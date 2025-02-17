四大監看工具一字排開　vSphere維運事半功倍

對於vSphere運行的監視，中大型企業網路除了會有跨多點營運網路的管理問題外，更有錯綜複雜的虛擬網路、儲存設備以及大量的虛擬機器需要維護，依靠其內建的管理工具肯定不足以因應，為此特別介紹四款第三方的監視工具讓平日維運化繁為簡。

想要做好VMware vSphere的定期維護工作，無論是IT人員還是協助定檢的廠商工程師，都必須先熟悉最基礎的兩大管理工具，分別是ESXi Host Client與vSphere Client，前者可用來管理單一主機的配置與運行監視，後者則可以統管整個vSphere架構的運行，包括所有已連接的ESXi主機、儲存設備。

圖1所示是ESXi Host Client對於主機效能監視頁面，可對於設定的時間區間來選擇CPU、記憶體或是磁碟的效能監視。以磁碟的效能監視為例，就可以查看到指定時間點的總磁碟使用量、總讀取速率、總寫入速率、最大延遲時間等數據。

圖1 ESXi Host Client主機效能。

圖2所示則是在vSphere Client網站中針對選定虛擬機器的效能監視，在此同樣可以針對所設定的期間，來查看該虛擬機器的CPU、記憶體以及磁碟的效能表現。此工具相較於ESXi Host Client，所能夠查看的時間區間以及數據類型更多，並且涵蓋所有已連接的ESXi主機與虛擬機器。

圖2 vSphere Client虛擬機器效能。

上述這兩項由ESXi主機與vCenter Server所內建的管理工具，乍看之下似乎已經可以滿足IT需要，但實際上一旦主機、叢集、虛擬機器、儲存設備、網路數量越來越多時，IT人員便會開始陸續遭遇到資源分配、效能不足、網路連接以及資訊安全管理等問題。此時即便仍然可以從現行的工具找出問題，但所需要花費的時間成本卻可能已是過去的數倍。建議對於已部署超過3台ESXi與1台vCenter Server以上數量的IT人員，最好能夠提前熟悉其他第三方監視工具，以便更加靈活與彈性地監視vSphere整體運行。接著，就實際學會四款輔助監視工具的操作。

AsBuiltReport安裝設定

推薦的第一套工具是名為AsBuiltReport的開源程式，而它其實就由PowerCLI所編寫而成，換句話說，如果非常熟悉PowerShell與PowerCLI的使用，或許就能夠自行製作一套類似的輔助工具。

AsBuiltReport主要的功能便是幫忙產生完整的vSphere配置報告，如此不僅可以節省大量時間去研究與撰寫PowerCLI的Script，還可藉由這份報告文件來審視現行的配置是否符合IT部門的各項規範，並排除可能的架構設計問題、資源配置等問題。

想要使用這項免費的開源工具，首先必須確認所要執行此Script的電腦是否符合系統需求。如圖3所示，開啟Windows PowerShell命令視窗，執行「$PSVersionTable」命令，查看其中的PSVersion欄位值是否為5.1或7的版本編號。

圖3 檢查PowerShell版本。

確認PowerShell的版本符合系統需求後，接著執行「Install-Module -Name 'VMware.PowerCLI' -Scope 'CurrentUser'」與「Install-Module -Name 'PureStoragePowerShellSDK' -Scope 'CurrentUser'」命令參數來安裝VMware PowerCLI的模組。接下來，執行「Find-Module -Name 'AsBuiltReport.*' -Repository 'PSGallery'」命令參數查看AsBuiltReport模組清單，如圖4所示。

圖4 查看AsBuiltReport模組清單。

確認可以正常查看到AsBuiltReport模組清單後，執行「Install-Module -Name 'AsBuiltReport.VMware.vSphere' -Scope 'CurrentUser'」命令參數，完成AsBuiltReport模組的安裝作業。

AsBuiltReport報告檢視

完成安裝AsBuiltReport模組後，接下來學習如何透過它來產生完整的報告。首先，執行一次以下命令參數以避免後續在產出報告的過程中出現有關InvalidCertificateAction的錯誤訊息，而導致它無法成功與vCenter Server進行連線：

