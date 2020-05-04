六面向考量業務持續　分流策略克服異地要求

針對突發狀況造成商業停擺的情況，IBM建議企業應該先評估每位員工的工作負載與盤點工作內容，評估是否能遠端作業。再來審視公司內部的技術，能不能支援遠距辦公或在家上家的工作樣態。最後，看看技術、流程有哪些困難與挑戰，趁此時機趕快強化，如此才是業務永續經營最佳的方向與方案。

當危機來臨時，確保業務營運如常運作已經成為全球企業的共同課題，為了應變疫情危機，許多企業正著手調整或是創造新的工作模式，以因應財務與營運方面的挑戰。IBM大中華區業務永續服務暨台灣區資訊中心協理陳保伶提醒，企業領導者在採取行動、制定業務持續營運計畫（BCP）之前，先要釐清災變與重大傳染病的概念差異。

「災變指的是資訊設備受到了災難，從而失去了運作的能力，但人員本身是安全的。而重大傳染病則是IT設備運行如常，可是因為人員受到感染或是間接接觸導致隔離或自主健康管理，無法進入原有辦公場域執行日常作業，在這種情況下，如何進行業務持續營運。雖然都是聚焦在業務持續營運，但本質不同，擬定的措施與方案也迥然而異。」她進一步說明，過去，為了因應天災、人禍而導致業務異常中斷，尤其是針對IT持續性的需求，多半會思考高可用性（HA）架構、災難復原計畫，甚至是針對資料中心斷電情況，規劃備援中心或是二地三中心的架構，來確保服務不中斷。但是面對重大傳染病，則是優先考量系統彈性問題，例如施行遠距辦公，或是因資安考量或法規要求，設置異地辦公室等等，讓企業以新的方式維持營運。

業務持續營運並非只有從IT科技面著手，IBM認為應該要從六個面向來檢視企業持續營運的成熟度與準備度。

換言之，企業若是將過去因應災變所設計的業務持續營運計畫劇本，直接拿來套用在疫情應變，並不見得完全適用，所以還是需要因應每次不同的危機，重新檢視與修正。「重大傳染病的關鍵是讓人員不要接觸、不跨越建築物流動，以免萬一有人員確診隔離時，所有員工都必須自主健康管理，造成服務與營運受到影響。因此企業著墨的重點會是能否透過虛擬辦公、工作調換或其他方式來極大化員工價值，或是考量團隊工作模式、工作流程能不能持續地採用等等。」陳保伶說。

六面向檢視準備度

新冠肺炎蔓延全球，隨著疫情發展，對台灣各產業影響也有差異，舉例來說，觀光旅遊業受到的負面衝擊最為明顯，而生技醫療產業則具有潛在商機。但無論影響程度如何，都應該藉此省思BCP計畫，思考重大傳染病的應對政策。業務持續營運並非只有從IT科技面著手，IBM認為應該要從六個面向，亦即企業策略與願景、組織、流程、應用／資料、科技、設施，來檢視企業持續營運的成熟度與準備度。包含企業持續營運的目標、組織角色與責任、人員技能與跨部門協作能力、設施與維護的可擴展性乃至於流程管理與回應、基礎建設的檢應、應用架構設計以及資料安全與保護等等，都是業務持續營運的範疇。

台灣IBM全球資訊科技服務部解決方案協理徐偉倫觀察，數位轉型愈成功、雲端技術採用愈多的企業，也就愈能因應異地、分組或是遠距辦公的情況。「雲端運算興起，不僅僅協助企業邁向數位轉型、建立混合雲，同時也成為企業持續營運上的一大助力，」他舉例，倘若企業平時就有採用即時通訊系統來進行溝通，就算遠距辦公也可以很順利，或者擁有像是Box這類的檔案分享工具，大型檔案共同編輯也不是問題。WebEx視訊會議、專案管理等工具也有助於協同合作。當企業轉型愈成功，這類型的科技應用就會愈早導入，也愈容易實現服務不中斷。

「一般來說，大型企業在BCP的落實度相對較高，至於小型或微型企業經常就是處於雲原生環境，適應性也較容易些，反而是中型企業的挑戰最大，」徐偉倫認為，中型企業確實在人力、物力，以及技術能力上相對不足，但新冠肺炎反而會是一個契機點，不妨尋求委外合作廠商，將運作委由他們管理，只針對廠商要求服務水準，如此一來，便能以讓最少的人力與物力，獲取像大型企業一樣的服務水準。

平時做好演練 異地辦公才順暢

針對突發狀況造成商業停擺的情況，IBM建議企業應該先評估每一位員工的工作負載，並且盤點工作內容，評估是否能遠端作業。再來審視公司內部的技術，能不能支援遠距辦公或在家上家的工作樣態。最後，看看有哪些需要補強，不管是技術、流程的補強或是遇到的困難與挑戰，趁此時機趕快強化，如此才是業務永續經營最佳的方向與方案。

台灣IBM全球資訊科技服務部解決方案協理徐偉倫觀察，數位轉型愈成功、雲端技術採用愈多的企業，也就愈能因應異地、分組或是遠距辦公的情況。

由於新冠肺炎疫情的終點至今仍然未知，可能需要半年或是更久，如果在未來的半年甚至更久的時間，都要冒著整個公司隨時都要被隔離的風險，對企業來說，並不是一件好事，較妥善的作法應該是把人分組，但是前提是，營運上可以接受只有一半的人上班，並且能夠負荷企業的工作負載。如果無法負荷，就要考量異地辦公，也就是讓兩組人員分別在兩地上班，而且不能見面。

徐偉倫提到，並不是所有的環境都能夠遠端作業，若是真的無法遠端工作，優先應該考慮能否有自動化機制，例如機器人流程自動化（RPA）來協助。若是非得要人員進駐現場，那麼就要回到源頭，盤點每個人的工作內容與負載，哪些是關鍵作業非到現場不可，妥善地規劃分組或是進行備援計畫。

陳保伶則補充，台灣有些產業例如金融、電信業會因受到主管機關要求還是要有On-site的特性，有時無法直接使用雲端服務，這時就會選擇異地分組的策略，不過並不是隨便找一個空間，讓使用者帶著筆電，就可以完成，關鍵是這個異地辦公室能不能連接到公司的內網或是核心系統進行作業，而這就必須仰賴平時的計畫與IT投資。例如，IBM異地備援辦公室分為專屬式與共享式。選擇專屬式的異地備援辦公室，企業享用優先使用權，而共享式則是在平常與別人共享，想要使用時先宣告即可進駐。專屬式具有優先權，而共享式的月費則較為便宜，各有利弊，但不管如何，這些空間平常也要配合企業演練，基礎架構包含網路連線在平時就需要做好準備，以便當真的有需要啟動的時候，才能順暢使用。