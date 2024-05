安裝Veeam免費社群版　整合備份管理vSphere 8

再強大的虛擬化平台若沒有做好備份管理,所有的資料檔案皆可能在一夕之間化為烏有。為降低各種資料遺失與損毀的風險,無論組織中的vSphere 8架構如何規劃與部署,都必須整合第三方的備份系統,本文將實戰講解Veeam Backup & Replication與vSphere 8的備份整合管理。

每逢談論到有關於伺服器備份的議題,就會讓筆者回想到過去以實體主機為主的時期,那一幕幕驚恐的經歷不斷地在腦海中盤旋著。實體伺服器主機的備份與還原,需要考量的問題以及可能面對的風險都相當地大。

還好!如今已是虛擬機器為首的IT年代,像這類令人驚恐的事件已大幅減少,因為再多的伺服器也僅是以虛擬機器檔案的方式存在,平日只要備份好這些檔案即可安心度過每一天。

不過,虛擬機器快照功能只能夠解決臨時的備份需要,不能做為平日的備份工具,原因在於當快照數量較多時,除了占用不少的儲存空間外,也會影響虛擬機器的運行效能,且若虛擬機器檔案被刪除後也無法透過快照來還原虛擬機器。值得注意的是,會誤將虛擬機器快照當作備份功能使用,往往是IT新手容易犯的錯誤。

現今,無論哪一個品牌的虛擬化平台,皆需要整合第三方的備份管理系統,才能真正結合嚴謹的備份計畫來做好虛擬機器備份管理的任務。以最新的VMware vSphere 8為例,若不整合第三方的備份管理系統,那麼僅能手動匯出執行虛擬機器,或是自行下載虛擬機器檔案來保存,不過這些做法都僅適用微型的企業環境。

想要在現行的vSphere架構中整合第三方的備份管理系統,往往得編列不少的IT預算,因為除了軟體授權費用之外,通常會再採購一台儲存設備來存放所有關於vSphere的備份檔案,因此就必須加以審慎評估所要使用的備份管理系統。建議先行部署有提供免費社群版本的Veeam Backup & Replication,讓IT人員可以在沒有期限壓力的狀態下,來對於最多10個工作負載,使用它所提供的基本備份與還原功能。

安裝Veeam Backup & Replication社群版

可以連結到以下的官方網址來註冊與下載Veeam Backup & Replication社群版本,可以查看到將下載的版本與檔案大小資訊,若想進一步查看此版本的更新內容,則點選「Release notes」超連結。如圖1所示,點選「DOWNLOAD」圖示開始下載。成功下載ISO映像後,將其複製到準備作為備份主機的Windows電腦中。

圖1 官方下載頁面。

‧Veeam Backup & Replication社群版本下載網址:https://www.veeam.com/downloads.html

接下來,對於Veeam Backup & Replication備份管理主機的安裝作業,可以選擇將它安裝在Windows 10/11或Windows Server 2019/2022,至於它要使用到的資料庫服務,可以直接使用其內建安裝的PostgreSQL,若想使用現行網路中的資料庫服務,則必須是PostgreSQL 14.x或SQL Server 2012以上版本。

完成ISO安裝映像的掛載與執行後,在「Veeam Backup & Replication 12」主頁面中按下〔Install〕按鈕,如圖2所示,接著在安裝選項中點選「Install Veeam Backup & Replication」。未來若想要在其他Windows電腦安裝主控台工具,只要在該電腦上選擇安裝「Install Veeam Backup & Replication Console」即可。

圖2 安裝主選單。

然後,在「License Agreement」頁面中按下〔I Accept〕按鈕。在「License」頁面中,若已有合法付費的授權檔案可以透過點選〔Browse〕來載入,並且可以決定是否要啟用自動更新授權的「Update license automatically」設定,否則直接按下〔Next〕按鈕,表示將使用免費社群版本。

最後,在「Ready Install」頁面中,可以查看到即將進行安裝的路徑、資料庫以及網路連接埠的設定資訊,如圖3所示,若還想要進行修改,則點選頁面左下方的「Customize Settings」連結。一旦確認上述設定無誤,再按下〔Install〕按鈕。

圖3 準備安裝。

成功完成安裝後,可以從Windows的應用程式選單或桌面來開啟「Veeam Backup & Replication 12」登入頁面,如圖4所示。在此,由於是直接在伺服器上執行,因此主機連線位置採用預設的localhost即可,至於帳號與密碼,則勾選「Use Windows session authentication」設定,表示將使用目前登入Windows的帳號進行連線。最後,按下〔Connect〕按鈕。