Set-PowerCLIConfiguration -Invalid CertificateAction Ignore -Confirm: $false

完成上述的一次性設定後，緊接著執行以下的命令參數來產生一份HTML格式的AsBuiltReport報告，並且將此報告儲存在「C:\Reports」資料夾中，以及透過預先設定好的SMTP設定發送Email通知：

New-AsBuiltReport -Report 'VMware. vSphere' -Target 'vcsa01.lab02. com' -Credential (Get-Credential) -Format 'HTML' -OutputFolderPath 'C:\Reports' -SendEmail

值得注意的是，在產生報告的過程中，系統將會出現輸入帳號密碼的驗證視窗，如圖5所示。輸入vSphere SSO管理員帳號與密碼後，按下〔OK〕按鈕即可。

圖5 產生報告。

在上述的命令範例中，若不想讓系統彈跳出驗證視窗，可以改搭配-Username與-Password兩項參數設定，事先完成帳號與密碼的設定。如果想要所產出的報告格式是Word文件，只要將-Format參數值改成「Word」即可。如圖6所示則是一份HTML格式的報告。

圖6 VMware vSphere 整體報告。

接下來，一同來看看幾種報告內容的範例。首先，在「vSAN-Cluster」頁面中，如圖7所示，可以查看到此叢集目前的ESXi主機數量、虛擬機器數量、vSphere HA啟用狀態、vSphere DRS啟用狀態、Virtual SAN啟用狀態、EVC模式啟用狀態，以及虛擬機器交換檔案的原則設定。緊接著，則是有關於vSphere叢集的各項配置細部設定，包括主機監視、主機失敗回應、主機隔離回應、虛擬機器監視、存取控制等等。

圖7 vSAN叢集配置報告。

圖8所示的範例則是有關於虛擬機器連接埠群組（Port Group）的配置，其中包括vSwitch連接埠群組的安全設定、網路流量狀態、小組配置以及容錯設定等等。

圖8 連接埠群組配置報告。

另外，對於擁有大量虛擬機器的vSphere架構來說，資源是否有完成妥善的配置，肯定是許多IT人員定期審查的重點，針對此需求，建議除了善用vSphere資源集區的配置功能外，也可以定期藉由AsBuiltReport報告的產出，來檢視資源集區配置中的CPU與記憶體共享等級、CPU與記憶體共享配置、CPU與記憶體資源保留設定、記憶體限制、虛擬機器數量等數據，如此可比從vSphere Client網站上的檢視方式更有效率許多！

vCheck安裝設定

vCheck和AsBuiltReport一樣都是屬於開源的PowerCLI Script，因此只要在Windows作業系統中預先安裝好VMware PowerCLI模組就能夠開始使用。vCheck所提供的主要功能如下：

‧產生vSphere每日報告：如同AsBuiltReport一樣，管理員可以結合Windows內建的工作排程器，來自動產生每日或更長週期的報告。

‧發現關鍵問題：藉由報告內容可以快速察覺已知或潛在的問題，例如儲存空間不足、過期的快照、CPU使用率過高、記憶體使用率吃緊等等。

‧可擴充功能：可以根據需要添加或修改外掛程式（Plugin）來擴充功能

‧彈性配置：首次運行的時候會進行配置，之後可以透過參數來調整配置。

‧易讀報告：自動產生HTML格式的報告

vCheck的安裝方式是，連結以下的網址並點選「Code」選單中的「Download ZIP」完成下載，如圖9所示，下載後的ZIP檔案可解壓縮在任意路徑下來使用：

圖9 vCheck下載。

‧vCheck下載網址：https://github.com/alanrenouf/vCheck-vSphere

vCheck的使用

接下來，就實際透過vCheck來產生vSphere的報告。如圖10所示，執行「.\vCheck.ps1 -Config」命令參數完成相關的參數設定，其中包括SMTP主機的連線設定、寄件者、收件者以及主旨等等，可以根據實際的需求來決定每一項參數設定是否啟用。

