總裁＞