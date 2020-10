體驗vSphere Replication　實戰虛機全面備援

VMware推出的vSphere HA及複寫備援的vSphere Replication適用於小型至大型的虛擬化架構部署,讓每一個關鍵系統的運行都能夠持續受到保護。本文將以實戰講解方式,全面揭露如何在vSphere HA的基礎上進一步配置vSphere Replication的複寫備援機制。

企業IT在導入新的應用系統時,都會先詢問廠商目前現行的伺服器架構是以採用實體主機還是虛擬機器為主,如果對方回答是以虛擬機器為主,則會進一步詢問是採用哪一個品牌的解決方案,例如VMware vSphere,然後會簡短說明採用此虛擬化平台架構的關鍵效益。

那什麼是採用VMware vSphere的關鍵效益?針對還在以實體主機部署為主的組織來說,除了省電與簡化管理之外,最重要的就是高可用性(High Availability),當然這裡所說的HA並非只有vSphere HA熱備援功能,還包括了虛擬機器易於複寫備援與備份的特性。

其中複寫備援的功能部分,就是本文所要實戰講解的vSphere Replication解決方案。至於備份方面,雖然VMware vSphere已經不再提供自家的解決方案,但仍有相當出色的第三方整合方案。

關於vSphere Replication,過去已經介紹過8.1的版本,它主要部署於VMware vSphere 6.7的環境中。而這回vSphere Replication 8.3的發行,主要新增了與VMware vSphere 7.0的相容性設計,更棒的是它讓管理人員可以增加已設定為複寫的虛擬機器之虛擬磁碟,而不會中斷正在進行中的複寫任務,並且在完成設定後讓目標站台上的虛擬磁碟自動完成大小調整。此外,還可以匯出和匯入在vSphere Replication中所建立的複寫組態資料。若以8.2版相較於8.1版本,則主要新增的功能有支援複寫加密的虛擬機器、加密複寫資料的傳輸、監視目標資料存放區的運行、檢視複寫運行報告,而上述功能在最新的8.3版本依舊適用。

如同過去版本一樣,想要部署vSphere Replication,必須先查詢此版本所相容的vCenter Server以及ESXi主機。如圖1所示,從官方網站查詢結果中,可以得知vSphere Replication 8.3僅相容於vSphere 6.5 Update 2以上的版本(包括最新7.0),因此後續選擇vCenter Server及ESXi主機時,都必須留意是否為相容的版本。

圖1 vCenter Server相容性查詢。

‧VMware產品相容性查詢網址: http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/sim/interop_matrix.php

複寫虛擬機器前的準備

VMWare vSphere Replication 8.3系統所需的虛擬機制資源分別是CPU雙核心以上、8GB RAM,以及一個9GB和一個13GB的虛擬硬碟空間。後續如果需要再部署更多的vSphere Replication伺服器,則僅需要716MB的RAM即可。

在針對複寫網路的準備部分,首先必須注意的是,雖然可以在後續部署vSphere Replication Appliance的過程中選擇使用IPv4或IPv6網路的配置,不過它並不支援混合IP位址的配置。此外,務必確認vSphere Replication所連接的網路可以正確解析到所關聯vCenter Server、ESXi主機的FQDN。

接著,針對VMware vSphere架構設計,其實無論版本為何,基於因應網路傳輸效能的考量,都需要特別獨立出來的網路連接,至少有管理網路、網路資料存放區(例如iSCSI、Fiber)、vSAN網路、FT網路、備份網路,以及接下來所要講解的虛擬機器複寫(Replication)網路。上述這一些網路連接只要有使用到,便最好能夠與其他伺服器以及用戶端的公用網路,在實體網路設備的連接與網路區段的VLAN規劃上分開來,尤其重要的是,不要與公用網路混合使用。

關於複寫網路的準備,可以為每一個相關的ESXi主機,開啟「設定」→「網路」→「虛擬交換器」頁面,然後透過點選「新增網路」,為新的VMkernel網路介面卡配置負責處理vSphere Replication網路流量。當然,也可以編輯現行虛擬交換器所使用到的VMKernel介面卡設定。如圖2所示,只要開啟「編輯設定」頁面,便可以勾選「連接埠內容」頁面中的「vSphere Replication」服務。