圖10 執行初始化設定。

執行上述命令參數，便會產出如圖11所示之vCheck for vSphere的HTML格式報告。可以從左邊的選項來檢視想要看的報告內容，包括vCenter授權報告、HA虛擬機器重新啟動統計、ESXi主機鎖定模式配置狀態、Active Directory驗證整合設定、NTP名稱與服務設定、VMKernel警示清單、ESXi主機店員管理原則等等。

圖11 vCheck for vSphere報告。

圖11所示是基本資訊（General Information）的報告範例，這裡面的各項統計數據包括主機數量、虛擬機器數量、虛擬機器範本數量、叢集數量、資料存放區數量、啟動中的虛擬機器數量、未啟動中的虛擬機器數量、近一日執行DRS移轉的次數、叢集資料存放區的數量。

在如圖12所示的報告頁面中，首先可以查看到實際安裝的Guest OS與配置的Guest OS不一致的虛擬機器清單，然而不一致的問題有可能會對虛擬機器的效能表現造成影響。至於頁面的下半部，則列出處於關機狀態的虛擬機器清單，在此管理員可以考慮對於超過7天以上未開機的虛擬機器進行選擇性的刪除作業，以避免占用不必要的儲存空間。

圖12 虛擬機器運行報告。

在如圖13所示的報告範例中，可以查看到目前尚在使用評估版金鑰的ESXi主機清單，必須注意的是，這些主機在評估到期後，將會自動與vCenter Server的連線斷開，因此若確認要繼續維持運行，務必在到期前更新成合法的正式金鑰。

圖13 使用評估版授權的主機清單。

如圖14所示的最後一個報告範例，則呈列出ESXi主機的鎖定配置，以及整合連接Active Directory的配置狀態清單。前者配置的啟用可提升vSphere連線管理的安全性，至於後者雖然可以簡化用戶登入認證問題，但如果在vCenter Server已完成與Active Directory的整合驗證機制，那麼便可以對於所有已連接vCenter Server的ESXi主機，解除與Active Directory的整合驗證設定。

圖14 主機鎖定模式與AD驗證。

SexiGraf部署設定

SexiGraf是一套可用來監視vSphere和vSAN運行環境的開源工具，相較於前面所介紹過的AsBuiltReport與vCheck，最大不同之處在於SexiGraf是以OVF範本方式進行部署，並且是採用網站的設計方式進行後續的操作與管理，而非直接使用PowerCLI Script方式來產生報告。以下是它所提供的一些主要功能：

‧資源使用監視：提供主機CPU、RAM、網路等資源使用圖表，協助管理員掌握系統資源的使用情況。

‧儲存監視：提供監視資料儲存區的使用情況，包括儲存空間的分配和效能表現。

‧虛擬機器監視：提供查看不同虛擬機器的資源使用情況，如處理器、記憶體和網路。

‧vSAN 監視：提供監控vSAN主機的磁碟空間與效能使用情況

‧叢集監視：它提供有關叢集架構中主機資源使用情況的圖表，包括處理器、記憶體和網路。

‧事件和警報監視：可監視vCenter Server工作狀態、事件以及警報。

接下來，可以到如下的網址下載SexiGraf的OVF範本檔案，但要注意的是對於vSAN監視的支援，必須選擇至少部署0.99i以上版本：

‧SexiGraf下載網址：https://www.sexigraf.fr/quickstart/

下載OVF範本檔案後，開啟vSphere Client網站，並在選定的叢集或主機節點頁面中，如圖15所示，點選「動作」選單中的【部署OVF範本】。

圖15 開啟叢集動作選單。

在「選取OVF範本」頁面中，選取「本機檔案」並按下〔上傳檔案〕按鈕，將前面步驟中所下載的sexigraf.ova檔案完成上傳，然後按下［下一頁］按鈕。接著，在「選取名稱和資料夾」頁面中，如圖16所示，輸入新虛擬機器的名稱及選擇所要擺放的位置，並按下［下一頁］按鈕。

