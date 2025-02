XDR跨域整合平台發威　突破資安維運效率瓶頸

隨著企業數位化進程加速,資訊安全的威脅層出不窮,從勒索軟體、社交工程攻擊到利用生成式人工智慧(AI)的深偽技術,駭客手法越發多樣化且隱蔽。面對如此複雜的威脅環境,傳統單點偵測與回應工具(如EDR與NDR)因其視角侷限,已難以提供全面防護。

XDR(Extended Detection and Response,擴展偵測與回應)解決方案提供統一的安全平台,能夠整合來自多個來源的資料,例如端點、網路以及雲端工作負載,並且運用AI與機器學習技術,提供跨域威脅分析與應對能力,正在快速成為資安領域的關鍵工具。

根據趨勢科技日前發布的《2025年資安預測報告》指出,AI技術正在成為駭客攻擊策略的核心驅動力,帶來更隱匿、高效且逼真的攻擊手法。報告顯示,從生成擬真詐騙內容到滲透AI系統,攻擊者的目標與手段均在持續轉換與提升。台灣以中小企業居多,因資安防護相對薄弱,恐成為未來攻擊的主要目標。

當前的生成式AI技術正在重塑社交工程攻擊手法與精準度。攻擊者利用深偽技術(Deepfake)與大語言模型(LLM),模仿個人風格和習慣,針對目標受害者進行高度客製化的詐騙攻擊,將使得商業電子郵件詐騙(BEC)更容易得逞。另一方面,企業部署的AI應用系統也成為攻擊者覬覦的目標,例如藉由漏洞誘使AI執行未經授權的動作,或生成虛假數位身分以欺騙系統導致資料外洩。

為了應對日益複雜的攻擊面,企業資安發展策略正逐漸朝向集中控管資產,以便進行風險險評估與即時回應異常活動。XDR主要是提供單一平台,用於監控和管理不同IT環境的安全性。透過這個集中化的平台,整合與關聯所有資安事件資料,能夠簡化操作的複雜度,並提供整體安全態勢的視圖。同時,XDR平台結合了威脅情資,利用AI與機器學習演算分析,可加速偵測與回應潛在威脅,包含分析組織技術架構中多層次的內外部網路流量,有助於主動識別企圖繞過防護機制的威脅手法,協助IT或資安團隊突破技能與效率的瓶頸。

跨域整合以洞悉風險根源

論及XDR的概念,本質上來說,是從DR(Detection and Response)衍生而來的技術發展。趨勢科技台灣區技術總監劉家麟說明,過去資安市場討論的DR,通常著重EDR(Endpoint Detection and Response)專注於端點層面的威脅管理,或NDR(Network Detection and Response)聚焦於網路流量中的威脅。隨著威脅手法變得多樣且複雜,資安界逐漸意識到單一視角的侷限性,特別是當企業面對跨層級的威脅事件時,僅依靠單一類型的DR技術,其視角不夠全面,而準確性也因此受到影響。

劉家麟進一步指出,從EDR或NDR實際應用後發現,經常會面臨誤判的問題,也就是把非威脅的事件錯誤標記為潛在威脅,導致維運團隊花費大量時間處理非必要的告警事件。因此,技術供應商開始將DR的概念進一步擴展,讓其涵蓋更廣泛的資料來源與分析範疇,包括但不限於端點事件、網路流量資料、傳統的防禦性工具(如防火牆、入侵偵測系統),甚至延伸至帳號管理系統等其他資安相關範疇,以提升判斷精準度。

XDR核心為多層式架構協同合作,包括儀表板層、策略與資料層、感測器層,再結合工單系統、威脅情報、身分管理、SIEM系統,建構完整的平台。(資料來源:Gartner)

「這樣的擴展讓我們得以整合各種異質的事件資料,透過統一的平台進行跨域的威脅分析與管理,而這也正是XDR的核心精神所在。實際上,XDR並沒有一個絕對統一的標準定義。從概念上來說,只要某一系統能夠跨越單一資料來源,對多種威脅事件進行綜合分析與管理,便可以被歸類為XDR。」

從廣義上來看,XDR的重點並不在於具體的技術規範,而在於其「跨域整合」的本質。也就是有能力將各種來源的資安事件(例如端點、網路、身分管理等)進行統一管理,透過相關性分析與自動化流程,提高威脅檢測的準確性,並減少誤報與漏報的情況。因此,XDR的核心價值在於其整體化的威脅洞察能力與協同防禦效能,而非單純依賴某一項技術或特定功能。

多層式架構建立協同運作

參考Garter最新公開的《擴展偵測與回應市場指南》說明,XDR發展理念是藉由多層式架構的協同運作,包括儀表板層、策略與資料層以及感測器層,再結合必要的外部整合(如工單系統、威脅情報、身分管理、SIEM系統),建構完整的機制。

在感測器層面,XDR必須與安全基礎設施產品緊密連結,至少須具備端點防護平台(EPP)及網路安全機制,例如防火牆、入侵偵測防護系統(IPS)、NDR、郵件安全、雲端工作負載防護等。此外,XDR還需有能力處理來自第三方產品的遙測資料與日誌,進行關聯分析與上下文解析,以提供全面的威脅監控。

策略與資料層則負責統一政策引擎與集中化資料儲存功能。這層架構能處理來自本地感測器與第三方資安機制觸發的告警,透過進階分析技術減少誤報,並將非結構化資料轉化為有價值的資訊。此外,該層還支援自動化與協同工作流,提升事件調查操作與執行回應效率。 儀表板層為XDR的操作介面,負責整體的管理與互動。IT或資安人員透過統一操作介面監控告警事件,並執行協同與自動化功能。其設計重點在於簡化操作流程,幫助快速釐清告警內容與根本原因,並做出有效回應。

引進生成式AI輔助維運

隨著生成式AI技術快速發展,XDR解決方案亦納入GAI支援,例如趨勢科技Trend Vision One平台的Companion、Cisco XDR平台的AI Assistant,以及Microsoft Defender XDR提供Copilot等,可藉由大語言模型,讓IT或資安人員採以自然語言方式查詢,不僅簡化日常繁瑣的工作,同時增進事件調查的效率。

生成式AI的核心能力在於其對結構化與非結構化資料的理解、整合與推論,使其能快速解析來自多種資安工具產生的日誌、告警、威脅情資,並識別潛藏的異常行為模式。透過結合機器學習技術,生成式AI還能動態學習正常網路行為,從中辨識出潛在的異常行為,例如零時差攻擊或隱匿性威脅手法,藉此大幅縮短平均偵測時間(MTTD)與平均回應時間(MTTR)。