圖2 進行VMKernel設定。

部署vSphere Replication伺服器

從my.vmware.com下載vSphere Replication的ISO映像(例如VMWare-vSphere_Replication-8.3.0-15934006.iso)之後,先在Windows中連續點選,將它掛載成CDROM裝置。接著,開啟網頁瀏覽器並登入vSphere Client網站,登入後如圖3所示可以選擇在叢集或ESXi主機節點上按下滑鼠右鍵,然後點選快速選單中的【部署OVF範本】。

圖3 使用叢集右鍵選單。

緊接著,在「選取OVF範本」頁面中,先選取「本機檔案」選項,再按下〔上傳〕按鈕,如圖4所示將「bin」資料夾中的三個檔案挑選進來,分別是vSphere_Replication_OVF10.ovf、vSphere_Replication-support.vmdk以及vSphere_Replication-system.vmdk,最後按下〔NEXT〕按鈕。

圖4 上傳本機檔案。

在「選取名稱和資料夾」頁面中,先輸入虛擬機器名稱,再選擇虛擬機器要置放的位置,然後按下〔NEXT〕按鈕。如圖5所示,接著在「選取計算資源」頁面中選擇已有啟用vSphere Replication服務網路的ESXi主機,此主機也務必要有剩餘足夠的CPU與RAM資源來運行此vSphere Replication虛擬機器。選取主機之後,只要出現「相容性檢查成功」訊息,即可按下〔NEXT〕按鈕。

圖5 選取計算資源。

如圖6所示,在「檢閱詳細資料」頁面中,可以得知目前vSphere Replication應用裝置完整的版本資訊,以及下載大小、磁碟大小。其中,磁碟大小所指的是在完成部署後虛擬磁碟所要占用的空間大小。在此建議若是測試階段,後續選擇「精簡佈建」即可,如此一來,初步將可節省近25GB的儲存空間。設定完畢,按下〔NEXT〕按鈕。

圖6 選取儲存區。

在勾選接受所有授權合約的聲明後按下〔NEXT〕按鈕,將會來到「組態」頁面,在測試階段的環境選取「2個CPU」即可,但如果是在正式上線的環境中,則建議選取「4個CPU」,以確保往後進行虛擬機器複寫任務時的高效能表現。再按下〔NEXT〕按鈕,繼續後面的設定。

隨後,在「選取儲存區」頁面中,建議挑選一個速度較快的網路儲存區來運行vSphere Replication虛擬機器。在測試階段,對於虛擬磁碟格式的選擇,選取「精簡佈建」即可,因為它初步只會占用1.1GB的儲存空間,但若是在正式運行的環境中部署,建議選取完整佈建的磁碟格式,以獲得較高的I/O執行效能,不過它一開始就會占用26GB的儲存空間。在確認相容性檢查成功之後,按下〔NEXT〕按鈕繼續。

到「選取網路」頁面中,便可以選擇前面步驟中所建立過的虛擬機器複寫網路,以及選擇採用靜態手動的IPv4位址配置設定。當然,也可以選擇採用動態的自動位址配置設定,只要確保往後以完整網域名稱(FQDN)方式來連線vSphere Replication虛擬機器時不會發生無法解析名稱的問題即可。設定完成後,再按下〔NEXT〕按鈕。

在「自訂範本」頁面中,如圖7所示,除了必須設定預設的root帳號密碼外,還必須依序完成NTP伺服器位址、主機名稱(Hostname)、預設閘道位址(Default Gateway)、網域名稱(Domain Name)、網域搜尋路徑(Domain Search Path)、網域名稱伺服器(Domain Name Servers)、管理網路IP位址(Management Network IP Address)以及管理網路遮罩(Management Network Netmask)。其中,網域搜尋路徑和網域名稱伺服器都是可以輸入多筆位址,只要位址與位址之間以逗號相隔即可。設定完畢,按下〔NEXT〕按鈕繼續。

圖7 自訂範本。

最後,在「即將完成」頁面中確認上述的各項設定,若正確無誤,按下〔FINISH〕按鈕即可。成功完成部署後,在vSphere Client的首頁中就會看到多了一個「Site Recovery」選項頁面。往後無論在vSphere架構中部署了多少台的vSphere Replication伺服器,都可以在此檢視到它們各自的運行狀態