圖4 登入管理主控台。

連線登入成功後,將出現「Components Update」頁面,在此預設便會勾選目前所連線的伺服器。按下〔Apply〕按鈕後,將進行選定伺服器的線上更新作業。完成更新之後按下〔Finish〕按鈕,將開啟如圖5所示的管理主控台操作介面。在這裡,可以得知目前所使用的社群版本授權資訊,以及其他兩種付費的授權資訊,其中主要的授權差異項目是在工作負載的授權數量、技術支援以及各項進階功能的提供。

圖5 管理介面。

連接VMware vSphere

完成Veeam Backup & Replication的安裝與連線登入後,在主控台的「Server」功能列中點選「Add Server」圖示,以便建立與VMware vSphere平台的連線。執行後將會開啟「Add Server」頁面,它目前支援VMware vSphere與Microsoft Hyper-V。

點選VMware vSphere選項,可以進一步選擇vSphere還是Cloud Director,在此必須選擇vSphere,表示將連線內網的vCenter Server或是ESXi主機。接著,在「Name」頁面中以輸入vCenter Server的完整網域名稱為例,也可選擇以輸入IP位址的方式進行連線。

如圖6所示,在「Credentials」頁面中,可以選擇現有的認證設定或新增認證設定。由於是首次使用,因此必須先按下〔Add〕按鈕,新增一組認證設定,然後正確輸入vSphere管理員的帳號與密碼,過程中可能會出現「Certificate Security Alert」警示訊息,按下〔Continue〕即可。當再次回到「Credentials」頁面,便可選擇剛剛所新增的認證設定,最後按下〔Apply〕按鈕。

圖6 設定連線認證資訊。

圖7所示便是在成功連線vSphere後所呈現的結果頁面,可以查看到所有虛擬機器所屬的叢集、主機以及最新一次的備份狀態。此外,也可以對於所選定的虛擬機器開啟新的備份設定。

圖7 成功連接vSphere。

建立備份儲存區

在完成Veeam Backup & Replication與vSphere的連線後,緊接著就要開始建立虛擬機器的備份嗎?當然不是,因為還必須建立好儲存備份檔案專用的儲存區,這些儲存區可能來自於備份主機直接連接的儲存設備(DAS),或是遠端連線的儲存設備(NAS)、大型儲存設備等等。

如圖8所示,在「Backup Repositories」節點頁面中,可以發現預設已經有一個本機磁碟的備份儲存區。再新增更多的備份儲存區,在「Backup Repository」功能列中點選「Add Repository」圖示。

圖8 管理備份儲存區。

在「Add Backup Repository」頁面中,可以自行選擇備份儲存區的類型,分別有DAS、NAS、DSA或是一個雲端物件儲存區,這裡以點選NAS(Network attached storage)為例。緊接著,在「Network attached storage」頁面中,出現NFS share與SMB share兩個選項,請點選「SMB share」。

接下來,在「Name」頁面中輸入新備份儲存的命名,並按下〔Next〕按鈕。在「Share」頁面中,以手動輸入方式或按下〔Browse〕按鈕來挑選共用資料夾,若所選定的共用資料夾需要以特定的帳號才有權限存取,則勾選「This share requires access credentials」選項,再按下〔Add〕按鈕完成帳號與密碼的設定,最後按下〔Next〕按鈕。

如圖9所示,在「Repository」頁面中,除了可以查看到新備份儲存區的容量大小與剩餘空間外,還能夠依照實際需求自訂負載控制(Load control),以避免影響整體的運行效能,這包括限制同時執行任務的數量與每秒讀寫的速率,然後按下〔Next〕按鈕繼續。

圖9 備份儲存區設定。

在「Mount Server」頁面中,可查看目前掛載此備份儲存區的Veeam備份伺服器,未來若有部署多台Veeam備份伺服器,則可以在此按下〔Add New〕按鈕進行新增。在「Instant recovery write cache folder」欄位中,可透過按下〔Browse〕按鈕來自定義即時復原寫入快取的資料夾,此路徑建議選定SSD磁碟路徑下的資料夾,可提升即時復原虛擬機器的速度,再按下〔Next〕按鈕繼續。