圖16 選取名稱和資料夾。

在「選取計算資源」頁面中，可選擇已啟用DRS功能的叢集，或是直接選定ESXi主機，選取後只要在下方的「相容性」欄位中出現「相容性檢查成功」訊息即可。若想要在完成部署新虛擬機器後立即自動開啟虛擬機器電源，則勾選「自動開啟已部署虛擬機器的電源」選項，設定完成後按下［下一頁］按鈕。

在「檢閱詳細資料」頁面中，將可以查看到準備部署的OVF範本的內容，包括產品名稱、版本、廠商、下載大小、磁碟大小，其中在磁碟大小的描述中，可以發現精簡佈建與完整佈建的大小，再按下［下一頁］按鈕繼續。

如圖17所示，在「選取儲存區」頁面中，先選取虛擬磁碟所要存放的資料存放區，然後根據上一個步驟中磁碟大小的描述來選擇虛擬磁碟的格式。選擇「精簡佈建」可以大幅節省部署後占用的磁碟空間，但是對於磁碟I/O效能的表現會略差。相反地，若選擇其他兩種的完整佈建格式，磁碟I/O效能的表現會較好，但相對占用較大的磁碟空間。一旦出現「相容性檢查成功」訊息，即可按下［下一頁］按鈕。

圖17 選取儲存區。

在「選取網路」頁面中，可以為這新虛擬機器選定現有的虛擬機器網路，只要這虛擬機器網路可以成功連線vCenter Server即可。再按下〔下一頁〕，來到「自訂範本」頁面，這裡可以選擇保留空白，以DHCP自動取得TCP/IP配置，或是手動輸入主機名稱、靜態IP位址、子網路遮罩、閘道、DNS以及DNS網域等設定。建議採用後者配置方式，再按下［下一頁］按鈕。

最後，在「即將完成」頁面中確認上述所有步驟設定無誤，即可按下〔完成〕按鈕。如圖18所示，便是完成部署的SexiGraf虛擬機器，在電源開啟的狀態下將可查看到它的IP位址，後續就可以透過網頁瀏覽器來連線此IP位址進行管理。

圖18 SexiGraf虛擬機器。

SexiGraf連線驗證

完成SexiGraf虛擬機器的部署後，接下來設定它與vCenter Server的連線。打開網頁瀏覽器連線到如圖19所示的SexiGraf網站，首次登入時輸入系統預設的管理員帳號admin，密碼則是Sex!Gr@f，然後按下〔Login〕。

圖19 登入SexiGraf管理網站。

成功登入後，在「Dashboards」選單中點選【Browse】。在「Browse」清單中可以查看到目前支援的儀表板，除了有SexiGraf與VMware外，還提供以前介紹過的Veeam Backup & Replication備份系統。點選「SexiGraf」選項後，再點選「SexiGraf Web Admin」，接著在新頁面中點選「vSphere Credential Store」，如圖20所示。

圖20 SexiGraf網站管理儀表板。

如圖21所示，在「SexiGraf vSphere Credential Store」頁面中，可以一次輸入多筆的vSphere連線驗證資訊，包括vCenter Server以及所有獨立運行的ESXi。在此，以輸入一筆vCenter Server的連線驗證資訊為例，完成新增後，還可以進一步從「Action」選單中選擇啟用「Enable VI」與「Enable vSAN」兩項設定。未來如果需要移除此連線驗證設定，則點選【Delete】選項。

圖21 vSphere連線設定。

SexiGraf儀表板檢視

只要完成SexiGraf與vSphere的連線驗證設定後，後續便可以從「Dashboards」頁面中來開啟想要檢視的VMware相關儀表板資訊頁面，如圖22所示，包括VMware Datastore、VMware ESX、VMware Inventory、VMware vCenter、VMware VM、VMware vSAN。

圖22 儀表板選擇。

上述的儀表板分類還僅是第一層的選單，一旦開啟後才可以進一步選擇所要查看的儀表板，如圖23所示，以目前版本的VMware vSAN儀表板類別來說，就內建提供了9個儀表板，包括VMware Multi vSAN Monitor、VMware vSAN Disk Latency、VMware vSAN Disk Utilization、VMware vSAN Monitor、VMware vSAN Monitor Network以及VMware vSAN Usage Report等等。