接下來,在所屬的ESXi主機節點下,如圖8所示就會看到vSphere Replication Appliance虛擬機器。在啟動後的Console頁面中,可以看到系統所提示的虛擬應用裝置管理介面(VAMI)位址,其連接埠口預設為5480。往後凡是有關vSphere Replication系統配置的各項調整,都必須透過登入此網站來做設定。但必須注意的是,無法在vSphere Replication應用裝置中升級VMware Tools,必須採用升級整個vSphere Replication版本的做法才可以。

圖8 完成基本部署。

配置vSphere Replication伺服器

在初步完成vSphere Replication Appliance的部署,並確定此虛擬機器已經啟動後,管理人員必須以網頁瀏覽器連線登入它的虛擬應用裝置管理介面(VAMI),其連接埠口預設為5480,因此連線網址會像是「https://192.168.7.233:5480」。透過此網站可以進行的配置,包括root密碼的修改、TCP/IP位址的修改、啟動配置設定、時區的變更,以及版本資訊的檢視與更新。如圖9所示,在此登入頁面內,輸入部署OVF時所設定的root帳號與密碼,並按下〔Login〕按鈕即可登入。

圖9 登入vSphere Replication Appliance。

首次成功登入,須立即切換到至如圖10所示的「VR」→「Security」頁面中修改預設root帳戶的密碼,以確保應用裝置本身的安全問題。只要輸入現行的密碼後,再輸入兩次的新密碼設定並按下〔Apply〕按鈕即可。任何時候只要有修改密碼,建議在完成設定後,點選頁面右上方的「Logout user root」連結,進行登出後再重新以新密碼登入做測試。

圖10 安全性設定。

再次重新登入後,切換到「System」→「Information」頁面中,在此除了可以查看主機的完整名稱以及作業系統的類型外,當需要重新啟動系統或關機時,則在此按下〔Reboot〕或〔Shutdown〕按鈕,建議不要從vSphere Client的頁面中直接針對此虛擬機器執行相同的操作。

在「Time Zone」頁面中,如圖11所示則可以調整所在的時區,務必確認與ESXi主機的時區設定相同。如有修改,記得按下〔Save Settings〕按鈕完成儲存。

圖11 修改時區設定。

而「VR」→「Configuration」頁面中,由於vCenter Server架構的簡化設計,所以已經沒有以前版本的Configuration Mode選項設定,因此直接輸入LookupService連線位址與SSO Administrator登入帳密,然後按下〔Browse〕按鈕來挑選vSphere Replication管理伺服器(VRM Host)和vCenter Server的位址,如圖12所示。

圖12 配置與啟動設定。

其中為了避免往後VRM Host的IP位址,在虛擬機器重新開機後變成了另一個IP位址,建議採用固定IP位址設定。完成上述所有設定後,按下〔Save and Restart Service〕按鈕。如果服務重新啟動後,頁面上方出現了「Successfully saved the configuration」訊息,並且在左下方的位置顯示「VRM service is running」,即表示vSphere Replication系統的基本運行是正常的。

接著來到「Network」→「Status」頁面中,在此可以查看到目前此虛擬機器的IP位址資訊,以及各個網路卡IP位址的配置方法。由於預設的部署是採用DHCP來取得IP設定,若要修改為靜態IP位址的設定,則切換至「Address」頁面中,如圖13所示分別手動輸入閘道IP位址、DNS Server的IP位址,以及將IPv4 Address Type欄位改選為【Static】,並手動輸入一組尚未使用的IP位址與子網路遮罩,然後按下〔Save Settings〕按鈕。

圖13 修改網路設定。

解決安全連線設定問題

完成vSphere Replication Appliance的配置與服務的啟動後,就可以在vSphere Client的捷徑頁面中點選開啟「Site Recovery」。如圖14所示,在此可以檢視到vSphere Replication伺服器是否已經就緒,以及伺服器的位址、版本等資訊。若發現出現了「未設定」並且於內容中顯示「無法建立與Lookup Service的安全連線」訊息,就試試接下來的解決方法說明。

圖14 出現Stie Recovery異常狀態。

如果在完成VMWare-vSphere_Replication-8.3.0-15934006.iso版本的部署與配置後,發現並沒有出現「Site Recovery」功能頁面,即表示可能需要進一步更新至VMWare-vSphere_Replication-8.3.0-16168258以上的版本。