在「Review」頁面中,可以決定是否要針對現行的備份來搜尋備份儲存區並自動完成匯入設定,設定完畢按下〔Apply〕按鈕。在「Apply」頁面中將可以查看到建立新備份儲存區的進度,再按下〔Next〕按鈕。而在「Summary」頁面中確認成功完成任務後按下〔Finish〕按鈕,將會開啟如圖10所示的提示訊息,按下〔Yes〕按鈕,以便將剛完成的備份位置設定更新至已建立的備份儲存區中。

圖10 成功建立新備份儲存區。

虛擬機器備份

完成備份儲存區的準備後,就可以針對目前連線的vSphere平台,設定選定虛擬機器的排程備份。在「Virtual Machine」頁面中,展開至叢集或主機的節點,如圖11所示,接著在選定的虛擬機器上按下滑鼠右鍵,然後依序點選【Add to backup job】→【New job】。

圖11 啟用虛擬機器右鍵選單。

接著,在「Name」頁面中輸入新備份任務的名稱與說明,並按下〔Next〕按鈕。在「Virtual Machines」頁面中,除了能夠看到目前所選定的虛擬機器外,也可以按下〔Add〕按鈕,在本次備份任務中加入更多的虛擬機器。完成虛擬機器的添加後,按下〔Recalculate〕按鈕,可以計算虛擬機器的總體大小,然後按下〔Next〕按鈕。

如圖12所示,在「Storage」頁面中,先從「Backup repository」選單中選擇所要使用的備份儲存區,再設定備份保留的期限(Retention policy)。若想更安全地保存備份檔案,可以考慮進一步勾選「Configure secondary destinations for this job」,多複製一份備份至其他備份儲存或磁帶中,再按下〔Next〕繼續。

圖12 備份儲存設定。

在「Guest Processing」頁面中,則決定是否要啟用應用程式感知與客體檔案系統索引功能。舉例來說,可以針對SQL Server啟用Truncate logs功能,以避免交易紀錄檔案大小過度成長。

來到「Schedule」頁面後,如圖13所示,先自定義備份執行的時間,例如選擇每天、每週、每月固定的時間,或是選擇每月固定的某幾天執行備份。此外,還可以在「Automatic retry」區域中設定當發生備份失敗時重試的間隔時間,最後按下〔Apply〕按鈕。

圖13 排程設定。

在「Summary」頁面中,則可查看新備份設定的摘要,其中除了有備份的存放位置以及備份的來源外,還能夠得知若想透過PowerShell命令來執行此備份的命令參數。如果希望在按下〔Finish〕按鈕後可以馬上執行此備份任務,記得勾選「Run the job when I click Finish」設定。

接下來,開啟「Session」頁面中的「Last 24 Hours」→「Running」節點,即可查看到目前執行中的備份任務進度。一旦任務成功完成執行,「Running」節點將會自動變為「Success」節點。如圖14所示,可針對選定的備份任務,按下滑鼠右鍵來查選擇查看備份結果統計(Statistics)或報告(Reports)。

圖14 檢視近24小時備份。

圖15所示是備份任務結果統計的範例,在這裡可以查看到整個備份任務總體所花費的時間,以及已備份資料的大小、每秒備份速率以及備份狀態等資訊。若想要查看更加詳細的資訊,可再按下〔Show Details〕按鈕。

圖15 備份任務結果統計。

圖16所示則是備份報告的範例,除了可以查看到與備份統計的相同欄位資訊外,還能夠看到有關於重複刪除與壓縮功能的版本資訊,以及每一個虛擬機器備份任務的開始與結束時間、備份狀態、大小以及期間。

圖16 備份報告。

虛擬機器還原

一旦成功完成虛擬機器的完整備份,那麼對於虛擬機器故障的還原,便可以根據不同的情境需求來選擇還原方式,包括整機還原、選定虛擬磁碟還原、選定客體檔案與資料夾還原等等。

接下來,就實測一下vSphere虛擬機器的完整還原步驟。首先,將一台剛成功完成備份的虛擬機器,在確認正常停機後,點選虛擬機器內「動作」選單中的【從磁碟刪除】選項。成功執行後,此虛擬機器除了會從管理清單消失之外,所有相關檔案也將全數被刪除。

確認虛擬機器已從vSphere Client徹底刪除後,開啟Veeam主控台介面。如圖17所示,在「Home」功能選單中點選「Restore」選單中的【VMware vSphere】。

圖17 Veeam功能選單。

接著,在「Restore」頁面中選取「Restore from backup」並按下〔Next〕按鈕。在「Restore from Backup」頁面中,分別有整機還原、磁碟還原、客體檔案還原、應用程式項目還原、資料庫還原等選項,在此點選整機還原(Entire VM restore),並按下〔Next〕按鈕。緊接著,在下一個頁面中仍是點選「Entire VM restore」並按下〔Next〕按鈕。