圖23 VMware vSAN儀表板。

圖24所示是VMware vSAN Monitor儀表板的範例，在此主要是監視選定vCenter叢集下的每台ESXi主機運行效能，這些圖表包括延遲、IOPS、頻寬、壅塞以及快取等等。可以在這個頁面上方設定vCenter、資料中心、叢集、ESXi主機的篩選。

圖24 vSAN運行效能監視。

圖25所示則是VMware Cluster分類中的VMware Multi Cluster CPU/RAM Utilization儀表板。在此將可以查看到選定叢集的CPU與RAM的資源使用狀況。如果這兩種的資源使用吃緊，可能直接影響到虛擬機器的效能表現。

圖25 vSphere叢集CPU與RAM使用量監視。

圖26所示則是VMware Cluster分類中的VMware Cluster Network Usage儀表板，可以在此檢視選定叢集下每台ESXi主機的網卡使用狀況。如果發現某一張網卡的流量長時間維持在高峰，就必須進一步到vSphere Client網站來檢視相關VMKernel的配置。

圖26 vSphere叢集網路使用量監視。

而圖27所示的圓餅分析圖範例是VMware Center分類中的VMware All Version儀表板。在此可以分別檢視到虛擬機器Guest OS版本、虛擬機器硬體版本、虛擬機器VMware Tools版本分布比例。一般而言，除非有新舊版本的ESXi主機混搭在相同的vCenter下運行，才會有多種虛擬機器硬體版本與VMware Tools版本的狀況，否則最好讓這兩類的版本保持在最新狀態。

圖27 虛擬機器版本統計。

在一個中大型的vSphere架構環境中，往往會有較多的管理員帳號，這些帳號可能來自vCenter Server本身或是整合Active Directory、LDAP，無論如何，若想要知道目前已連線到選定vCenter Server的帳號有哪些，只要開啟VMware vCenter分類中的VMware vCenter Active Session儀表板即可檢視。在圖28所示的範例中，可以發現目前除了一筆administrator帳號正在連線外，其餘通通都是系統與服務專用的內建帳號。

圖28 vCenter Server即時連線階段。

PRTG安裝設定

前面實戰所介紹的三款vSphere輔助監視工具皆是開源免費的，至於接下來要介紹的則是一款須付費授權的PRTG監視工具，不過仍然可以到它的官網（https://www.paessler.com/prtg/download）下載30天評估版本。PRTG（Paessler Router Traffic Grapher）本身已是一款功能強大的網路監控工具，可以在監視全公司網路設備與電腦主機網路流量的同時，一併監視VMware vSphere的基本運行，其主要具備的功能如下：

‧多種感測器（Sensor）：PRTG提供超過三百多種以上的感測器來監測不同類型的數據，如網路流量、頻寬使用率、伺服器效能等等。

‧即時監控：能夠提供即時性能數據和警示通知，以協助管理員迅速反應問題。

‧彈性自定義：用戶可以根據自己的需求配置儀表板和報告，以滿足不同的監控需求。

‧自動網路探索：自動發現連接到網路的所有設備，並建立合適的感測器來監控網路上的流量。

‧警示通知：可自定義警示和通知，透過電子郵件、推播通知等方式提醒用戶網路中的變更。

PRTG監視工具的安裝相當簡單，執行後首先必須選擇使用的語言，由於目前尚未支援繁體中文，因此選擇英文語言來做示範。接著在「Your Email Address」頁面中，輸入之後要用來接收各種PRTG警示的Email地址，然後按下〔Next〕按鈕。

最後，在「Installation Mode」頁面中選擇快速安裝（Express）或自訂安裝（Custom）。若選擇自訂安裝模式，將可以進一步設定安裝路徑、設定是否要啟用網路自動探索功能、設定PRTG網站監視介面，建議選擇預設的快速安裝模式即可。

完成安裝PRTG監視工具後，就可以開啟網頁瀏覽器來連線PRTG的管理網站，而網址就是安裝PRTG的主機IP位址，使用的連接埠號碼則是8080，而系統預設的登入帳號與密碼皆是prtgadmin。