連線登入開啟vSphere Replication Appliance網站(例如https://192.168.7.233:5480)。如圖15所示,在「VR」→「Configuration」頁面中按下「Generate a self-signed certificate」設定中的〔Generate and Install〕按鈕。隨後,系統會提示即將把新產生的自我簽署憑證取代現行憑證,按下〔OK〕按鈕將會自動登出。再重新整理登入頁面,然後再次登入即可。

圖15 進行vSphere Replication Appliance配置。

完成產生與安裝自我簽署憑證之後,再次檢視vSphere Replication的狀態時,如圖16所示便會發現原有的警示訊息已經消失。在此,可以隨時點選「設定」超連結,來開啟vSphere Replication Appliance配置的網站,或是按下〔開啟Site Recovery〕來開啟vSphere Replication站台與複寫的管理頁面。

圖16 顯示Stie Recovery正常狀態。

圖17所示是「Site Recovery」管理頁面,在此可以從「功能表」選單中,來切換相同vCenter Server站台內或跨多站台的複寫,其中後者的操作使用,除了必須先完成多站台的vSphere Replication Appliance部署,還得完成新增站台配對的設定。如果是在只有單一站台的vCenter Server架構之下,可直接按下〔檢視詳細資料〕按鈕。

圖17 開啟Site Recovery。

接著,來到「站台」頁面中,如圖18所示,可以查看在目前此vCenter Server運行下的複寫伺服器清單,必要時還能夠進行登錄或解除登錄。若想查看運行中的相關重大事件,則可以在「問題」頁面中進行檢視。至於「vSphere Replication報表」頁面中,則能夠得知複寫的流量、次數以及RPO(Recovery Point Objective)違規數的統計。

圖18 檢視複寫伺服器清單。

設定虛擬機器複寫

在確認過vSphere Replication Appliance配置正確並且相關服務也正常啟動之後,便可以開始建立虛擬機器的備援複寫。開啟並登入vSphere Client網站,接著如圖19所示在所要保護的虛擬機器節點上按一下滑鼠右鍵,然後依序點選快速選單中的【所有vSphere Replication動作】→【設定複寫】。

圖19 啟用虛擬機器動作選單。

也可以從vSphere Client網站的「捷徑」頁面中,點選開啟「Site Recovery」頁面中,再從「複寫」子頁面中點選「新增」來執行相同的功能。但是,無法透過此功能來設定虛擬機器範本,以及設定複寫虛擬機器的快照。

在「目標站台」頁面中,如果有多個vCenter Server站台選取,將負責執行本次複寫虛擬機器設定的目標站台。如圖20所示,接著系統會自動選定要執行此複寫任務的vSphere Replication伺服器,當然也可以改為手動方式來選定vSphere Replication伺服器。設定完畢,再按下〔下一步〕按鈕。

圖20 選擇目標站台。

來到「虛擬機器驗證」頁面後,系統將再次確定所選取的虛擬機器是否符合複寫的資格。若沒有問題,就按下〔下一步〕按鈕。在「目標資料存放區」頁面中,除了建議選擇剩餘空間較大的資料存放區來存放後續所有虛擬機器複寫的檔案之外,在磁碟格式部分建議選擇預設的「與來源虛擬機器相同」即可,如圖21所示。此外,也可以選擇將vSAN資料存放區做為目標的資料存放區,其主要優點包括可提升資料存取效能,以及享有磁碟熱備援的安全機制。

圖21 選擇目標資料存放區。

若為了減少初始複寫到完整同步期間,所造成的大量資料網路流量的傳輸問題,vSphere Replication允許在執行複寫之前,選擇自動複製虛擬磁碟檔案來當作複寫種子以縮短複寫的時間。在本文的範例中,便可以看到系統已經偵測到在目標的資料存放區中出現了可能的複寫種子。這裡必須注意的是,vSphere Replication無法複寫任何已處於共用狀態下的.vmdk檔案的虛擬磁碟。

