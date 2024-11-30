醫療業科技減碳挑戰多　從非核心業務先下手

近幾年醫療院所積極發展數位醫療，以優化診療服務、提升患者的照護品質，並藉以提升醫護效率。然而在實現虛實整合的醫療服務的同時，也要朝向更節能、高效精進，而首要的關鍵即是了解醫療院所的溫室氣體排放源。

全球暖化與極端氣候加劇，醫療院所正面臨兩面向挑戰，一是氣候變遷加劇醫療負荷，根據國際知名醫學期刊刺胳針（The Lancet）發布的2023年氣候變遷與健康的倒數計時報告，到了2050年老年人的死亡率可能增加4.7倍；若不控制溫室氣體排放，預估到了2100年，老年人因高溫的死亡人數將增加16倍。

其二是，醫療院所的溫室氣體排放已不容小覻，國際健康無害組織（HCWH）報告指出，醫療部門約占全球溫室氣體排放的4.4%，而台灣醫療部門則略高出全球平均，約為4.6%。外購電力往往是最大排放源，由此也突顯出全球醫療體系能源耗用的問題。

專業人力與經費亟待克服

面對新時代的健康需求，近幾年醫療院所積極發展數位醫療，以優化診療服務、提升患者的照護品質，並藉以提升醫護效率。然而在實現虛實整合的醫療服務的同時，也要朝向更節能、高效精進，而首要的關鍵即是了解醫療院所的溫室氣體排放源。

對此，衛福部也積極推動綠色醫療，鼓勵協助醫療院所進行低碳轉型，並且編列預算補助實施碳盤查，提高能源使用效率。在主管機關的推動下，不少醫療院所也響應永續行動，發布永續報告書，甚至自主成立永續發展委員會或行動小組，以推動相關的永續專案。

不過，勤業眾信永續轉型服務團隊執行副總經理李介文卻發現，在落實ESG永續過程中，醫療院所其實面臨諸多挑戰。首先是專業人力的缺乏，由於醫院內部的人力絕大部分都是醫護人員，包含醫師、藥劑師、醫檢師等等，行政人員要處理這麼龐大的體系並且進行精準管理確有其難度，事實上，他們幾乎沒有辦法再挪出更多的人力，專門委派進行收集資料或監控。其次，就是資源不足，不管是節能的改善或是採購綠電憑證來抵減，都需要投入一定的成本，甚至因為預算不足而必須沿用老舊設備的情況也大有所在。再者，即便有經費，是否能用於尋找顧問團隊協助，以及如何找到適合提供服務的顧問團隊也會是困難之處。

從醫療特性看ESG實踐

ESG是環境保護（Environmental）、社會責任（Social）以及公司治理（Governance）的縮寫，對於多數上市櫃的企業而言，除了考慮財務與營利之外，也要遵循法規、重視企業道德，尊重在地勞工權益並投入社會公益等等，同時也要對環保永續課題有所側重。然而醫療產業有其特殊性，看待社會責任以及治理的面向也與上市櫃企業有所不同。

台北榮民總醫院職業安全衛生室主任、北榮永續發展委員會主要執行秘書蕭正英醫師解釋，醫療院所的職責是救死扶傷，而非以營利為目的，過往醫院有許多認證與評鑑，其實都偏向於社會責任以及治理。舉例來說，有沒有浮報健保是治理的一環，而對病人的隱私保護則是社會責任的範疇。

由此也不難想見，醫療院所的社會責任，其實就是做好核心醫療業務。若是醫學中心就必須更專注在醫學研究、教學訓練，並且提供高度醫療與急重症病患的治療照護功能，而教學醫院的責任就是提供在學的醫護學生實習與研究，當然，醫院也可以視為是企業，因此把員工照顧好也是醫療院所的責任之一。他認為，將一般企業採用的ESG框架套用在醫療院所，其實並不能完全符合醫療院所的現況。「醫療院所不能為了節能減碳而損害病人就醫的權利與醫療服務的品質，從這個面向來看，提供更有效率的醫療其實就等同落實了節能減碳，而智慧醫療某個程度上也有助於精進效率。」

外購電力為最大排放源

了解溫室氣體排放的目的是為了擬定下一步的節能減碳計畫。為了不影響核心醫療業務，不少醫療院所的節能減碳計畫，會優先從範疇一、範疇二中的非核心業務開始落實。根據溫室氣體盤查議定書定義，範疇一（Scope 1）係指公司擁有或控制的直接排放源，而範疇二（Scope 2）則是來自於外購電力所產生的間接溫室氣體，至於範疇三（Scope 3）係指所有其他的間接排放。

而對應到ISO/CNS 14064-1，範疇一即是類別1，為直接溫室氣體排放與移除；範疇二則是類别2，指的是輸入能源之間接溫室氣體排放；範疇三則對應到類別3至類別6，包含運輸之間接溫室氣體排放、組織使用的產品之間接溫室氣體排放、來自使用組織的產品間接溫室氣體排放，以及來自其他來源之間接溫室氣體排放。

衛生福利部台北醫院勞安室主任、永續發展推動辦公室永續環境組組長林宗瑋以部立台北醫院為例進行說明，他提到，完成碳盤查後發現，歸屬於類别2的外購電力是最大排放源，佔了六成之多。而空調更是其中的能耗大戶，佔了類別2的六成，此外還有照明用電、醫療儀器用電等等。但是除了更換節能燈具以及具有節能及環保標章的冷氣機之外，部立台北醫院也致力導入數位科技減碳，除了全面推動醫療資訊系統更新外，近兩年積極推動醫療資訊無紙化，也獲得不小的成效。

AI演算調節能源使用

隨著地球暖化及氣候變遷情形日益嚴重，環境部也不斷擴大強制碳盤查對象，除了製造業之外，預計將再擴及到百貨量販業等服務業、電信業、交通業以及學校等等。儘管醫療產業並未列入強制要求的對象，但高耗能與高碳排卻也是不爭的事實。除了採用更節能的變頻冷氣、照明燈管之外，善用數位科技也是一種作法。

長庚醫療財團法人行政中心總執行長潘延健分享，在醫療機構用電中，最大宗為空調，其次就是照明。另外，還有相關的動力設備，如電梯、排風機、污水處理等等。其實許多醫療院所都會有一個中控室，主要是用來監控用水、用電以及用氣情況，由於已經全面的資訊化，因此在發現異常時，就可以事先提出警訊，讓維護人員處理。而且由於系統都有連線，甚至也能進行能源的調配，「最近我們正打算運用AI演算進行能源使用的調節，舉例而言，台電有契約容量，也有高峰用電與離峰用電費用，如何調節與配電達到最節約的使用，能夠與台電的契約容量匹配是我們現今正在研究的方向。」