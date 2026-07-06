量子交換器鋪路　分散式量子算力有譜

當AI讓企業重新理解算力與網路的關係，量子運算（Quantum Computing）也將促使產業重新思考互通性、安全性與基礎設施佈局。思科（Cisco）位於美國加州的量子實驗室，近年積極投入量子網路（Quantum Networking）研發。對台灣產業而言，早期價值在於看見量子網路背後牽動的光通訊、網路晶片、系統整合、資安驗證與雲端服務機會。

思科大中華區技術事業群技術總監馮志良指出，台灣半導體、伺服器、網通與系統整合產業已深度參與AI基礎架構建設，未來若量子運算進入實務應用，量子網路將可能成為連接算力、資安防護與雲端服務的新型底層架構。

若要理解量子網路，可先借鏡AI算力擴張經驗。馮志良說明，AI工作負載在資料中心內部已經歷過算力擴展問題。當GPU叢集超出單機櫃或單一資料中心承載範圍，網路必須支援高頻寬、低延遲、低抖動與低封包遺失率，才能把分散算力整合成可用的AI訓練與推論平台。量子運算也會遇到相似問題，單一量子系統也許只有數百個量子位元（qubit），距離解決藥物研發、材料模擬、航太研究等真實世界問題仍有落差。若能透過量子網路把多個量子系統連結成邏輯算力池，便有機會提早推進分散式量子運算。

量子網路與傳統網路最大的差異，在於傳輸對象不再是一般封包，而是必須保存量子態（Quantum State）的量子資訊。傳統TCP/IP網路可在封包遺失後重傳，量子位元無法複製，也無法任意量測；一旦被觀測或受到環境干擾，量子態可能坍縮或退化。馮志良說，這使量子網路的交換、傳輸與管理邏輯遠比一般資料網路更複雜，也說明量子交換器存在的必要性。它必須在不量測量子資訊內容的條件下完成交換與轉換。

異質量子系統互通成為首要挑戰

目前量子運算系統仍有多種不同技術路線推進，業界尚未形成類似TCP/IP的單一通用標準。思科的通用量子交換器（Universal Quantum Switch，UQS）針對多模態轉換設計，可在偏振（Polarization）、時間槽（Time-bin）、頻率槽（Frequency-bin）與路徑（Path）等四種主要量子編碼模態之間轉換。馮志良表示，當前量子電腦與量子感測器仍循不同技術路線發展，各家系統使用的量子編碼方法未必相同，若只能點對點連接，整體架構很快會失去擴展性。UQS的核心價值在於扮演量子世界的轉譯者，讓不同技術系統透過共同交換層互通，同時避免破壞量子態。

思科關鍵能力稱為「專利轉換引擎（Patented Conversion Engine）」。它的意義在於讓不同量子系統、量子感測器、量子記憶體與量子網路之間具備互通基礎。馮志良表示，若沒有這類交換能力，不同量子系統之間只能依賴點對點光纖互連，連線組合一多便難以擴充。網路的本質在於動態交換與資源共享，量子運算若要形成大型分散式算力，也必須朝交換式架構演進。

UQS目前定位為研發與驗證階段，其工程價值首先是室溫運作，交換器本身不需要低溫冷卻設備，可降低部署複雜度；其次是可使用既有電信光纖，不必重新鋪設專用光纖。馮志良指出，量子資訊對環境干擾極為敏感，若能在既有城市光纖環境中運作，代表量子網路有機會降低早期導入門檻。 在量子態保存能力方面，馮志良表示，量子資訊在傳輸過程中容易受到干擾，若能將退化幅度壓低，對未來分散式量子運算具有關鍵意義。這也代表量子交換器不是傳統路由器或交換器的延伸版本，而是結合光學、量子物理、網路控制與系統管理的新型設備。

量子網路常被與後量子密碼學（PQC）混為一談。馮志良提醒，兩者有重疊議題，技術路徑並不相同。PQC主要處理現行公開金鑰密碼在量子算力成熟後可能被破解的風險，重點在演算法、憑證、協定與應用層遷移；量子網路則利用量子物理特性傳送與連接量子資訊，並可能帶來新的安全偵測能力。換言之，PQC是密碼治理工程，量子網路更接近下一代網路基礎設施工程。

資安雲端同步服務浮現早期場景

量子安全是目前較容易被政府、金融、醫療與研究單位理解的應用方向。馮志良說，量子資訊一旦遭到觸碰或量測，量子態就會改變，因此可作為偵測非法竊聽的物理層機制。這與傳統網路仰賴流量分析、加密演算法或入侵偵測的方式不同，對高度重視機敏資料傳輸的產業具有吸引力。

思科大中華區技術事業群技術總監馮志良表示，量子網路不再只是物理學實驗室中的抽象概念。當AI讓企業重新理解算力與網路的關係，量子運算也將促使產業重新思考互通性、安全性與基礎設施佈局。



第二個應用方向是分散式量子運算。若不同研究機構、醫療單位或雲端服務據點擁有不同規模的量子資源，量子網路可協助整合算力，讓多個中小型量子系統形成更大的邏輯運算能力。這對新藥研發、航太材料、複雜最佳化與基礎研究具有想像空間。馮志良表示，若等待單一量子電腦達到數十萬個量子位元才展開應用，產業成熟時間可能拉長；透過網路聚合算力，可能加速量子運算實用化時程。

第三個方向是量子同步與高精度時間服務。金融市場、電信網路、導航系統與行動通訊，都高度仰賴精準時間同步。若量子糾纏與量子通訊機制能在可控場域中應用於節點協調，有機會提升分散式系統的時間一致性。第四個方向則是量子雲端服務，當多數企業短期內無法自建量子電腦，資料中心與電信業者可能成為量子資源的服務節點，透過量子交換能力提供量子切換即服務，讓企業以雲端方式使用量子算力或量子安全能力。

馮志良強調，量子時代不會一夕到來，但若基礎設施沒有提前準備，量子運算仍只能停留在少數實驗場域；當交換器、光纖與管理平台逐步到位，分散式量子算力才有機會真正進入產業應用。