請注意!針對複寫種子功能的使用,雖然可以減少複寫過程中初始完整同步期間的網路流量,但若誤用複寫種子,可能會導致資料遺失。

如果在上一步驟中有勾選「選取種子」,則在接下來的「選取種子」頁面中必須確認選取的虛擬磁碟(.vmdk)是否正確。設定完成後,按下〔下一步〕按鈕。如圖22所示,在「複寫設定」頁面中,可以依序設定復原點目標(RPO)、啟用時間點執行個體、啟用客體作業系統靜止、針對VR資料啟用網路壓縮、針對VR資料啟用加密,這裡的每一項設定都攸關著複寫的速度以及所需耗費的資源。

圖22 進行複寫設定。

首先是復原點目標的設定,可以支援最短為5分鐘與最大為24小時的復原點目標設定。當復原點目標的時間越是縮短以及時間點執行個體數越多,受保護的虛擬機所會遺失的資料差異性就會越小,但是相對所會占用的網路頻寬時間會更長,且需要的目標位置儲存空間也會更大。

關於「時間點執行個體」,其實就是設定複本保留的數量,也就是每一輪所要保留的可復原之快照個體數量,其保留上限的數量為24個,越是往上遞增,所占用的儲存空間越大。依照範例來說,就是設定每天保留3個時間點執行個體並且保留5天,也就是最多建立15個執行個體。

大可不必擔心每一次執行複寫時所耗費時間過長的問題,因為它並非是每一次都建立一個完整的複製,而是除了第一次是以完整虛擬機器進行複製外,其餘後面的複寫方式皆只會複寫異動的資料,因此相對需要進行複寫的資料量就會減少很多。

緊接著,如果來源站台與目標資料存放區伺服器的CPU資源夠大又快,建議勾選「針對VR資料啟用網路壓縮」設定,如此將可以減少網路頻寬的占用並加快完成複寫的時間。在「啟用客體作業系統靜止」選項部分,僅適用於支援靜止的虛擬機器,而所謂的靜止(Quiescing)其實就是在執行複寫期間,自動暫停虛擬機正在執行的處理程序,以獲得更完整的虛擬機狀態複寫。

至於「針對VR資料啟用加密」選項,如果已設定加密虛擬機器的複寫,此選項便會自動開啟且無法停用。按下〔下一步〕按鈕後,在「即將完成」頁面中確認上述所有步驟的設定皆無誤,然後按下〔完成〕按鈕即可。

如圖23所示,最後就可以在「複寫」子頁面中查看正常進行複寫中的虛擬機器進度。除了已完成的百分比外,也可以得知總傳輸量以及已傳輸的大小,而整個狀態的顯示也會分別顯示非作用中、初始同步、正常。

圖23 複寫同步作業執行中。

在進行複寫的過程中,如果因故(例如網路斷線)需要暫時停止複寫的任務,只須點選「暫停」即可,等待後恢復繼續複寫的任務,仍可從現行的進度繼續完成複寫。一旦複寫同步完成,往後便能夠同樣在此執行復原操作。

復原虛擬機器

接下來,在「複寫」頁面中,如圖24所示可以檢視所有已設定複寫的虛擬機器狀態,並且針對所選取的虛擬機器執行重新設定、暫停、繼續、移除、立即同步以及復原等操作。在此,選取準備要進行復原的虛擬機器,並點選「復原」超連結。

圖24 虛擬機器複寫狀態。

接著,會開啟「復原選項」,在來源虛擬機器關機且沒有毀損的狀況下,可以透過選擇「同步最近變更」功能來復原此虛擬機器,如圖25所示。

圖25 選擇復原選項。

但是如果來源虛擬機器已經毀損,則必須改選取「使用最新的可用資料」功能,來完成整個虛擬機器的復原任務。無論選擇何者,凡是複寫所建立與保留的所有執行個體,都將在復原後成為虛擬機器的快照。請注意!若在按下〔下一步〕按鈕時出現了「來源虛擬機器目前已開啟電源……」訊息,就表示必須先將相對的來源虛擬機器關機,再執行此操作。

在「資料夾」頁面中,可以選擇復原後的資料夾位置,值得注意的是,在只有單一台vSphere Replication Appliances部署於選定的vCenter Server時,無法將虛擬機器的複寫選擇復原至另一個站台中的vCenter Server資料夾。 按下〔下一步〕按鈕,來到「資源」頁面,如圖26所示,選取準備用來運行此虛擬機器的ESXi主機。如果原主機已經故障,一樣可以選擇其他可用的ESXi主機來運行。選擇完畢,按下〔下一步〕按鈕。

