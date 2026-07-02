Jamf 推出 Mac 原生的 AI 治理解決方案

全新功能協助企業掌握、控管並治理受管理Mac裝置群上執行的AI工具，補足當前使用率與管控信心之間的落差缺口。

Jamf推出AI治理（AI Governance）。AI治理是Jamf for Mac一項全新功能，可協助IT與資安團隊探索正在使用的AI工具、執行政策控制，並產出可供稽核使用的報告。Jamf成為市場上首家為Mac提供原生作業系統層級AI治理控制功能的公司。

許多企業難以稽核和報告其設備群中AI工具的使用情況，包括已授權的應用程式和未經授權或遭到禁止使用的工具。AI治理提供完整的可視性，不僅能協助企業掌握目前正在使用的AI應用程式，讓企業能夠深度了解AI活動在端點設備上的行為，提供超越網路和基於雲端報告解決方案所能掌握的洞察，幫助資安團隊識別風險，符合合規要求，並做出更精準的治理決策。

AI治理支援Claude Code、Claude Desktop及OpenAI Codex，深入的治理範圍涵蓋模型存取、租戶、網路權限、檔案系統控制、MCP伺服器限制，以及其他特定供應商的AI設定。其內建的供應商控制追蹤引擎會持續監控已支援的AI平台是否新增或更新控制項，協助組織在AI工具快速演進時，確保治理政策與時俱進。所有的治理政策皆可於離線時預先部署，並在使用者首次登入AI代理前即生效，建立一套具備第零日（Day Zero）即開始運作且防竄改能力（tamper-resistant）的安全政策。

AI工具可在Apple Silicon上原生執行，並以背景程序形式運作，既有的網路代理伺服器與以雲端為基礎的工具無法完整掌握或治理這些活動。目前市場上尚無既有工具能整合平台原生裝置管理、深入的AI工具設定支援能力，以及可將治理需求轉換為macOS上符合各供應商規範的正確設定。

Jamf AI治理可有效補足企業在AI治理上的缺口，全面掌握影子AI的使用狀況，並可原生提供精細的AI設定與治理能力，透過管理員現已使用的端點裝置管理平台，在幾分鐘內原生部署。AI治理解決方案提供三大功能：

可視性：AI應用程式可視性與影子AI探索功能，透過使用原生與高效能的macOS框架的Jamf既有的遙測代理，揭露整個裝置群中的AI工具、代理程式與LLM執行環境，包括以命令列介面（CLI）為基礎的開發者工具及背景代理程式，無須新增任何代理程式。

控管：AI存取政策控制功能讓IT團隊能定義經核准使用的工具、大規模部署存取政策，並針對不同團隊設定不同的安全態勢，包括三種精選預設態勢：最高安全性、平衡、開發者友善。符合各供應商規範的正確設定可自動大規模套用。

治理：高階主管AI態勢報告可為資訊長與資安長提供AI使用概況的即時快照摘要。此功能可與安全資訊和事件管理（SIEM）系統相容，並協助企業依據既有合規框架進行報告。

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