在「Virtual Machines」頁面中,可以選擇所要還原的虛擬機器備份以及設定備份的時間點。按下〔Next〕按鈕,來到「Restore Mode」頁面,如圖18所示,可以選擇的還原方式有兩種,首先是還原到此虛擬機器的原有位置,包括此虛擬機器的名稱與設定,這是大部分情境之下會採用的還原方式。接著是還原到另一個新的位置,並且可以重新修改還原後的虛擬機器設定。此處以選擇前者為例,按下〔Next〕按鈕繼續。

圖18 選擇還原模式。

如圖19所示,在「Secure Restore」頁面中,提供了一項針對準備還原的虛擬機器可進行惡意程式掃描的安全功能,這是一項大多數備份系統所沒有提供的特殊功能。選擇啟用此功能後,便可進一步決定若在所備份的虛擬機器中偵測到惡意程式時,是否要繼續完成還原任務並且關閉網路連線,或是直接選擇中止該虛擬機器的還原。此外,也可以決定當發現第一個惡意程式時,是否還要繼續完成整個虛擬機器的掃描。

圖19 安全還原設定。

在「Reason」頁面中,可以輸入執行本次虛擬機器還原的原因說明,然後按下〔Next〕按鈕。在「Summary」頁面中,則確認虛擬機器的各項還原設定,確認無誤後可以決定是否勾選「Power on target VM after restoring」設定,以便在虛擬機器成功還原後自動開啟電源。設定完成後,按下〔Finish〕按鈕。

最後,將會開啟「Restoring VM」頁面,如圖20所示,可以從「Log」子頁面內即時監看整個還原的過程,包括惡意程式的掃描結果以及每一個虛擬機器檔案的還原記錄。成功完成虛擬機器的還原後,按下〔Close〕按鈕。緊接著,就可以開啟vSphere Client網站,查看此虛擬機器是否已經再次出現在管理介面中。

圖20 虛擬機器還原記錄。

虛擬磁碟與客體檔案還原

當正常運行中的vSphere虛擬機器需要進行還原操作時,往往需要還原的是特定的虛擬磁碟或是客體檔案,例如可能誤刪了某一個虛擬磁碟或客體作業系統的檔案,導致某些應用系統或用戶無法正常存取,此時只須同樣透過Veeam主控台的操作即可快速還原。

首先,點選「Restore」選單中的「VMware vSphere」,接著在「Restore」頁面中選取「Restore from backup」並按下〔Next〕按鈕。在「Restore from Backup」頁面中,則選取「Disk Restore」並按下〔Next〕。而在「Disk Restore」頁面中,如圖21所示,分別有即時磁碟復原、匯出磁碟、虛擬磁碟還原、虛擬機器檔案還原四個選項,在此以選取虛擬磁碟還原(Virtual disks restore)為例,按下〔Next〕按鈕繼續。

圖21 虛擬磁碟還原。

接著,在「Virtual Machine」頁面中選取準備要還原的虛擬機器,以及在「Restore Point」頁面中選取要還原的備份時間點。來到「Disk Mapping」頁面後,如圖22所示,除了可選取所要還原的虛擬磁碟檔案外,還能設定還原的磁碟類型,在預設狀態下會與備份來源相同。

圖22 虛擬磁碟對應設定。

在「Secure Restore」頁面中則決定是否要啟用掃毒功能,而「Reason」頁面中可以輸入本次執行磁碟還原的原因說明。最後,在「Summary」頁面中確認上述步驟,若設定無誤就按下〔Finish〕按鈕,開始進行還原任務。

學會虛擬磁碟的還原方法後,接下來再次回到「Restore from Backup」頁面,這一次點選「Guest files restore」選項,準備進行客體檔案的還原操作。在開啟的「Guest Files」頁面中,先選擇所要還原的客體檔案,是來自於Windows還是Linux的客體作業系統,在此選擇「Microsoft Windows」。

在接下來的步驟中,依序確認備份虛擬機器的選擇、還原時間的選擇,以及還原因素的輸入,即可在「Summary」頁面中查看摘要設定。確認無誤後,按下〔Browse〕按鈕來開啟「File」瀏覽頁面。

