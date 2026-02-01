年度五大釣魚郵件實例剖析　步步設局鎖定台灣企業

在數位轉型高度成熟的今日，電子郵件依舊是企業內外溝通最核心的基礎設施，然而這個看似成熟穩定的工具卻成為網路罪犯最佳的攻擊起點。無論企業規模大小、產業別為何，只要存在電子郵件系統，就無可避免地暴露在各式威脅之下。

在數位轉型高度成熟的今日，電子郵件依舊是企業內外溝通最核心的基礎設施。然而，這個看似成熟穩定的工具，卻成為網路罪犯最佳的攻擊起點。從產業實務觀察可發現，無論企業規模大小、產業別為何，只要存在電子郵件系統，就無可避免地暴露在各式威脅之下。本篇文章以產業角度出發，結合第三方測試報告與實際攻擊案例，系統性說明電子郵件威脅的演進脈絡，並探討企業在防禦面應如何重新思考對策。

產業現況：電子郵件威脅為何持續升溫

電子郵件之所以長期成為主要攻擊管道，關鍵在於它同時具備「高信任度」與「高影響力」兩項特性。員工每天大量處理郵件，早已養成快速判斷與回應的習慣，而攻擊者正是利用這種工作節奏與心理盲點，設計出極具欺騙性的攻擊內容。

從產業趨勢來看，近年的電子郵件攻擊逐漸呈現三個明顯方向。第一，攻擊高度客製化，內容不再是大量發送的制式垃圾信，而是貼近企業情境的精準釣魚；第二，攻擊形式多元化，從傳統PE（Portable Executable）執行檔延伸至釣魚連結、QR Code、HTML檔案；第三，技術門檻降低，AI與自動化工具讓駭客也能快速發動高品質攻擊。這些變化，使得電子郵件威脅不再只是資安部門的技術議題，而是整體營運風險的一環。

VBSpam測試報告：附檔嵌入惡意腳本規避防毒引擎掃描

VBSpam測試報告（https://www.virusbulletin.com/virusbulletin/2025/06/vbspam-comparative-review/）是由Virus Bulletin執行的國際性電子郵件安全評測計畫，定期以真實惡意信件樣本驗證各家資安廠商的防護能力。2025年的測試結果，為產業提供了重要警訊，報告中特別指出兩類難以偵測的攻擊手法。

第一類是.htm附件，這種惡意信件會附加一個HTM檔，檔案內嵌JavaScript程式碼，當使用者在瀏覽器開啟時，會透過Telegram API將使用者的憑證（例如帳號密碼）自動外洩至駭客的伺服器。

第二類是惡意.svg附件，可縮放向量圖形（SVG），本質上是XML格式，攻擊者可在其中寫入惡意JavaScript。當使用者在瀏覽器或特定郵件軟體中開啟時，它能動態載入惡意內容，規避靜態防毒掃描（圖1）。由於SVG圖檔在許多應用程式中被視為安全檔案類型，駭客利用此特性將其作為偷渡惡意程式的載體。對此，微軟已在2025年10月中旬宣布，Outlook郵件軟體將不再顯示郵件內文中的SVG圖片，以降低相關風險。

圖1 .svg附件內嵌JavaScript程式碼，可動態載入惡意內容。

OSecure釣魚郵件案例剖析：攻擊者如何步步設局

以下將依據OSecure郵件資安防護中心觀察的實際案例，深入解析攻擊者常見的操作手法。這些案例皆源自真實的釣魚郵件樣本，顯示攻擊行為已高度在地化，攻擊者善於營造收件者熟悉的情境，以提高誘騙成功的機率。

案例一：高階主管社交工程（LINE群組詐騙）

攻擊者的終極目標並非竊取單一帳號，而是滲透組織的業務流程。駭客偽冒董事長辦公室發送郵件，誘導員工建立LINE群組並回傳QR Code；這個舉動表面上是行政作業，實則是為了建立不受監管的非正式溝通管道。

這類攻擊會利用Gmail或Outlook等免費信箱，將顯示名稱換成公司負責人或高階主管，利用其姓名對員工進行社交工程誘騙。由於這些姓名都是公開資訊，因而成為攻擊者用來發動社交工程攻擊的利器（圖2）。