圖26 選擇復原資源設定。

隨後來到「即將完成」頁面,除了需要確認上述的各項設定是否正確之外,還會看見系統出現了「已復原虛擬機器的網路裝置將中斷連線」訊息,這表示即便成功完成復原任務與啟動該虛擬機器,網路部分還必須自行手動讓它恢復連線。最後,按下〔完成〕按鈕。

確認完成了虛擬機器的復原後,立即開啟虛擬機器的「編輯設定」頁面,如圖27所示將其中的網路介面卡的「已連線」設定勾選,然後按下〔確定〕按鈕。如此一來,復原後的虛擬機器才算正式完成上線。

圖27 編輯虛擬機器設定。

在完成虛擬機器複寫的復原後,若確認此虛擬機器運行正常,建議立即重新建立新的複寫設定。不過,在開始之前,選取「已復原」的複寫設定,並點選「移除」超連結來開啟「移除」確認頁面。如圖28所示,這裡除了能夠選擇「正常停止複寫」或「強制停止複寫」外,還可以決定是否要保留副本磁碟。

圖28 移除虛擬機器複寫。

升級vSphere Replication

原則上,只要是VMware vSphere基礎架構下的伺服器系統,一旦有新的版本發行就應該隨之更新。就在剛剛完成VMWare-vSphere_Replication-8.3.0-15934006部署後不久,VMware又接二連三發行了Build Number為16168258與16284275的更新。圖29所示便是16168258的更新,還記得在前面曾提到若部署配置沒有出現「Site Recovery」功能頁面,就必須進一步完成此更新的安裝才能解決,由此可見,系統的更新往往不只是為了增強功能面,許多時候是為了解決更重要的臭蟲問題。

圖29 下載更新映像。

首先,開啟運行中vSphere Replication虛擬機器的「編輯設定」頁面。如圖30所示,在「虛擬硬體」子頁面中,將「CD/DVD光碟機1」欄位選為「資料存放區ISO檔案」,然後按下「CD/DVD媒體」欄位中的〔瀏覽〕按鈕,來選定已經下載的最新版本的更新映像,並勾選「已連線」,最後按下〔確定〕按鈕。

圖30 編輯虛擬機器設定。

接著,開啟登入vSphere Replication的VAMI網站。切換至「Update」→「Settings」頁面中,如圖31所示,先設定為「No automatic updates」表示不要自動更新,然後在「Update Repository」設定中點選「Use CDROM Updates」並按下〔Save Settings〕按鈕。

圖31 vSphere Replication更新設定。

完成上述設定後按下〔Check Updates〕按鈕,檢查是否有最新的更新程式,若出現如圖32所示的「Available Updates」訊息,就表示可以按下〔Install Updates〕按鈕進行更新。不過必須注意的是,必須選擇vSphere Replication系統沒有正在執行任何虛擬機器複寫任務的期間來執行此項更新。

圖32 完成更新檢查。

待成功完成更新任務後,將會出現如圖33所示的「System reboot is required to complete the update」訊息。隨後,切換至「System」→「Information」頁面中,按下〔Reboot〕按鈕重新啟動它。待重新啟動完成後,也可以回到此頁面中查看vSphere Replication應用裝置(Appliance Version)的最新版本編號。

圖33 更新成功。

雙站台複寫備援架構

如果在vSphere架構中已有部署兩台vCenter Server在不同的兩個站台(Site)時,可以考慮在每個站台下的vCenter Server中皆部署一台完整的vSphere Replication伺服器。也就是在執行「部署OVF範本」步驟中,同樣把「bin」資料夾中的三個檔案挑選進來,分別是vSphere_Replication_OVF10.ovf、vSphere_Replication-support.vmdk以及vSphere_Replication-system.vmdk。然後,依據標準做法來完成與另一個vCenter Server站台的配置即可。在完成第二台vSphere Replication伺服器的部署後,如圖34所示可以在「Site Recovery」頁面中,檢視到在兩個不同的vCenter Server站台下,已經連接了各自所屬的vSphere Replication伺服器。此刻,便能夠建立它們各自的虛擬機器複寫以及相關配置。

