金融業採行電子簽章謀定而後動

在立法院4月30日三讀通過電子簽章法修正案後，台灣法定的電子簽章即區分為電子簽章及數位簽章，而企業在導入使用電子簽章時，建議宜先選定要適用的業務及目標客戶，而後進行企業現有流程解構分析並規劃重組，再將電子簽章應用方式融入整體流程，較能發揮最大效益。

以電子簽章的基本精神為「依附於電子文件並與其相關連，用以辨識及確認電子文件簽署人身分、資格及電子文件真偽者」。然而，由於電子簽章強度不一，應回歸到企業擬採用電子簽章的業務本質及應用情境，據此選擇運用適合強度的電子簽章，並搭配流程及風險管控等相關措施，進行整體設計，建議企業應將「導入電子簽章」比照「採用新業務新產品」之風險架構進行辨識及評估，考量構面應包含但不限於以下：

法令遵循風險

企業宜建立法令遵循架構，並持續監控法規及官方行政要求的變化及趨勢、評估風險影響以及採行必要的措施，以遵守國際監理機關及當地主管機關要求。以銀行業者為例，須考量的範疇，主要包含公司治理、防制洗錢、誠信與公平待客、內部控制、消費者保護、委託他人作業（亦包含委外雲端服務）等。若銀行兼營其他核准金融業務，亦應參考該業務別的相關規範，例如證券商、保險代理人、證券信託暨顧問業務。

資訊安全風險

建立資訊安全政策和控制程序，進行資訊安全評估、風險辨識及監控，首要強調資料處理、共享及資料保護、系統架構安全，防堵外部駭客威脅，針對服務脆弱性也應加強DDOS防護設計及應用系統的安全防護措施，並且進一步延伸到系統服務提供廠商的資安議題。

作業風險

訂定內部作業風險管理流程，評估日常業務運作及未來潛在可能產生的風險，進行風險辨識、風險評估、風險抵減、風險監控，並擬定風險減緩措施，應特別關注聲譽風險和企業持續營運（Business Continuity Planning）等議題，以達風險管理的有效性及可及性。

內部控制

新科技導入，勢必對於現有流程有所影響及，帶來嶄新流程並造成控制環節變化，可能增加潛在風險，建議參考COSO委員會（Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission）提出之「內部控制監督指引」（Guidance on Monitoring Internal Control Systems），以及2023年發布的「實現對永續報導之有效內部控制」（ICSR）指南，該指南將其「內部控制—整合框架」（ICIF）應用到環境、社會和公司治理（ESG）報告，突顯內部控制原則應用於日益重要的永續和ESG報告領域的重要性，但仍維繫著內控的五大要素，包含控制環境（Control Environment）、風險評估（Risk Assessment）、控制作業（Control Activities）、資訊與溝通（Information and Communication）、監控作業（Monitoring Activities），與內控原有的十七項原則，將可提供企業評估角度及強化內部控制的切入點。

納入數位金融服務相關法規考量

可參考金融監督管理委員會發布之「金融科技白皮書」、「金融科技發展與創新實驗條例」、「金融科技創新實驗管理辦法」、「金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法」、「金融服務業辦理數位身分驗證指引」、「銀行申請業務試辦作業要點」、「金融業運用人工智慧（AI）之核心原則」；以及銀行公會發布之相關自律規範，例如「金融機構運用新興科技作業規範」、「金融機構提供行動裝置應用程式作業規範」、「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」、「金融機構與第三方服務提供者辦理開放應用程式介面（OPEN API）業務安全控管作業規範」、「金融機構資通安全防護基準」等。

基於上述的風險辨識程序之後，應提出相關風險抵減及緩釋的措施，進行適當因應。進一步，電子簽章服務應設計身分核驗機制，為自然人、企業戶提供真實性的檢核功能；提供客戶意思表示的電子化流程，使用的載體從廣義的電子簽章（如手寫版簽名）到數位簽章，有多元型式，加蓋可信時間戳等技術方法，防止資訊被輕易竄改。考量安全性及用戶接受便利性進行搭配選用，以兼顧業務效率與資訊安全性，並確保不可否認性。

由於金融業關注「證據保全之可靠性」，在電子簽章使用過程中的全流程，都將被系統平台記錄，提供證據鏈佐證報告，以利提升法律訴訟、司法舉證的有效性。上述的思考點，都應納入整體範疇進行考量及規劃，讓金融業推動及採行電子簽章能更完善，並且有利於內部向董事會以及高階管理層溝通，以及對外部客戶權益的有效保障。