如圖23所示,在此可以對於準備要還原的檔案或資料夾,依照實際的需求,透過上方列的功能選項,來選擇還原到原始位置、還原到選定的位置、複製到選定的位置、與生產環境進行比較、進行屬性的比較等等。值得注意的是,當點選還原功能後,除了可以確認與選擇還原的位置外,還能夠進一步決定是否要保留權限與擁有者的設定。

圖23 選擇要還原的客體檔案。

備份vSAN檔案共用

在目前最新版本的vSphere 8架構環境中,若整合第三方的備份管理系統僅是用來備份虛擬機器,那肯定是不夠的,因為如今已有許多的vSphere 8架構,不僅用來運行虛擬機器,還部署vSAN超融合儲存服務,並且進一步啟用了檔案共用服務功能,讓相關的應用系統或用戶端能夠進行高速存取知識文件、多媒體檔案、資料庫等等。

面對儲存了這麼多重要檔案的vSAN儲存區,每天定時做好備份肯定不可少。接下來,先開啟Veeam管理主控台,然後如圖24所示在「Files Share」→「File Shares」頁面中點選「Add File Share」選項,準備開始進行SMB共用的新增設定。

圖24 檔案共用選單。

在完成Veeam的共用新增前,先開啟vSphere Client網站並點選至vSAN叢集的「檔案共用」頁面。如圖25所示,將可以查看到所有已新增的檔案共用配置,只要針對準備要備份的檔案共用,複製「基礎」頁面中的「SMB匯出路徑」欄位值即可。

圖25 檢視vSAN檔案共用配置。

再次回到Veeam檔案共用的備份設定步驟,在「Add File Share」頁面點選「SMB share」超連結。接著,會開啟「SMB Files Share」頁面,如圖26所示,將剛剛所複製的vSAN檔案共用路徑張貼至「SMB server or file share」欄位內,並在完成連線存取的帳號設定後按下〔Next〕按鈕。

圖26 SMB檔案共用連線。

在「Processing」頁面中,則自行選擇用以加速備份速度的快取儲存區以及調整備份I/O控制,確認設定後按下〔Apply〕按鈕。成功完成SMB共用的新增後,在「Summary」頁面中就能查看到設定結果的摘要,最後按下〔Finish〕按鈕。

完成SMB檔案共用的新增後,回到「File Shares」節點下,便可以發現多了一個「SMB Shares」節點,針對選定的SMB檔案共用,按下滑鼠右鍵,並依序點選【Add to backup job】→【New job】。緊接著會開啟「New File Backup Job」的設定步驟,先在「Name」頁面中輸入新備份任務的名稱與說明,若希望此任務的執行能夠擁有更高的資源優先權,可將「High priority」選項打勾,最後按下〔Next〕按鈕。

如圖27所示,在「Files and Folders」頁面中,預設會自動加入剛剛選取的檔案共用路徑,如果想要添加更多不同的檔案共用路徑至本次備份設定中,可以繼續按下〔Add〕按鈕進行輸入。對於每一個準備備份的檔案共用路徑,若想進一步設定包含或排除的過濾條件,可以按下〔Advanced〕按鈕。

圖27 檔案與資料夾備份設定。

在「Backup Repository」頁面中,則選擇備份儲存區並設定所有備份檔案版本的保留天數。如果想要更安全地保存備份檔案至另一個備份儲存區,只要勾選「Configure secondary destinations for this job」選項並完成設定即可,按下〔Next〕按鈕繼續設定。

在「Archive Repository」頁面中,可以決定是否要自動封存檔案版本至選定的備份儲存區,以及可針對選定的檔案版本,在超過多久時間後(例如3年),自動進行封存。設定完成,按下〔Next〕按鈕。

如圖28所示,在「Schedule」頁面中可以自定義備份執行的時間,例如選擇每天、每週、每月固定的時間,或者選擇每月固定的某幾天來執行備份。此外,還能夠在「Automatic retry」區域中設定當發生備份失敗時重試的間隔時間。設定好了之後,記得按下〔Apply〕按鈕。

圖28 備份排程設定。

最後,在「Summary」頁面中確認上述的步驟,若設定無誤便可按下〔Finish〕按鈕。再次回到「Job」→「Backup」頁面中,便可查看到剛剛所建立的備份任務,如圖29所示,可以透過任務的右鍵選單,根據實際需要來點選執行(Start)、停止(Stop)、重試(Retry)、執行健康檢查(Run health check)、統計(Statistics)、報告(Report)、刪除(Delete)以及編輯(Edit)等操作。

