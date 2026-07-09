後量子資安遷移啟動　國產方案佈局商機

量子運算快速推進，促使後量子密碼學（PQC）由研究議題進入產業導入階段。企業最直接面對的風險，是現階段被攔截竊取的機敏資料，可能在未來量子運算能力成熟後遭解密。工業技術研究院資訊與通訊研究所技術經理蔡宜璋表示，產業端對PQC的意識近年明顯提高，尤其製造業開始受到海外客戶要求，金融、醫療、通訊與關鍵基礎設施也陸續評估遷移策略。

PQC牽涉範圍涵蓋演算法替換、憑證、金鑰、設備效能、驗證制度與供應鏈自主性，企業若只把它視為單一密碼函式更新，後續容易在系統相容與維護上遭遇瓶頸。

蔡宜璋指出，台灣推動PQC的重要力量之一，是後量子資安產業聯盟（PQC-CIA）。聯盟在數位發展部數位產業署指導下成立，以公私夥伴關係串接國內資安、半導體、網通與應用服務業者，建立可被企業採用的PQC供應鏈。工研院在聯盟中負責技術方案，涵蓋後量子密碼學實作、晶片矽智財、軟體開發套件與軟硬體整合設計；資策會則推動應用檢測、遷移指引與掃描服務。他也提醒，PQC與量子金鑰分配（QKD）經常被混淆。PQC是以數學難題替換現行RSA與橢圓曲線密碼學（ECC）所依賴的基礎，QKD則以量子物理特性建立金鑰交換保護，兩者技術路線與導入條件不同。

蔡宜璋觀察，國外調研機構多將2026年至2028年視為PQC遷移準備期，也與部分設備、軟體與密碼模組汰換週期重疊。過去硬體安全模組（HSM）、低功耗安全晶片與金鑰管理市場長期由國際業者主導，台灣業者若能趁此波標準轉換建立產品能力，就有機會切入新的資安市場。這也使互通性驗證、效能數據、合規路徑與場域案例，成為方案能否被企業採用的重要條件。

後量子標準化平台 銜接晶片應用

工研院過去以PQC晶片與公版平台說明相關研發驗證環境，現階段則以「後量子標準化平台」定位其研發基礎。蔡宜璋說明，工研院希望它成為研發驗證環境，協助晶片設計、新創與設備業者縮短PQC產品開發時間。平台以美國國家標準暨技術研究院（NIST）發布的FIPS 203 ML-KEM、FIPS 204 ML-DSA與FIPS 205 SLH-DSA為基礎，提供後量子晶片矽智財、軟體開發套件（SDK）與FPGA驗證環境，可支援ARM、RISC-V與X86等硬體環境。

在架構上，後量子標準化平台底層負責加解密引擎，中層銜接通訊與鑑別協定，上層提供應用程式介面，讓系統能導入身分驗證、電子簽章與安全通訊。如今的後量子標準化平台已通過TAF認可實驗室的系統壓力測試與邊界條件模擬，完成超過100種攻擊樣態測試。

至於應用面，則已延伸至身分識別（FIDO）、電子簽章、零信任存取控制（ZTA）與安全通訊。工研院與中華資安、全濠科技、勤晁科技、歐生全創新、伊諾瓦科技、振生半導體、匯智安全等國內供應商進行互通性測試。在身分驗證上，團隊將ML-DSA簽章整合至PQC FIDO Server，並協助指紋金鑰升級為支援PQC演算法的FIDO2裝置。在通訊設備上，勤晁科技發展高速後量子網路加密器與單向閘道器，可協助老舊系統在難以大幅改寫時，透過外接設備建立PQC安全通道；全濠科技則將工研院技術整合至無人機無線電等特殊通訊場景。

蔡宜璋表示，工研院協助業者將原本各自獨立的技術能力串成解決方案。例如結合PQC安全金鑰、電子簽章系統、硬體安全模組與單向閘道器，可支援機敏檔案簽核後歸檔，並降低歸檔後遭竄改或回流攻擊的風險。這類方案對金融、醫療與科技製造業尤其重要，因為這些產業持有高價值且長保存週期的資料，若只在應用系統表層導入PQC，仍可能留下憑證鏈、金鑰保存與檔案歸檔流程的弱點。

場域驗證合規 牽動遷移落地

就企業實務而言，啟動PQC遷移前仍需先完成密碼資產盤點，範圍可能涵蓋傳輸層安全（TLS）、虛擬私人網路、公開金鑰基礎建設（PKI）、程式碼簽章、韌體更新、身分驗證與資料庫加密等使用非對稱密碼的環節。PQC導入常採混合式密碼過渡，也就是保留傳統演算法，同時加入後量子演算法，以降低標準與相容性尚未完全穩定時的風險。但此作法也會牽涉互通性、延遲、憑證鏈與設備相容性等問題，企業需要在安全強度、效能與成本之間取得可被實際營運環境接受的配置。

工業技術研究院資訊與通訊研究所技術經理蔡宜璋指出，工研院發展後量子標準化平台，協助國內業者進行晶片、軟體與應用系統整合驗證，推動PQC解決方案進入關鍵場域驗證。

PKI是另一個關鍵變數。蔡宜璋表示，目前國際標準組織仍在討論X.509憑證如何納入PQC簽章與混合式憑證欄位，實務上可能採雙憑證，也可能在單一憑證中承載不同欄位。金融與關鍵基礎設施對合規要求高，後量子產品若要進入正式採購，往往必須面對FIPS 140-3等驗證程序。這些驗證會檢視模組邊界、金鑰管理、隨機數來源與安全機制，送測時間可能超過一年，費用也常達數百萬元。

為加速產業形成可採購案例，工研院與數位產業署預計下半年將推動後量子資安補助計畫。蔡宜璋說明，計畫希望讓資安服務業者與關鍵資訊基礎設施場域先建立合作關係，再把國產軟硬體方案導入科技製造、金融、醫療、政府、能源與公用事業等場域進行概念驗證。

對IT與資安決策者來說，PQC已超越單純密碼學議題，牽動資料治理、設備生命週期、法遵稽核與供應鏈韌性的長期工程。台灣若能在標準化平台、晶片矽智財、系統整合與關鍵場域驗證上同步累積能量，將有機會在全球PQC遷移窗口中建立自主且可被驗證的資安產業位置。