圖2 來自免費信箱的LINE群組社交工程攻擊。

案例二：偽造行政公文與法院通知

攻擊者利用民眾對公權力的畏懼心理發動攻擊。圖3為偽造的法院通知書，顯示名稱變造為「行政訴訟起訴狀」，但是寄件網域為可疑的.vip而非.gov.tw域名。內文提供檔案下載連結，宣稱是法院傳票或判決書，實際連結是帶有病毒的壓縮檔。受害者如果出於恐慌點擊下載，就會感染惡意軟體。

圖3 偽造的法院通知書。

案例三：偽造銀行對帳單通知

圖4這封偽造的「銀行簽帳金融卡對帳單通知」展現了極高水準的擬真度，攻擊者採用顯示名稱偽冒（Display Name Spoofing）手法，將寄件人改名為銀行官方，意圖混淆收件人。

圖4 偽造銀行對帳單通知。

然而，若檢視其寄件人網域，就會發現該網域與官方firstbank.com.tw完全不符。附檔部分，攻擊者將惡意執行檔偽裝成「電子對帳單.pdf.zip」，試圖降低使用者戒心並繞過基礎防毒掃描。雖然內文語氣與格式幾乎與官方的版本無異，但仔細觀察仍可從措辭察覺出細微的差異。

案例四：物流包裹二維碼釣魚攻擊

圖5這封郵件屬於典型的物流主題釣魚攻擊，攻擊者偽裝成國際物流業者DHL，以「包裹遭海關留置」為誘因，引導收件者進一步操作。經分析可發現，該郵件的寄件網域為第三方託管服務所發送，與DHL官方域名dhl.com並不相符。

圖5 物流包裹二維碼釣魚攻擊。

與傳統釣魚郵件不同的是，此郵件內容未包含任何可點擊的連結，而是嵌入一張QR Code圖片，並刻意引導收件者「使用手機掃描」。實際掃描後，會被重新導向至釣魚網站，進而要求使用者輸入機敏資訊。進一步將該QR Code所包含的URL提交至VirusTotal進行檢測，結果顯示該連結被多家防毒引擎判定為釣魚網址（圖6）。

圖6 將URL提交到VirusTotal檢測，被判定為釣魚網址。

案例五：帶有高風險附檔的採購訂單

攻擊者假借採購經理名義，寄送看似正規的採購訂單（圖7）。分析郵件特徵，可發現寄件網域為馬拉西亞機構（.org.my），與簽名檔標註的台灣公司「Formosa New Material Technology」完全不符，顯示其帳號可能遭盜用。其次，郵件夾帶一個名為「採購訂單.html」的高風險附檔；這類檔案常被封裝成偽造的登入頁面，一旦開啟便會引導至釣魚網站以竊取帳密。此類攻擊利用商務採購的時間急迫性，誘導用戶開啟附檔。企業應要求員工嚴格審核附件格式與寄件者來源，以防範潛在的資安威脅。

圖7 帶有高風險附檔的採購訂單。

郵件防護新趨勢：AI驅動的多層次防禦

現代郵件安全策略已轉向「多層次」與「AI驅動」為核心，MailGates整合SophosLabs intelix AI技術（圖8），建立全方位防護機制： ‧AI信譽評分與路由分析：即時追蹤網站信譽，並針對郵件路由進行深度掃描，精準偵測殭屍網路，阻止惡意來源IP滲透。

圖8 MailGates整合Sophos intelix AI技術。

‧檔案深度解析（Static Analysis）：利用AI機器學習模型進行靜態程式碼分析，無須執行檔案即可偵測惡意行為，有效攔阻新型態惡意程式。 ‧URL AI分析模型：針對未知連結進行即時格式分析與反解DNS特徵，在使用者點擊前即阻斷潛在風險。 ‧整合NLP語意模型：透過自然語言處理技術，深度剖析郵件語意，強化商業郵件詐騙防護。

結語：以郵件安全為基礎，打造企業數位韌性

對企業而言，郵件安全不只是IT成本，而是攸關營運穩定、法規遵循與品牌信譽的長期投資。唯有掌握資安趨勢，並落實縱深防禦策略，企業才能在不斷變化的攻防環境中，維持穩定的數位營運能力。

＜本文作者：張峰銘（網擎資訊資深產品經理）＞