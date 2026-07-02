F5 全新 AI Security Platform　助 CISO 掌控企業 AI 風險

F5宣布推出全新F5 AI Security Platform，協助資安長針對企業AI應用、AI模型、AI Agent以及串接運作的API，實現持續的可視性、治理與防護。同時，F5也宣布完成對SurePath AI的併購，SurePath AI是網路層發現、意圖分類及影子AI偵測領域的先驅。SurePath AI將成為全新F5 AI Security Platform的核心能力

透過持續、自適應性的循環機制來治理、發現、測試和保護企業級AI工作負載，該新平台將F5 Application Delivery and Security Platform（ADSP）策略延伸至企業AI環境。身為全球資安領導廠商，F5深刻理解大型企業導入AI的實際需求，因此打造F5 AI Security Platform，支援地端、實體隔離（air-gapped）、私有雲、混合雲及公有雲等多種部署模式，協助企業在資料駐留要求（Data Residency）、資料主權（Data Sovereignty）及營運要求皆不可妥協的情況下，仍能全面掌握AI安全風險。

AI系統現擁有的存取權限、自主性與運作速度，已超越企業內最高權限授權使用人，為資安團隊與企業經營者帶來全新風險。無論是提示詞注入、資料外洩，或是AI Agent超出其授權範圍的行為，都可能導致暴露敏感資訊、營運中斷，並降低客戶信任。

另一方面，員工也正大量採用未經核准的AI工具與整合服務，創建大量企業資安團隊無法發現與管控的「影子AI足跡」。根據F5《2026應用策略現況報告》，88%的企業表示曾遭遇至少一項與AI相關的營運或安全挑戰。

F5產品長Kunal Anand表示，目前多數AI安全方案，只是對聊天機器人進行簡單的封裝，但這並非真正的安全防護。企業在受監管的網路內部、API介面，以及跨越多個自主認證與運作的AI Agent中執行AI。F5 AI Security Platform為資安長與資安主管提供他們長期缺乏的功能：無論AI在何處運行，都能持續控管每一個AI模型、AI Agent與API，而這一切都建構在F5三十年來為企業提供的應用交付與安全防護平台上。

SurePath AI的加入，強化F5 AI Security Platform在網路層AI發現的能力，無需直接與應用進行整合，即能識別企業內部所有AI使用情況，包括影子AI。SurePath AI透過網路流量重新導向及帶外分析（Out-of-Band Analysis），實現無縫部署，為資安團隊提供統一的可視性層，可偵測未經授權的AI活動，對每個工作流程背後的意圖進行分類，並持續追蹤Agent Tool Calls與MCP Server連線。這項可視能力會直接整合進F5 AI Security Platform，為F5 AI Red Team所執行的風險測試，以及F5 AI Guardrails所進行的風險緩解提供資料。