圖34 雙站台複寫備援架構。

在上述步驟之中,如果按下任一〔開啟Site Recovery〕按鈕,將會開啟「Site Recovery」管理頁面,如圖35所示,這裡將會檢視到不同vCenter Server內的複寫統計。如果希望能夠進一步做到跨站台的複寫與復原功能,則在此點選〔新增站台配對〕。值得注意的是,vSphere Replication可與配對站台上N-1版本的vSphere Replication相容。也就是說,假設vSphere Replication目前版本為8.3,則配對站台可支援的最低版本便是8.2。

圖35 站台配對管理。

如圖36所示,在「站台詳細資料」頁面中,先選取準備做為第一個站台的vCenter Server,再輸入當作第二個站台的vCenter Server連線資訊,包括PSC主機名稱、PSC連接埠、使用者名稱以及密碼,然後按下〔下一步〕按鈕。

圖36 站台配對設定。

來到「vCenter Server及服務」頁面後,選取要配對的vSphere Replication服務。按下〔下一步〕按鈕,確認設定無誤後,再按下〔完成〕按鈕即可。完成配對設定後,如圖37所示便可以在「Site Recovery」頁面中查看目前vCenter Server之間的vSphere Replication配對狀態,可以在此新增更多配對或是執行重新連線、中斷站台配對等操作。若要設定跨站台的複寫備援,可按下〔檢視詳細資料〕按鈕來進行。

圖37 完成站台配對設定。

可以部署第二台vSphere Replication伺服器嗎?

當組織內同一個vCenter Server管理架構下的虛擬機器數量相當多,並且有許多都需要建立複寫的備援功能時,便可以考慮部署多部的複寫伺服器來達到複寫流量平衡的目標。請注意!這與前面所介紹的雙站台複寫備援架構的需求面是不同的。

在選定的叢集或ESXi主機上執行「部署OVF範本」後,在「選取OVF範本」頁面中按下「本機檔案」選項中的〔上傳檔案〕按鈕,然後將vSphere Replication映像內容中「bin」資料夾內的五個檔案選取進來,分別是vSphere_Replication_AddOn_OVF10.ovf、vSphere_Replication_AddOn_OVF10.cert、vSphere_Replication_AddOn_OVF10.mf、vSphere_Replication-system.vmdk以及vSphere_Replication-support.vmdk。切記!請勿選取vSphere_Replication_OVF10.ovf檔案。

接著,在按下〔Next〕按鈕陸續完成虛擬機器名稱、位置資料夾以及計算資源的設定後,如圖38所示,在「檢閱詳細資料」頁面中,便可以看見本次的部署說明,顯示為「Additional vSphere Replication Server」。然後,按下〔NEXT〕按鈕依序完成儲存區、網路以及TCP/IP的相關設定,即可開始完成初步的部署。

圖38 部署OVF範本。

請注意!無法部署第二台vSphere Replication的管理伺服器在相同的vCenter Server中。只要完成初步的部署,就可以在「開啟Site Recovery」頁面內點選「複寫伺服器」中的「登錄」超連結,來完成加入新的vSphere Replication Server虛擬機器。一旦完成第二台vSphere Replication Server的部署與設定,往後設定虛擬機器複寫的時候,便可以自由選擇要負責處理此虛擬機器複寫任務的vSphere Replication Server。

如何解除安裝vSphere Replication

關於已部署好的vSphere Replication應用裝置,若想要徹底移除,必須先在vSphere Replication的VAMI網站中解除VRMS登錄,接著才能到vSphere Client網站中將vSphere Replication虛擬機器停機與刪除,否則直接刪除該虛擬機器,會導致未來如果要部署新的vSphere Replication應用裝置時,將發現有問題的vSphere Replication登錄資訊仍殘留在vSphere架構中。

解除VRMS登錄的方法很簡單,只要先開啟並登入vSphere Replication Appliance網站,接著如圖39所示按下「Configuration」頁面中的〔Unregister VRMS〕按鈕,隨後會出現確認視窗,按下〔Unregister〕按鈕即可。

圖39 配置功能按鈕。

至於對於此虛擬機器的關機及刪除,都只要在它的「動作」選單中就可以看到相關功能選項。

<本文作者:顧武雄, Microsoft MVP 2004-2016、MCITP與MCTS認證專家、台灣微軟Technet、TechDays、Webcast、MVA特約資深顧問講師、VMware vExpert 2016-217、IBM Unified Communications/Notes/Domino/Connections Certified。>