圖29所示是成功登入PRTG管理網站的首頁。在此，首先可以查看到目前已使用到的感測器數量，以及這些感測器所連接裝置的狀態圖示，例如目前可以發現已偵測到裝置停擺（Down）的數量有4個，已正常上線的有40個。在頁面左下方的「My PRTG」區域中，則有提示可以加裝PRTG App及MultiBoard來達成更全面的監視與管理。在「License Status」區域內，則可查看到目前評估版本的剩餘天數，以及可用的感測器數量。

圖29 PRTG管理首頁。

由於是首次的登入，因此在頁面右半部便會出現兩個重要的訊息提示，分別是預設prtgadmin帳號密碼的變更，以及改用網站SSL/TLS安全連線的切換設定。按下〔Change Default Password〕按鈕，來開啟「User Account Settings」頁面，如圖30所示，然後在「Password」欄位中改為選取「Specify a new password」設定，以及完成舊密碼的輸入以及兩次新密碼的設定，最後按下〔Save〕按鈕。

圖30 修改帳戶密碼。

至於SSL/TLS的安全連線設定，只要在按下〔Switch to SSL/TLS〕按鈕後，再完成PRTG自我簽署憑證的設定，並且將該憑證添加至瀏覽器的可信任憑證的設定中即可。

PRTG連接vCenter設定

初步完成PRTG的安裝與登入後，會發現它已經自動偵測到區域網路內許多的網路設備與系統，不過由於它沒有足夠的權限，因此僅能得知一些設備或系統的基本資訊，無法進一步獲得細部的狀態資訊，例如各項資源的效能表現等等。

換句話說，以PRTG對於VMware vSphere的監視而言，同樣必須完成相關的連線認證設定。首先如圖31所示在「Overview」頁面中，展開至「Virtual Systems」→「VMware」→「VMware vCenter Servers」節點，再按下〔Add Device〕按鈕。

圖31 設備連線清單。

然後，先在「Add a New Device」頁面的「Basic Device Setting」區域內輸入新設備的識別名稱以及選擇IP類型，再輸入vCenter Server的連線位址，建議將識別名稱與連線位址皆輸入vCenter Server的FQDN。

緊接著，在「Additional Device Information」區域內可選取設備圖示。如圖32所示，在「Auto-Discovery Settings」區域中則可以選擇自動探索的設定。在此選取「Auto-discovery with specific device templates」設定，然後在其下方的「Device Templates」區域欄位內輸入「VMware」關鍵字，並勾選「VMware ESXi/vCenter Server」選項。

圖32 自動探索設定。

最後在「Credentials for VMware/XenServer」區域內依序完成連線vCenter Server的帳號、密碼的輸入，以及HTTPS設定的選取即可。

PRTG感測器設定

完成PRTG與vCenter Server的連線認證設定後，如圖33所示，便可以查看到vCenter Server的基本狀態，一旦確認連線狀態呈現OK，那麼接下來就可以安裝它專用的感測器。安裝的方法有兩種，可以選擇按下〔Add Sensor〕按鈕進行手動安裝，或是透過系統建議的感測器來選擇安裝。

圖33 vCenter Server連線探索狀態。

如圖34所示，在「Recommended Sensor」區域內，便是列出系統建議的感測器清單，其中「4xVMware Host Performance」選項呈現五顆星，這表示它肯定是必要的感測器，再按下〔Add These Sensors〕按鈕。

圖34 感測器建議。

最後，還需要針對所選取的各項感測器，完成如圖35所示的設定。舉例來說，如果是針對虛擬機器的監視，需要在此勾選所要監視的虛擬機器，以及決定當發現虛擬機器停機時是否要發出警示訊息。如果是針對ESXi主機的監視，除了可以勾選所要監測的主機外，還可決定是否要顯示未知狀態的主機。另外必須注意的是，無論是哪種感測器的設定，皆可自訂自動檢測的間隔時間。

