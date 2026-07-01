愛立信：AI 原生 6G 網路標準化 2028 年完成制定

愛立信舉辦行動趨勢論壇，並發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》，分享最新全球行動通訊產業用戶與流量數據，以及5G、AI與未來6G行動通訊市場的發展方向。報告指出，2026年第一季全球5G用戶數已突破30億大關，達31億用戶，同時電信商導入的5G獨立組網（Standalone, SA）與網路切片商用服務也持續顯著成長。面向未來，6G標準化討論已經展開，預期AI原生6G架構將帶來多項關鍵能力。

根據最新一期《愛立信行動趨勢報告》，2026年第一季全球新增1.62億5G用戶，使5G用戶總數達到31億，並預期於2031年底前擴大至64億以上。其中，包含台灣的東北亞地區預期將於2031年前後達到90%以上的5G用戶滲透率。隨著用戶規模持續擴張，5G已成為主流行動連接技術，截至2025年底5G網路已承載全球近50%的行動數據流量，預計至2031年底將進一步提升至85%。

無線家用寬頻（Fixed Wireless Access，FWA）為5G重要的變現應用場景之一。最新一期報告顯示，全球已有83%的電信商推出FWA服務方案，其中推出5G FWA服務的電信業者比例更達71%，較一年前的57%顯著提升，為過去四年來最大年度增幅。包括台灣等多個市場的電信商已推出全新FWA服務，報告特別指出，FWA服務獲得台灣電信市場關注，並成為全新營收成長機會。

AI正加速推動智慧裝置與應用型態演進，從智慧手機、AI/AR智慧眼鏡，到自動駕駛車輛與各類穿戴式裝置，皆將成為人機互動與即時資料傳輸的新入口。其中，AI/AR智慧眼鏡雖處市場早期階段，2025年全球出貨量已約達1,000萬台，且預測未來數年可望維持雙位數成長。

不同於過去行動網路流量多以下行為主，AI驅動應用更仰賴影像、感測資料與即時情境資訊的上傳；情境模擬顯示，2031年上行流量將較2025年增加三倍，推動行動網路強化上行傳輸、低延遲與即時處理能力，以支援AI時代更高頻、更即時且更複雜的連網需求。愛立信與高通的研究也顯示，智慧眼鏡與其他穿戴式裝置正逐漸成為新的AI輔助互動介面，現有的5G已能支援早期的AI與XR服務，而6G則將以支援大規模資料密集型AI應用為核心設計方向，以因應未來持續成長的需求。

5G SA與5G Advanced也為企業解鎖全新能力，加速AI應用落地。報告指出，儘管88%的企業預期其AI解決方案將依賴即時數據，但支撐這些能力的關鍵技術採用率仍然偏低，僅有18%的企業廣泛採用能提供安全、可靠、即時的行動網路連接技術與解決方案，顯見電信商可透過行動網路提供即時且可靠的基礎能力，協助企業實現AI驅動的轉型價值，並支撐AI應用安全擴展。

台灣愛立信總經理周大企表示，隨著即將到來的實體AI（Physical AI）轉型，行動網路流量型態將發生根本性改變，我們正從資料中心的集中式模型，轉向分散式、自治型AI代理，並廣泛嵌入各類裝置、車輛與城市之中，且多透過5G連接。行動網路不再只是提供盡力而為（best-effort）連接，而是逐漸成為能支撐多元應用需求的關鍵智慧基礎建設。這項轉變體現在基於5G SA網路切片的商用服務持續增加，以及更多電信商部署5G SA網路的全球趨勢上。