臺網聯手三大電信啟動 MID Plus　建構全民數位信任生態系

面對日益複雜的全球網路詐騙威潮，個人行動門號已成為數位身分的命脈。為響應政府「公私協力科技阻詐」政策，臺灣網路認證公司TWCA（臺網）攜手中華電信、三大電信巨頭，以及第一銀行、玉山銀行、臺灣中小企銀，共同宣布正式啟動新一代「MID Plus（MID+）」行動身分認證服務。此舉標誌著臺灣正式導入國際GSMA Open Gateway標準，透過電信端與金融端的跨界數據串聯，建構臺灣數位信任生態系的最高防禦標準。

本次活動吸引產官學研高度關注，政府主管機關由國家通訊傳播委員會主任委員陳崇樹、數位發展部政務次長楊佳玲及金融監督管理委員會副主任委員陳彥良親臨指導；產業則由臺灣網路認證董事長李榮琳，攜手中華電信董事長簡志誠、台灣大哥大總經理林之晨、遠傳電信總經理井琪，以及多家金融機構董總級貴賓共同出席啟動儀式。三位跨部會首長與產業巨擘親自站台，不僅彰顯政府對科技阻詐的堅定決心，更齊心見證臺灣數位身分防禦力接軌國際的歷史性一刻。

臺網公司長期扮演連結政府、金融機構與民間產業的數位信任橋樑。臺網公司不僅是資安防護的把關者，更是跨界數據整合的發動機。行動身分識別服務（Mobile ID，簡稱MID）自2018啟用以來，已成功為國內身分識別與資料核實奠定了極為穩固的信任基礎，全面落實姓名、門號狀態等核心驗證。隨著數位環境邁向全球化與高科技化，為了讓這道堅實的防線更加無懈可擊，技術規格迎來了順應時代的蛻變，全新「MID Plus」服務導入國際電信標準GSMA API，將防禦維度推昇至「時間」與「空間」的動態層次。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍在產業分享對談中指出，MID Plus引進國際標準的更換SIM卡偵測與設備國際漫遊狀態服務，幫助電信端業者即時、動態掌握用戶是否在近期更換過SIM卡，或查覺用戶目前所處的漫遊地區。銀行可藉由SIM Swap API強化高風險交易驗證，主動降低冒名詐騙風險，Device Roaming Status API則用於偵測異常交易與跨境盜刷，大幅提升金融安全。

賈仲雍強調，TWCA是具公正地位的憑證機構，MID Plus結合憑證可提升加密與數位簽章強度，配合政府推動《電子簽章法》，將加速免臨櫃服務普及度。

強化版KYC比對結合設備核實 擴大身分掌握廣度除了時空維度的動態防禦，MID Plus對於用戶身分的掌握度也迎來革命性的擴大。遠傳資安長朱建國於在產業對談中分享，電信身分核實服務是從源頭防堵詐騙的重要舉措，能有效降低犯罪集團取得非法門號。三家電信業者共同提供統一介接標準，協助需實名制的企業降低整合成本，並強化銀行開戶、交易檢核或其他數位產業需身分防護的場景；此外，門號核實與用戶資料驗證雙重防堵，提升防詐成效與用戶體驗。海外如英國、法國、巴西等地已成功導入電信身分驗證服務，台灣電信業將持續與國際接軌，打造更安全的數位環境。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸深入剖析GSMA Open Gateway的發展背景與未來趨勢，指出Open Gateway的緣起在於統一全球不同電信業者對API的定義，並訂立資料驗證標準。在這個技術升級的關鍵轉折點上，台灣大哥大始終站在最前線，在國內積極推動開發，更走向國際如新加坡等地參與產業交流、分享台灣經驗。展望未來，台灣大哥大將持續深化如Scam Signal（詐騙訊號偵測）、OTP Validation等多元API開發，為跨界創新與商業安全防禦提供更多元可能。