圖35 VMware虛擬機器感測器設定。

PRTG行動監視vSphere

只要完成前面介紹中有關於PRTG與vCenter Server的連線，以及VMware相關感測器的新增與設定，系統便會開始根據所設定的間隔時間，定期檢測目標主機與虛擬機器的運行狀態。監視的方式有兩種，第一種是直接透過電腦的網頁瀏覽器，第二種則是在手機或平板上安裝PRTG App，圖36所示便是在Google的Play商店，透過搜尋「prtg」關鍵字所找到的PRTG for Android，然後點選「安裝」。

圖36 PRTG for Android安裝。

完成PRTG for Android的安裝並開啟後，首先選擇連線的方式，在此點選「Connect to your own PRTG server」。接著會開啟「New Account」頁面，如圖37所示，依序完成帳戶名稱、伺服器位址、通訊協定、登入帳號以及登入密碼的輸入，其中通訊協定（PROTOCOL）的部分預設為HTTP，記得改選為HTTPS。另外值得注意的是，在「START SCREEN」選單中可以自訂登入後的顯示頁面，分別有Root View、Favorite Sensors、Alarms。

圖37 PRTG連線設定。

完成上述設定後，首次登入時將會出現「Untrusted Certificate」警示訊息，只要點選「YES」即可。成功登入後，管理員將可以從功能選單中選擇所要切換的功能頁，包括Devices、Libraries、Sensors、Alarms、Maps、Reports、Logs、Tickets、Network Tools。圖38所示便是使用Network Tools中的Ping功能，來檢測選定位址的回應狀態。

圖38 PRTG網路工具（Ping）。

在檢視如圖39所示的ERP虛擬機器範例中，可以從即時的CPU使用率、磁碟寫入速率、網路傳輸速度、電力使用狀態等數據，來判定該虛擬機器現行的效能表現。

圖39 ERP虛擬機器資源使用狀態。

對於ERP的虛擬機器，可切換到「Live Data」頁面來即時查看各項數據於不同時間點的表現，包括停機、磁碟讀寫速度、網路傳輸速度、CPU資源使用狀態等等。

當然，若使用中的虛擬機器突然停機，在PRTG的App中也會即時查看到如圖40所示的警示訊息，其內容包括已上線的總時間、最後停機的時長、平均上線與停機的比例以及定時掃描的間隔時間。

圖40 ERP虛擬機器警示。

對於重要的警示通知，管理員除了可以透過PRTG的管理網站以及PRTG App來查看外，若能夠結合手機的訊息推播功能，即時地接收到警示通知，肯定可以讓管理員更快掌握重大問題。關於這部分的功能，只要在PRTG App的「Settings」→「Push Notifications」頁面來完成設定即可。圖41所示便是一個PRTG推播通知的警示訊息範例，其訊息內容主要是說明已無法連線vCenter Server。

圖41 PRTG警示推播通知。

在PRTG App的功能選單中還有一項相當實用的功能，那就是報告（Reports）功能。它提供相當多的報告範本，包括所有感測器摘要報告、前100筆上線∕停機報告、前100筆Ping回應最快∕最慢的感測器、前100筆使用頻寬最多∕最少的感測器等等。

圖42所示則是產生前100筆忙碌∕閒置感測器的報告設定。在此首先可以自行選擇的日期區間，包括今天、昨天、近一個月、近一週。接著，決定僅產生PDF格式的報告，還是要一併發送此報告給指定的Email，並且可以決定是否要進行報告的壓縮。

圖42 運行報告設定。

在如圖43所示的Email報告通知範例中，則是另一個針對前100筆磁碟可用∕滿載空間感測器的報告。這類的報告通常可以作為接下來儲存設備擴充預算編列的依據，也可讓負責管理儲存設備的IT人員，在目前有限的可用儲存空間之下，根據報告清單來選擇擴充關鍵虛擬機器的儲存空間。

圖43 Email報告通知

＜本文作者：顧武雄，Microsoft MVP 2004-2016、MCITP與MCTS認證專家、台灣微軟Technet、TechDays、Webcast、MVA特約資深顧問講師、VMware vExpert 2016-217、IBM Unified Communications/Notes/Domino/Connections Certified。＞