圖29 備份任務選單。

還原vSAN檔案共用

一旦完成vSAN檔案共用的定期備份後,未來即便發生整個vSphere暫時無法連線存取的窘境,IT人員仍可以緊急地還原備份檔案至網路的其他位置,讓用戶能夠暫時存取一些重要檔案。

接下來,就來實戰演練一下vSAN檔案共用備份的還原操作。開啟Veeam主控台介面,然後點選「Home」功能列中的「Restore」→「File Share」。

如圖30所示,在「Restore from File Backup」頁面中,可以選擇還原的方式包括即時檔案復原、還原整個共用、回復到選定的時間點、還原個別檔案與資料夾,在此以選擇還原整個共用的「Restore entire share」選項為例。

圖30 選擇檔案共用還原選項。

在「Files Shares」頁面中可以新增或刪除要還原的檔案共用備份,也可以針對選定的備份來源挑選要還原的時間,設定完成後按下〔Next〕按鈕。如圖31所示,在「Destination」頁面中,則可選擇要還原至原始位置或其他選定的檔案共用路徑。另外,從選定的檔案共用路徑中也可以查看到剩餘的儲存空間,然後按下〔Next〕按鈕繼續。

圖31 設定還原位置。

在「Restore Options」頁面中,則可決定當發現準備還原的檔案已存在時所要採取的動作,選項依序為略過還原、取代舊檔案、取代新檔案、強制以還原檔案覆蓋。若想要同時還原檔案的權限與安全屬性,則勾選「Restore permissions and security attributes」選項。

接著,在「Summary」頁面中確認上述設定無誤後按下〔Finish〕按鈕。接下來,在「Restore Session」頁面中,可以即時查看整個檔案共用還原的進度。完成還原任務後,按下〔CLOSE〕按鈕。

關於檔案共用備份的還原,就如同虛擬機器備份的還原一樣,強烈建議在正式執行還原操作前,最好先針對相對的備份任務按下滑鼠右鍵並點選【Run health check】,來開啟如圖32所示的健康檢查頁面。一旦確認備份的檔案沒有問題,就可以正式進行還原。

圖32 備份狀態健康檢查。

備份vSAN檔案共用快照

VMware vSAN為了確保檔案共用的安全,本身也提供對於檔案共用的快照功能,並且可以透過vSphere Client或PowerCLI命令來執行,如此一來,若再搭配第三方的備份管理系統,便可透過排程設定來定期備份快照內容。

接下來,實際了解一下這部分的操作說明。首先,開啟vSphere Client網站並點選至vSAN叢集中的「設定」→「vSAN」→「檔案共用」頁面,如圖33所示,只要選取任一檔案共用,便可以在「快照」子頁面中點選「新快照」,並且如圖34所示在「建立新快照」頁面中完成「快照名稱」的輸入。

圖33 檔案共用管理。

圖34 建立新快照。

後續,就能夠在此頁面中看到所有快照的名稱、建立時間以及大小等資訊,並且可以對於所選定的快照進行刪除,不過目前尚無法在此執行還原操作。

前面提到過透過PowerCLI命令也可以管理檔案共用快照,如圖35所示,只要執行「Get-VsanFileShareSnapshot」命令,即可查看現行的快照清單,其欄位資訊包括快照名稱、大小以及建立的日期時間。

圖35 查詢快照資訊。

如果是執行「Get-VsanFileShareSnapshot | FL」命令參數,則可查看每一個快照的詳細資料,其中包含快照的ID與Uid資訊。

如果想要建立新的檔案共用快照(例如S02),可以參考以下命令參數:

New-VsanFileShareSnapshot -Name "S02" -FileShare FileShare01

當需要刪除某一個檔案共用快照時(例如S01),則執行如下的命令參數:

Remove-VsanFileShareSnapshot -FileShareSnapshot "S01" -Confirm:$false

對於上述管理員所建立的檔案共用快照範例,只要在原有檔案共用的UNC路徑下再加上「\.vdfs\snapshot\S01」路徑,即可瀏覽到此快照的內容,如圖36所示。

圖36 查看快照內容。

既然vSAN檔案共用快照的內容能夠進行連線存取,那麼在Veeam管理主控台中建立SMB的檔案共用設定時,便可以在「SMB File Share」頁面中按下〔Advanced〕按鈕,如圖37所示,在選定的「Backup from a storage snapshot at the following path」設定中輸入檔案共用快照的路徑,進行後續的排程備份。

圖37 使用Veem備份快照內容。

